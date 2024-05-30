Топ-матчи пятницы: ЦСКА — УНИКС в финале ЕЛ, «Ролан Гаррос», НХЛ, НБА и футбол

Спортивное 31 мая: кто победит в битве русских вратарей и завершит ли Роналду сезон без трофеев?

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 31 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: кто победит в битве русских вратарей?

В обоих финалах конференций к пятому матчу счёт равный. В восточной битве это равенство настолько выражено, что три матча закончились в овертайме, хотя по игре преимуществом владеет скорее «Флорида». Игоря Шестëркина уже называют лучшим игроком этого плей-офф. Сможет ли он сделать заявку на первый финал Кубка Стэнли в жизни или Сергей Бобровский станет ближе ко второму финалу подряд?

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», плей-офф НБА, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: Дончич с Ирвингом не будут затягивать серию?

В четвёртом матче финала Западной конференции между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» лидерам «бродяг» Луке Дончичу с Кайри Ирвингом не удалось завершить серию в свою пользу. На данный момент счёт в противостоянии 3-1 в пользу клуба из Техаса. Подопечные Джейсона Кидда не станут затягивать и разберутся с «волками» на их территории или же Энтони Эдвардс с Карлом-Энтони Таунсом снова найдут чем ответить соперникам?

🎾 12:00*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Маттео Арнальди (Италия), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Рублёв во вторую неделю ТБШ?

Андрей Рублёв пока довольно уверенно продвигается по сетке «Ролан Гаррос». В третьем круге россиянину будет противостоять итальянец Маттео Арнальди. Теннисисты уже встречались осенью прошлого года в Вене, и тогда сильнее был Андрей. Победитель нового матча далее сразится по сетке либо с кем-то из пары Лоренцо Сонего — Чжан Чжичжэнь, либо с греком Стефаносом Циципасом.

⚽️ 18:00: 2DROTS — ФК «Матч», Медиалига, 7-й тур

Интрига: прервёт ли «Матч» неудачную серию в играх с неудобным соперником?

Ранее соперники трижды встречались друг с другом. Во всех трёх случаях побеждали футболисты 2DROTS, но каждый успех дался команде непросто. 2:1, 2:1, 1:0 — во всех матчах 2DROTS побеждали исключительно с минимальным счётом. Сейчас команда занимает второе место в таблице группы В — 12 очков по итогам пяти матчей. «Матч» пока находится на третьей строчке в группе D (пять матчей, семь очков). 2DROTS забили 15 мячей в нынешнем розыгрыше Медиалиги, соперник — 11.

🏀 20:00: ЦСКА — УНИКС, плей-офф ЕЛ, финал, третий матч

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 31 мая 2024, пятница. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: действующий чемпион включится в борьбу?

Если первый матч получился на тоненького, то во втором ЦСКА камня на камне не оставил от УНИКСа. Действующий чемпион Единой лиги ВТБ проиграл два матча кряду на домашнем паркете. Серия за чемпионство переезжает в Москву. Подопечные Андреаса Пистиолиса были неотразимы на выезде, дома, вероятно, будут ещё лучше. Велимиру Перасовичу необходимо найти ключи к тому, как вскрыть оборону армейцев. В прошлом матче не лучшую игру показали лидеры казанцев Ненад Димитриевич и Джален Рейнольдс. Чемпиону необходимо проявлять характер и переламывать ход противостояния. Получится ли?

⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср», Кубок Саудовской Аравии, финал

Интрига: Роналду завершит сезон без трофеев?

«Аль-Наср» рискует завершить сезон без единого трофея. Команда осталась на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии, проиграла в финале Суперкубка страны и вылетела из азиатской Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Финал Кубка Саудовской Аравии — последний шанс для «Аль-Насра» завоевать трофей. Правда, команду ждёт встреча с неудобным соперником. «Аль-Хиляль», в свою очередь, выиграл чемпионат и Суперкубок Саудовской Аравии. Команда рассчитывает на «золотой» хет-трик. Удастся ли Криштиану Роналду выиграть хоть один командный трофей в сезоне?