За кем следить 31 мая на кортах Парижа.

4 топ-матча пятницы в теннисе: Котов, Самсонова и Рублёв бьются за 4-й круг «РГ»-2024

Посмотреть все события 31 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия, 17) — Элизабетта Коччаретто (Италия), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: улучшит ли Самсонова свой рекорд в Париже?

25-летняя россиянка Людмила Самсонова уже побила свой рекорд, впервые пройдя в третий круг «Ролан Гаррос». Далее ей будет противостоять итальянка Элизабетта Коччаретто. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Кори Гауфф — Даяна Ястремская.

🎾 13:30*: Анастасия Потапова (Россия) — Синьюй Ван (Китай), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: окажется ли Потапова сильнее китаянки?

Анастасия Потапова уже повторила свой рекорд на «Ролан Гаррос», дойдя до третьего круга. Теперь, чтобы пройти дальше, россиянке необходимо справиться с китаянкой Синьюй Ван. Теннисистки ранее играли однажды — в Праге-2022 — и тогда сильнее была Потапова. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Ига Свёнтек — Мари Боузкова.

🎾 13:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Маттео Арнальди (Италия), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Рублёв во вторую неделю ТБШ?

Андрей Рублёв пока довольно уверенно продвигается по сетке «Ролан Гаррос». В третьем круге россиянину будет противостоять итальянец Маттео Арнальди. Теннисисты уже встречались осенью прошлого года в Вене, и тогда сильнее был Андрей. Победитель нового матча далее сразится по сетке либо с кем-то из пары Лоренцо Сонего — Чжан Чжичжэнь, либо с греком Стефаносом Циципасом.

🎾 14:30*: Павел Котов (Россия) — Янник Синнер (Италия, 2), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Котов со второй ракеткой мира?

Павел Котов сенсационно выбил из сетки трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринку и впервые в карьере пробился в третий круг ТБШ. А дальше россиянину будет противостоять второй номер мировой классификации Янник Синнер. Теннисисты уже встречались в этом году на «Мастерсе» в Мадриде, и тогда сильнее был итальянец. Далее победитель новой встречи сойдётся по сетке с кем-то из пары Корентен Муте — Себастьян Офнер.