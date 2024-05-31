4 топ-матча пятницы в теннисе: Котов, Самсонова и Рублёв бьются за 4-й круг «РГ»-2024

Посмотреть все события 31 мая в Матч-центре «Чемпионата»
Программа коротко:
- 🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия, 17) — Элизабетта Коччаретто (Италия), «Ролан Гаррос», третий круг
- 🎾 13:30*: Анастасия Потапова (Россия) — Синьюй Ван (Китай), «Ролан Гаррос», третий круг
- 🎾 13:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Маттео Арнальди (Италия), «Ролан Гаррос», третий круг
- 🎾 14:30*: Павел Котов (Россия) — Янник Синнер (Италия, 2), «Ролан Гаррос», третий круг
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия, 17) — Элизабетта Коччаретто (Италия), «Ролан Гаррос», третий круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
|1
|2
|3
|
|
Интрига: улучшит ли Самсонова свой рекорд в Париже?
25-летняя россиянка Людмила Самсонова уже побила свой рекорд, впервые пройдя в третий круг «Ролан Гаррос». Далее ей будет противостоять итальянка Элизабетта Коччаретто. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Кори Гауфф — Даяна Ястремская.
🎾 13:30*: Анастасия Потапова (Россия) — Синьюй Ван (Китай), «Ролан Гаррос», третий круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
|1
|2
|3
|
|
Интрига: окажется ли Потапова сильнее китаянки?
Анастасия Потапова уже повторила свой рекорд на «Ролан Гаррос», дойдя до третьего круга. Теперь, чтобы пройти дальше, россиянке необходимо справиться с китаянкой Синьюй Ван. Теннисистки ранее играли однажды — в Праге-2022 — и тогда сильнее была Потапова. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Ига Свёнтек — Мари Боузкова.
🎾 13:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Маттео Арнальди (Италия), «Ролан Гаррос», третий круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Интрига: пробьётся ли Рублёв во вторую неделю ТБШ?
Андрей Рублёв пока довольно уверенно продвигается по сетке «Ролан Гаррос». В третьем круге россиянину будет противостоять итальянец Маттео Арнальди. Теннисисты уже встречались осенью прошлого года в Вене, и тогда сильнее был Андрей. Победитель нового матча далее сразится по сетке либо с кем-то из пары Лоренцо Сонего — Чжан Чжичжэнь, либо с греком Стефаносом Циципасом.
🎾 14:30*: Павел Котов (Россия) — Янник Синнер (Италия, 2), «Ролан Гаррос», третий круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Интрига: справится ли Котов со второй ракеткой мира?
Павел Котов сенсационно выбил из сетки трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринку и впервые в карьере пробился в третий круг ТБШ. А дальше россиянину будет противостоять второй номер мировой классификации Янник Синнер. Теннисисты уже встречались в этом году на «Мастерсе» в Мадриде, и тогда сильнее был итальянец. Далее победитель новой встречи сойдётся по сетке с кем-то из пары Корентен Муте — Себастьян Офнер.
- 31 мая 2024
-
01:20
-
01:16
-
01:14
-
01:10
-
01:00
-
00:52
-
00:34
-
00:23
-
00:07
- 30 мая 2024
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:06
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:35
-
22:01
-
21:34
-
21:03
-
20:36
-
20:29
-
20:17
-
19:56
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:04
-
18:51
-
18:39
-
18:22
-
17:49
-
17:38