Свёнтек — пятая по числу побед на «Ролан Гаррос» до 23 лет

Свёнтек — пятая по числу побед на «РГ» до 23 лет

Ига Свёнтек обыграла Наоми Осаку (2:1). Эта победа стала для польской теннисистки 30-й на «Ролан Гаррос». Теперь Ига сравнялась по числу выигранных матчей на турнире до 23 лет с Моникой Селеш. Больше побед лишь у четырёх теннисисток.