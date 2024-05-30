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Даниил Медведев победил Миомира Кецмановича во втором круге Ролан Гаррос, 30 мая 2024 года

Медведев буквально выносил соперника на «Ролан Гаррос»! Серб выиграл лишь гейм и снялся
Павел Панышев
Медведев победил Кецмановича на «Ролан Гаррос»
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Даниил не заметил Миомира Кецмановича, а игра россиянина на грунте пока впечатляет.

Первый круг на стартовавшем в Париже «Ролан Гаррос» точно не назовёшь для Даниила Медведева проходным. Цепкий немец Доминик Кёпфер сумел взять у россиянина сет и в целом смотрелся неплохо, но более высокий класс пятой ракетки мира (отставание от Александра Зверева составляет 10 очков) не мог не сказаться. А уже после игры Даниил в очередной раз продемонстрировал своё отличное знание французского языка.

Местная публика была довольна:
Париж в диком восторге от Медведева! Всё потому, что он свободно владеет языком Гюго
Париж в диком восторге от Медведева! Всё потому, что он свободно владеет языком Гюго

«Победа была самым важным сегодня, и здорово, что я смог добиться этого и пройти во второй раунд. Я прекрасно себя чувствовал на площадке. Но в какой-то момент третьего сета, не знаю почему, он решил играть на своём лучшем уровне, бить по линиям, бегать повсюду. Если бы он сделал это с первого розыгрыша, мне было бы гораздо сложнее. По крайней мере, он позволил мне сыграть два спокойных сета. В четвёртом я сказал себе: «Если он хочет выиграть матч, то завтра не сможет ходить». Я рад, что сделал это», — сказал после матча Медведев.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка

Во втором круге Даниилу предстояло сразиться с сербом Миомиром Кецмановичем. Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Медведева (1-0 на грунте). Даниил побеждал Миомира на «Ролан Гаррос» в 2022 году, в Лос-Кабосе в том же сезоне, а также в Аделаиде в 2023-м, не отдав за эти три матча ни партии. В общем, соперник для Дани явно удобный.

В первом сете отчётного противостояния Медведев буквально катком прошёлся по своему сопернику, легко выиграв 6:1. 16/6 у Даниила по ударам навылет и невынужденным ошибкам, 2/5 — у Миомира.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Миомир Кецманович
57
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
1 		0
6 		5
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев классно подавал, остро играл с задней линии, красиво укорачивал, периодически выходил к сетке. Можно сказать, что практически идеальный теннис в его исполнении. Особенно с учётом того факта, что грунт — далеко не самое любимое покрытие Даниила. Но ведь не просто так россиянин побеждал на римском «Мастерсе».

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Loic Baratoux/ZUMA/ТАСС

Во втором сете Кецманович не мог взять даже гейма. Дело закончилось тем, что Миомир, допустив двойную ошибку, попросту снялся при счёте 5:0 в пользу россиянина. Ранее серб вызывал врача. Возможно, что-то его беспокоило, но в целом сегодня играл Кецманович ужасно. Так выступать на мэйджорах нельзя. Странно, как он вообще преодолел первый круг.

В следующем круге довольный и взбодрившийся Медведев сыграет либо с чехом Махачем, либо с аргентинцем Навоне. В любом случае здорово, что Даниила сегодня поставили первым запуском на корт под крышу и российский спортсмен практически не затратил никаких сил для выхода в следующий раунд. Теперь можно спокойно отдыхать и готовиться к более сложным поединкам.

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