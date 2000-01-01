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Свёнтек — пятая по числу побед на «РГ» до 23 лет
Свёнтек — пятая по числу побед на «РГ» до 23 лет
Ига Свёнтек обыграла Наоми Осаку (2:1). Эта победа стала для польской теннисистки 30-й на «Ролан Гаррос». Теперь Ига сравнялась по числу выигранных матчей на турнире до 23 лет с Моникой Селеш. Больше побед лишь у четырёх теннисисток.
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Мартина Хингис
Мартина Хингис
До 23 лет на «Ролан Гаррос» швейцарка выиграла 31 матч.
Габриэла Сабатини
Габриэла Сабатини
На счету аргентинской теннисистки 34 победы на открытом чемпионате Франции до 23 лет.
Аранча Санчес-Викарио
Аранча Санчес-Викарио
Испанка до 23 лет выиграла 39 матчей на «Ролан Гаррос».
Штеффи Граф
Штеффи Граф
В активе немецкой теннисистки 47 побед на открытом чемпионате Франции до 23 лет.
Свёнтек — пятая по числу побед на «Ролан Гаррос» до 23 лет
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