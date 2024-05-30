«А где ещё встретить парня?» Потапова объяснила, почему так много теннисных романов

Анастасия Потапова, несмотря на все погодные препятствия, сумела довести свой матч второго круга «Ролан Гаррос» с Викторией Голубич до победы. А после него ответила на вопросы «Чемпионата» об игре, постоянных дождях и прелести теннисной романтики.

— Сегодня твою игру прервали перед самой подачей на матч…

— Я была очень зла. На самом деле, опыт, конечно, уже есть. Сейчас так получилось, что я не играла в теннис два дня. Было очень некомфортно играть. Кажется, что ничего такого, но в нервной обстановке это влияет. Самый тяжёлый матч для всех — первый. Его я прошла, но, так как не было тенниса два дня, было ощущения, что я снова первый круг играю. Плюс Голубич не очень комфортный игрок — она режет, пробивает. Но я рада, что справилась и закончила то, что начала.

— Говоришь, что было некомфортно, а по счёту кажется, что всё легко.

— Да, видимо, Голубич было ещё более некомфортно. Не ожидала такого. Я смотрела её матч с Крейчиковой. Да, Крейчикова не в самой топовой форме, но она чемпионка «Ролан Гаррос», её тоже нужно постараться обыграть. Я была удивлена уровнем игры Голубич сегодня. Мне кажется, она играла на 30%, плюс я не давала ей разыграться.

— Какие были мысли, когда прервали матч?

— Я перед этим выиграла восемь мячей подряд после брейка. Причём она сама их проиграла, я особо в этом не участвовала. Но очень странно. Я была уверена, что ничего не помешает закончить матч. Но вышел судья, сказал, что надо закрывать корт, потому что может пойти дождь. Я говорю: «Дайте шанс дождю пойти». Это как позавчера не открывали корты для тренировок, потому что они ожидали дождь.

— Нет возможности надавить, убедить?

— Сегодня утром я чуть-чуть надавила. Я это делаю нечасто, но сегодня уже не было сил. Я пришла на разминку, которая у меня была с 9.00 до 9:30 утра. И за 10 минут до выхода на корт их начали закрывать. Я говорю: «Стопэ, что происходит?» Они мне снова про дождь. Я уже набрала директору турнира и сказала: «Не тренируюсь третий день, мне играть первым запуском. Если сейчас не разомнусь, высок риск получить травму, это too much». В итоге удалось чуть-чуть размяться.

— Вчера после матча Циципаса спросили о плюсах теннисных романов, и он объяснил их прелесть пониманием. У тебя с твоим мужем Сашей Шевченко так же?

— Да, мы из одной профессии, у нас одни цели. Мы понимаем всё как никто другой. Даже сейчас — снова пошёл дождь, закрыли корты, хотя Саша должен был бы идти играть. Условно, будь у меня муж хоккеист, а я бы ему сказала: «Я не пойду на твой матч, потому что мне надо отдохнуть». Скорее всего, человек бы обиделся. А здесь Саша сам меня гонит домой отдыхать, просит не ждать его матча. Не уверена, что я последую его совету, ха-ха. У нас полное понимание, принятие ситуации, мы осознаем, ради чего это делаем.

— Это главная причина, почему сейчас стало больше теннисных пар?

— Мне кажется, это всегда было. Просто до журналистов не всё долетает. Очень много кто с кем встречается, ходит на свидания. Просто, может, это иногда не доходит до отношений. Но много ребят общается с девчонками, мы это видим внутри тура. Сейчас просто больше официальных пар.

— Потому что так легче?

— А где ещё девчонкам встретить парня? У меня, например, нет времени куда-то сходить, погулять. У девушек нет возможности встретить кого-то не в туре. Надо куда-то пойти для этого, а у тебя турниры и тренировки. Выбора не остаётся. Плюс мужчины и девушки чаще друг с другом видятся. Хочешь не хочешь, начнёшь общаться. И это здорово.