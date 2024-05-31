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Теннисные матчи пятницы 31 мая 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

4 топ-матча пятницы в теннисе: Котов, Самсонова и Рублёв бьются за 4-й круг «РГ»-2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи пятницы 31 мая
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За кем следить 31 мая на кортах Парижа.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия, 17) — Элизабетта Коччаретто (Италия), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 12:00 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Элизабетта Коччаретто
51
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Интрига: улучшит ли Самсонова свой рекорд в Париже?

25-летняя россиянка Людмила Самсонова уже побила свой рекорд, впервые пройдя в третий круг «Ролан Гаррос». Далее ей будет противостоять итальянка Элизабетта Коччаретто. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Кори Гауфф — Даяна Ястремская.

Людмила из-за дождя провела много времени на корте накануне:
Потапова до дождя разгромила швейцарку на «Ролан Гаррос». Доиграть успели всего 10 матчей
Потапова до дождя разгромила швейцарку на «Ролан Гаррос». Доиграть успели всего 10 матчей

🎾 13:30*: Анастасия Потапова (Россия) — Синьюй Ван (Китай), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 13:30 МСК
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Синьюй Ван
37
Китай
Синьюй Ван
С. Ван

Интрига: окажется ли Потапова сильнее китаянки?

Анастасия Потапова уже повторила свой рекорд на «Ролан Гаррос», дойдя до третьего круга. Теперь, чтобы пройти дальше, россиянке необходимо справиться с китаянкой Синьюй Ван. Теннисистки ранее играли однажды — в Праге-2022 — и тогда сильнее была Потапова. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Ига Свёнтек — Мари Боузкова.

Анастасия рассказала про теннисное закулисье:
«А где ещё встретить парня?» Потапова объяснила, почему так много теннисных романов
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«А где ещё встретить парня?» Потапова объяснила, почему так много теннисных романов

🎾 13:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Маттео Арнальди (Италия), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Маттео Арнальди
35
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Интрига: пробьётся ли Рублёв во вторую неделю ТБШ?

Андрей Рублёв пока довольно уверенно продвигается по сетке «Ролан Гаррос». В третьем круге россиянину будет противостоять итальянец Маттео Арнальди. Теннисисты уже встречались осенью прошлого года в Вене, и тогда сильнее был Андрей. Победитель нового матча далее сразится по сетке либо с кем-то из пары Лоренцо Сонего — Чжан Чжичжэнь, либо с греком Стефаносом Циципасом.

Андрей пытается контролировать свои эмоции в Париже:
«Верю, что скоро вообще не буду издавать звуки на корте». Откровения Рублёва после победы
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«Верю, что скоро вообще не буду издавать звуки на корте». Откровения Рублёва после победы

🎾 14:30*: Павел Котов (Россия) — Янник Синнер (Италия, 2), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 14:30 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Интрига: справится ли Котов со второй ракеткой мира?

Павел Котов сенсационно выбил из сетки трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринку и впервые в карьере пробился в третий круг ТБШ. А дальше россиянину будет противостоять второй номер мировой классификации Янник Синнер. Теннисисты уже встречались в этом году на «Мастерсе» в Мадриде, и тогда сильнее был итальянец. Далее победитель новой встречи сойдётся по сетке с кем-то из пары Корентен Муте — Себастьян Офнер.

Павел Котов творит историю:
«Он меня пугает». Остановит ли Янника Синнера разыгравшийся россиянин?
«Он меня пугает». Остановит ли Янника Синнера разыгравшийся россиянин?
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