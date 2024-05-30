«Если буду играть так, точно зайду далеко». Медведев влетел в третий раунд «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев пока очень уверенно идёт по сетке «Ролан Гаррос». Во втором раунде первая ракетка России снёс Кецмановича с корта в двух сетах, в итоге серб снялся. После победы Даниил ответил на вопросы «Чемпионата».

— Кажется, что с формой всё хорошо. Ощущаешь себя в зоне? Видно, что подача летит. Можно ли сказать, что решил проблемы с плечом?

— В зоне и в форме точно ощущаю. Когда только сюда приехал, было тяжело — тяжёлые мячи, был не в своей тарелке. Но день за днём улучшал игру. В первых двух матчах играл круто. Играя так, точно могу зайти далеко. Что касается плеча, то не знаю, решил ли проблемы. Это давно длится — то лучше, то хуже. Но за грунтовый сезон я улучшил эту ситуацию. После Рима удалось много тренировать подачу. А когда ты много её тренируешь, становится лучше. Пока подаю круто, надеюсь, так и буду продолжать.

— Влажная погода с учётом мячей — тебе это удобно или нет?

— В идеале — вряд ли. Но когда я выиграл в прошлом году в Риме, там каждый день были дожди, было влажно, тяжёлый корт. Может, я там что-то почувствовал, научился. По логике вещей моей игре это не должно подходить, но пока здесь чувствую себя круто. Вроде все две недели, по прогнозам, будут такими, так что надеюсь, что будет как в Риме в прошлом году. Мячи здесь впитывают влагу, многие игроки жалуются судьям, что мячи становятся плохими. Из-за дождей тренироваться неудобно, вчера не потренировался. Вчера вот вроде решили, что надо, а кортов не осталось.

— Достаточно ли тенниса на сегодня с учётом того, что матч был короткий — менее двух сетов?

— 100% достаточно — полчаса разминки, час матча. Всё было хорошо. Завтра потренируюсь чуть активнее, после матча велосипед покручу в хорошем темпе, добью физическую нагрузку. Должно быть всё нормально.

— Хорошие укороченные — плоды работы с Симоном?

— Укороченные — это точно не к Жилю. На грунте укороченный — это топовый удар. Когда я чувствую себя хорошо на грунте, я стараюсь их делать. Перед этим грунтовым сезоном пересматривал прошлый год, турнир в Риме, где делал кучу укороченных. Если они у меня идут, это значит, что я нахожусь в зоне. Получилось найти силу, где я могу миксовать сильный удар и укороченные. На тренировках многое получалось, надеюсь, что будут и дальше хорошо лететь.