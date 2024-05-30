«Он меня пугает». Остановит ли Янника Синнера разыгравшийся россиянин?

В среду, 29 мая 2024-го, из-за хронической непогоды и непрекращающегося дождя на втором в сезоне турнире «Большого шлема» было завершено всего четыре матча в мужском одиночном разряде. Однако для российского тенниса игровой день на «Ролан Гаррос» сложился максимально успешным образом, ведь в следующий круг шагнули сразу двое россиян. И если для Андрея Рублёва выход в третий раунд ТБШ является обыденным событием, то для его соотечественника Павла Котова проход в 1/16 финала парижского мэйджора стал главным триумфом в его теннисной карьере.

25-летний уроженец Москвы в Париже всего шестой раз в жизни играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Два года назад Котов в столице Франции преодолел квалификационный отбор и впервые в карьере пробился в основу мэйджора. Но пройти первый круг у него не получилось – в четырёх сетах россиянин проиграл голландцу Ботику ван де Зандсхулпу. В том же году схожим образом Котов выступил и на кортах US Open, где также выиграл три матча в квалификации и потерпел поражение в стартовом матче в основе.

В 2023-м Котов на правах лаки-лузера дебютировал на Australian Open, а спустя восемь месяцев впервые напрямую попал в основную сетку US Open. Но пройти первый круг у него по-прежнему никак не получалось, и только в этом году с пятой попытки россиянин наконец размочил послужной список побед на ТБШ. В Мельбурне Котов в пяти партиях выиграл матч у француза Артура Риндеркнеша. Затяжные поединки вообще постепенно становятся стихией 25-летнего россиянина.

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Уже в Париже Котов вновь выиграл пятисетовый марафон, в матче первого круга выбив из борьбы 32-го сеяного британца Кэмерона Норри. На этом занимающий 56-е место в мировом рейтинге россиянин не остановился. Накануне во встрече второго круга Котов провёл на корте почти четыре часа в поединке со швейцарским ветераном Станисласом Вавринкой. 39-летний победитель трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде боролся изо всех с куда более молодым оппонентом, но всё-таки был вынужден зачехлить ракетку, потерпев поражение в четырёх сетах. Ключевыми в матчи стали два тай-брейка – в первой и четвёртой партии – оба из которых остались за Павлом. Как итог – 7:6, 6:4, 1:6, 7:6 в пользу россиянина.

39-летний швейцарец после обидного для него поражения не мог сдержать слёз, ведь в Париж на «Ролан Гаррос» в качестве профессионального теннисиста он может больше уже и не вернуться. Вавринка прослезился после завершения встречи и подарил ракетку юной болельщице, когда покидал корт. Котов же дал эмоциональное интервью после одной из самых громких побед в его жизни.

«Не знаю, что сказать. Наверное, схожу в Макдоналдс, немножко восстановлюсь. Очень много потратил калорий за первые два матча. Постараюсь сыграть в свой лучший теннис, постараюсь показать уровень», — рассказал Павел о своём рецепте подготовки к следующему матчу на парижских кортах.

Павел Котов Фото: Mike Hewitt/Getty Images

25-летний россиянин впервые в карьере прошёл два круга на турнире «Большого шлема», но для того, чтобы и дальше продолжать продвижение по турнирной сетке в следующем раунде, ему придётся совершать суперсенсацию, ведь там его ждёт демонстрирующий лучший теннис в жизни итальянец Янник Синнер.

22-летний итальянец в нынешнем сезоне не потерпел ещё ни одного поражения на ТБШ, так как начал год с побед на Australian Open. В Мельбурне Янник завоевал первый в карьере титул на «Шлеме» и теперь не желает останавливаться на достигнутом. В двух матчах в Париже Синнер не проиграл ни одного сета, ни разу не заставив волноваться свою возлюбленную Анну Калинскую.

В первом круге он в трёх партиях разобрался с американцем Кристофером Юбэнксом, а во втором выбил из борьбы местного ветерана Ришара Гаске. Ни разу за шесть проведённых сетов молодой итальянец не проиграл больше четырёх геймов. Более того, в двух матчах в общей сложности он лишь дважды потерял свою подачу, продемонстрировав отличную готовность к турниру.

Янник Синнер Фото: Clive Mason/Getty Images

«Синнер — великий игрок. Мы встретимся в третьем круге и будем соревноваться, но, честно говоря, он меня немного пугает. Он очень талантливый теннисист, который много работает. Никто не находится на его уровне сейчас. Беллуччи должно быть стыдно за то, что он сказал о своём соотечественнике», — сказал Котов после матча с Вавринкой.

Ранее 22-летний итальянский теннисист 173-я ракетка мира Маттия Беллуччи высказался о том, что Синнер не является сверхигроком. Беллуччи сказал, что сам может достичь подобных высот, потому что побеждал соотечественника, когда им было по 11 и 13 лет. Но пока Маттия пребывает во второй сотне и хайпует на имени своего звёздного соотечественника, тот готовится к матчу с Котовым в третьем круге «Ролан Гаррос».

Эта встреча состоится в Париже 31 мая и станет главным испытанием в карьере россиянина. Поверить в то, что Павел сможет замахнуться на подвиг и оставит парижский мэйджор без одного из главных фаворитов турнира, практически невозможно, но в любом случае для Котова этот матч станет отличной проверкой сил на фоне одного из лучших теннисистов планеты на данный момент.