Потапова до дождя разгромила швейцарку на «Ролан Гаррос». Доиграть успели всего 10 матчей

Непогода в Париже снова сбивает все планы. Анастасия тоже рисковала не завершить свою встречу второго круга.

На «Ролан Гаррос» в четверг, 30 мая, продолжились матчи второго круга, многие из которых были перенесены с предыдущего игрового дня из-за дождя. Первыми из россиянок за выход в третий круг поборолись Анастасия Потапова и Людмила Самсонова.

Стартовым запуском на корт №2 вышла Потапова (41-я ракетка мира), она сыграла с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (76). Для девушек эта встреча стала третьей. До этого теннисистки пересекались на турнире в Клуж-Напоке в 2022 году и в квалификации соревнований в Брисбене в 2020-м. Оба раза победа оставалась за россиянкой.

В первом круге текущего «Ролан Гаррос» Голубич сенсационно переиграла 24-ю сеяную турнира Барбору Крейчикову — 7:6, 6:4, а Потапова одержала победу над соотечественницей Камиллой Рахимовой — 6:2, 6:3. В этом сезоне в Париже россиянке предстоит защищать 130 очков за прошлогодний третий круг.

Сегодня на самом старте матча не всё получалось у Потаповой, но уже во втором гейме она собралась, отлично отподавала, сделала брейк и всего за 11 минут повела со счётом 3:1. Здорово, мощно играла Анастасия как на своей подаче, так и на приёме. Иногда она спешила и допускала невынужденные ошибки, но даже в таких розыгрышах Голубич приходилось играть исключительно от обороны.

Чуть активнее в шестом гейме заиграла швейцарка – и у россиянки на подаче возникли проблемы, пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Однако это стало единственной трудностью для Потаповой в сете. Всего за 29 минут Анастасия забрала первую партию — 6:2. Что касается статистики, то практически по всем параметрам россиянка превзошла свою соперницу: выиграла больше розыгрышей (29 против 18), очков на первой подаче (92% против 62%) и на второй (57% против 40%).

В начале второй партии Голубич стала оказывать большее сопротивление, а Потапова занервничала. Вновь, как и в первом сете, россиянке пришлось отыгрывать брейк-пойнты, однако она с этим справилась. Следом в пятом гейме Анастасия и сама забрала подачу соперницы. А затем ещё одну. У швейцарской теннисистки, так неплохо проявившей себя в начале партии, игра совсем расклеилась.

Анастасия Потапова Фото: Getty Images

При счёте 5:2 Потапова должна была выйти подавать на матч, но в игру вмешался дождь. Сотрудники оперативно накрыли корт, а теннисисток отправили в подтрибунное помещение. Россиянку это разозлило.

Вернулись девушки на корт спустя 50 минут. Затягивать эту встречу Потапова не стала и с первой попытки подала на матч. Со счётом 6:2, 6:2 Анастасия одерживает победу и выходит в третий круг. Там она будет ожидать победительницу встречи Синьюй Ван — Виктория Томова.

Следующей из россиянок на корте №6 сыграла Людмила Самсонова (17), она во втором круге боролась с бывшей теннисисткой топ-25 американкой Амандой Анисимовой (231). Для спортсменок эта встреча оказалась третьей. Прошлые их матчи прошли на старте Australian Open – 2024 и в Аделаиде годом ранее. Обе игры в двух сетах забрала американка.

Сегодня Самсонова и Анисимова успели отыграть всего два гейма. При счёте 1:1 Париж вновь накрыл дождь, и девушки ушли в подтрибунное помещение.

До дождя сегодня на открытых кортах успели завершиться всего семь матчей. Сыграли Григор Димитров и Фабиан Марожан (победа болгарина 6:0, 6:3, 6:4), Маттео Арнальди и Александр Мюллер (победа итальянца 6:4, 6:1, 6:3), Паула Бадоса и Юлия Путинцева (победа испанки 4:6, 6:1, 7:5), Даяна Ястремская и Ван Яфань (победа украинки 6:2, 6:0), Донна Векич и Марта Костюк (победа хорватки 7:5, 6:4), Себастьян Корда и Квон Сон У (победа американца 6:4, 6:4, 1:6, 6:3).

Прогноз на сегодня не обнадёживает. Но всё же сохраняется вероятность, что периодически дождь будет прекращаться, а игроки – возвращаться на корт. Встречи без перерыва продолжаются лишь на двух крытых площадках: кортах Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен. Там матчи второго круга уже завершили Арина Соболенко и Моюка Учижима (победа белоруски 6:2, 6:2), Даниил Медведев и Миомир Кецманович (победа россиянина 6:1, 5:0 после отказа серба), а также Елена Рыбакина и Аранча Рус (победа представительницы Казахстана 6:3, 6:4).

На кортах Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен продолжается игровой день. Свои встречи в настоящий момент проводят Элина Свитолина с Диан Парри, а также Александр Зверев и Давид Гоффен.