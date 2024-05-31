Юная Мирра выстрадала победу над Азаренко на «РГ»! За 2,5 часа они сделали 19 брейков

В четверг, 30 мая, на «Ролан Гаррос» проходили матчи второго круга в мужском и в женском одиночных разрядах. Дождь и в этот день вмешался в расписание турнира, и на открытых кортах все основные события состоялись уже вечером, когда более-менее распогодилось. Последняя игра закончилась уже ночью в пятницу, 31 мая, причём не только по московскому времени, но и по парижскому, которое отстаёт на час.

Тем не менее одна из россиянок, а именно Анастасия Потапова, успела выиграть до дождя. На матчи на двух главных аренах, где имеется крыша, погода, разумеется, не повлияла. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, как и Потапова, тоже проследовал в третий круг. Подробнее об этих играх читайте в отдельных материалах.

Карен Хачанов, 18-й сеяный, играл с лаки-лузером из Словакии Йозефом Коваликом, занимающим лишь 145-е место в рейтинге ATP. В первом сете Хачанов довольно быстро обеспечил себе преимущество. Россиянин в третьем гейме сделал брейк, отыгравшись с 40:0 на подаче соперника. И до этого, и после ни у кого не было брейк-пойнтов. А при счёте 4:2 в пользу Карена на Париж опять обрушился дождь, прервавший игру на час.

По возобновлении матча игроки взяли по два гейма на подаче — 6:4 в пользу Хачанова за 38 минут чистого времени. В восьмом гейме Карен ушёл с брейк-пойнта, не дав оппоненту сравнять счёт, а вот в 10-м подал под ноль.

Карен Хачанов в матче с Йозефом Коваликом на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во второй партии Хачанов ещё лучше действовал в своих геймах и вообще не дал Ковалику выйти на брейк-пойнты. В пяти своих геймах россиянин отдал лишь шесть розыгрышей. Карен сразу же сделал брейк, в седьмом гейме упустил три брейк-пойнта, в девятом — сетбол на приёме, а в 10-м подал на сет — 6:4 за 45 минут.

Дальше у Хачанова начались проблемы. В третьей партии он стал значительно чаще ошибаться (17 невынужденных, на одну больше, чем в сумме за первые два сета) и во многом из-за этого проиграл сет. Поначалу всё складывалось довольно неплохо. Первый гейм Карен выиграл с пятого брейк-пойнта, в четвёртом гейме потерял преимущество, но в пятом сделал второй брейк… Однако после 4:2 россиянин не взял ни одного гейма. При этом в девятом гейме он не использовал двойной брейк-пойнт (то есть скрытые матчболы), а в 10-м с третьего сетбола отдал партию — 6:4 в пользу Ковалика за 57 минут.

Дальше дело пошло ещё хуже. Четвёртый сет закончился очень быстро. Словак выиграл его со счётом 6:3 — девять геймов заняли всего-навсего полчаса. Борьбы в этих геймах почти не было: ни одного «ровно» за партию! А единственный брейк — с единственного же брейк-пойнта — сделал Ковалик, которому за счёт этого удалось перевести игру в решающую партию. В которой Йозеф, увы, додавил Карена.

Вначале игроки обменялись брейками, а в пятом гейме Хачанов выиграл лишь очко на подаче. Отыграться россиянин мог в 10-м гейме, когда его оппонент подавал на матч. Однако Карен упустил единственный брейк-пойнт, а Ковалик использовал второй матчбол, одержав сверхволевую победу, — 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 за 3 часа 31 минуту. Хачанов, потерпевший сенсационное поражение, впервые отдал матч, в котором вёл 2:0 по сетам. До этого у него было 34 победы в 34 таких играх.

«Никак нельзя объяснить произошедшее. Впервые проиграл с 2:0 по сетам. Я пока не готов анализировать, я разочарован, расстроен.

«Ролан Гаррос» один из самых моих любимых турниров, я из года в год играл тут стабильно. Правда, не знаю, что сказать. Мысли вперемешку. Неприятно, вёл, вроде всё было нормально, хотя не все вещи получались. В голове полный бардак», — сказал Хачанов в интервью «Чемпионату».

* * *

Нельзя не отметить марафонский матч Хольгера Руне (13), продолжавшийся почти четыре часа. Руне выиграл первые два сета у итальянца Флавио Коболли, уступил следующие две партии, а в пятом сете спасся с 0:5 на чемпионском тай-брейке! 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6 (10:7) — и Руне в третьем круге, где как раз и сыграет с Коваликом.

Людмила Самсонова, посеянная под 17-м номером, вышла на корт с американкой Амандой Анисимовой, выступающей по защищённому рейтингу. Сейчас Анисимова занимает лишь 231-е место в мировой классификации. Счёт личных встреч был 2-0 в пользу Аманды. Она победила Людмилу в первом круге Аделаиды-2023 (7:5, 6:3) и на старте Australian Open — 2024 (6:3, 6:4). В этот раз Самсонова взяла реванш за поражение на ТБШ.

До дождя соперницы успели сыграть лишь два гейма, по разу взяв свою подачу. По возобновлении игры спустя три часа Анисимова вновь выиграла гейм на подаче, и на этом её успехи закончились. Следующие 10 геймов — пять в первом сете и ещё столько же во втором — забрала Самсонова. Дойдя до 6:2, 5:0, россиянка позволила сопернице сделать брейк, но сразу после этого приняла на матч — 6:2, 6:1 всего за 1 час чистого времени.

Форма Людмилы, у которой в сегодняшней игре не раз проходили укороченные, вселяет надежду. В первом круге она почти с таким же счётом — 6:1, 6:1 — победила польку Магду Линетт. Что касается отчётного матча, то Анисимова, провалившая эту встречу, помогла своими ошибками: четыре двойные и аж 29 невынужденных.

«Мне из-за переноса было ни плохо, ни хорошо. Когда нас при 1:1 прервали, мне это помогло, потому что я была очень нервозная, а так поговорила с тренером, стало легче.

Я переживала, потому что «Большой шлем», плюс я Анисимовой до этого всегда проигрывала. Первый раз я с ней играла, когда поменяла струны и вообще не чувствовала ракетку. А во второй раз я просто в корт попасть не могла. Очень плохие матчи были.

Сегодня я просто пробовала думать только о себе, концентрироваться только на своей игре. О четвертьфинале пока вообще не думаю. Очень трудно. Здесь все хотят выиграть. «Шлем» — это особенный турнир. Четвертьфинал кажется таким далёким. Но я в хорошей форме. Я давно так хорошо не играла на грунте», — сказала Самсонова в интервью «Чемпионату».

В третьем круге Самсонова сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, обыгравшей испанку Кристину Букшу со счётом 6:1, 6:4.

Элина Аванесян, замыкающая топ-70 рейтинга WTA, играла с Анной Блинковой, 55-м номером мировой классификации. Счёт личных встреч был 1-0 в пользу Аванесян. Элина выиграла прошлым летом на траве в Берлине — 1:6, 6:3, 6:2. Сегодня она одержала вторую победу, победив в этом российском дерби.

В начале матча соперницы обменялись брейками, взяв лишь по очку на своей подаче. Затем теннисистки едва ли не в каждом гейме имели брейк-пойнты, однако Аванесян в важные моменты действовала точнее, ещё раз забрала чужую подачу — в шестом гейме Блинкова не избежала двойной ошибки на брейк-пойнте (в сумме четыре за сет), — а после седьмого гейма повела 5:2. После этого пошёл дождь, который на целый час сделал проведение матча невозможным.

По возобновлении игры Блинкова и Аванесян взяли по гейму на подаче, и партия осталась за Элиной — 6:3 за 49 минут чистого времени. У Анны оказалось целых 25 невынужденных ошибок (против 10 у соперницы).

Во втором сете Аванесян играла ещё чётче и вообще не отдала Блинковой ни одного гейма. У Элины проходили атаки, а Анна продолжала раз за разом ошибаться. В итоге партия, закончившаяся со счётом 6:0, заняла всего полчаса, а весь матч, выигранный Аванесян 6:3, 6:0, — 1 час 19 минут игрового времени.

«Аня — моя хорошая подруга. Но, выходя на корт, я стараюсь думать только о том, что мне нужно сделать в этом матче, не смотря на то, кто на другой стороне сетки. Мне нужно фокусироваться на том, что делать в данный момент.

Честно говоря, сегодня был такой день, когда всё получалось (смеётся). Такое бывает не очень часто, но это очень хороший день. На самом деле мне очень сильно помог перерыв из-за дождя, потому что у меня кое-что болело. Меня мой физио подлечил, и я вернулась на 100% готовая ко всему», — сказала Аванесян в интервью «Чемпионату».

«Не могу сказать, что играла плохо. Я играла реально хорошо, но не могла ничего сделать против неё. Она прекрасно двигалась, всё возвращала назад и контратаковала мои атаки. Как только был лёгкий мяч, она атаковала и заставляла меня двигаться, поэтому я не могла найти ключ. Но при счёте 5:2 было более-менее ровно, в каждом гейме была борьба. Поэтому я верила, что могу переломить матч. Но после дождя она не дала мне абсолютно ни одного шанса», — сказала Блинкова в интервью «Чемпионату».

Анна Блинкова на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем раунде Аванесян сразится с восьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь (7), разгромившей немку Тамару Корпач — 6:2, 6:2.

* * *

Первая ракетка России Дарья Касаткина (10) провела поединок с американкой Питон Стирнс, 62-й ракеткой мира. По личным встречам Касаткина вела со счётом 3-0, в том числе 1-0 на грунте. Она выиграла у Стирнс в третьем раунде «Ролан Гаррос» в прошлом году (6:0, 6:1), в первом круге Цинциннати тем же летом (6:2, 6:1) и в стартовом матче Australian Open — 2024 (6:2, 3:6, 6:2). В этот раз Дарья впервые потерпела поражение.

Первый сет проходил под диктовку Стирнс (19 виннерсов и 22 невынужденные ошибки против четырёх виннерсов и восьми невынужденных у Касаткиной). Россиянка дважды уступала с брейком, но сразу же отыгрывалась, причём в девятом гейме Дарья ушла с сетбола и не дала сопернице подать на партию. В 10-м гейме Касаткина сравняла счёт — 5:5. Однако следующие два гейма взяла Стирнс, принявшая на сет — 7:5 за 52 минуты.

Вторую партию Касаткина, которую, вероятно, беспокоило полученное в первом круге небольшое повреждение колена, проиграла ещё быстрее, за 36 минут. Стирнс повела 4:0, отыграв брейк-пойнт в первом гейме. Один брейк Дарья отыграла, но не более того, а под занавес ещё раз отдала подачу, взяв лишь очко. Питон, чей атакующий теннис принёс плоды, победила со счётом 7:5, 6:2 за 1 час 28 минут. Для американки, на минувшей неделе выигравшей турнир WTA-250 в Рабате, эта победа стала седьмой подряд.

«Стирнс играет очень хорошо, она только вернулась с турнира, который выиграла. По сравнению с прошлым годом, она очень сильно прибавила. Сегодня она играла на очень хорошем уровне.

Я старалась зацепиться и выжать максимум, но мне намного сложнее играть в таких холодных условиях, когда низкая температура, нет солнца и всё медленнее. Мне в таких условиях менее комфортно играть, чем в первую половину дня. Любой матч – это совокупность факторов, которые приводят к результату», — сказала Касаткина в интервью «Чемпионату».

Дарья Касаткина на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Анна Калинская (23) встречалась с чемпионкой US Open 2019 года, бывшей четвёртой ракеткой мира Бьянкой Андрееску. Сейчас канадка занимает лишь 228-е место в рейтинге WTA и в силу этого выступает по защищённому рейтингу. Травмы никак не позволяют Андрееску, ранее не игравшей с Калинской, вернуться на топ-уровень.

В первой партии Калинская почти не заметила Андрееску, проиграв лишь один гейм из семи. У россиянки был шанс и на «баранку», но во втором гейме она упустила тройной брейк-пойнт. Вскоре после этого Анна дважды подряд под ноль взяла чужую подачу. На этом отрезке она выиграла 14 очков подряд! В седьмом гейме случился небольшой сбой, но Калинская, подавая, отыграла три брейк-пойнта и реализовала первый же сетбол — 6:1 всего лишь за 27 минут. Что касается Андрееску, то у неё в этой партии было всего два активно выигранных очка, в то время как у соперницы — девять.

Во втором сете Андрееску прибавила, стала чаще выходить к сетке, брать очки виннерсами (19 за партию). В первом гейме Бьянка отыграла двойной брейк-пойнт, и это был единственный момент, когда Калинская могла забрать чужую подачу. Какое-то время соперницы шли вровень, при том что Анна в шестом гейме ушла с тройного брейк-пойнта. Но в 12-м гейме канадка приняла на сет, отдав лишь один розыгрыш, — 7:5 за 52 минуты.

В первой половине решающей партии обе спортсменки добирались до брейк-пойнтов, но не использовали их. Всё решил восьмой гейм, в котором Андрееску забрала подачу Калинской с четвёртого брейк-пойнта. В девятом гейме Бьянка ушла с трёх брейк-пойнтов и реализовала первый же матчбол, оформив волевую победу, — 1:6, 7:5, 6:3 за 2 часа 10 минут.

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова (20) вышла на корт с 64-й ракеткой мира из Румынии Аной Богдан. Обе предыдущие очные встречи легко выиграла Павлюченкова: 6:0, 6:1 на харде в Шэньчжэне-2019 и 6:2, 6:2 на Уимблдоне-2021. В этот раз Богдан впервые обыграла её.

В первой партии Богдан быстро повела 3:0 с брейком, но Павлюченкова в пятом гейме отыгралась, после чего, отыграв брейк-пойнт, сравняла счёт. В седьмом гейме россиянка упустила брейк-пойнт — возможно, это в итоге и стало причиной поражения в сете. В 10-м гейме румынка, принимая при 5:4 в свою пользу, реализовала двойной сетбол — 6:4 за 46 минут.

Вторую партию Павлюченкова, продолжавшая допускать неточности (30 невынужденных ошибок за матч против 16 у соперницы), проиграла с таким же счётом. Богдан в четвёртом гейме добилась брейка под ноль, в девятом гейме упустила преимущество, но в 10-м Анастасия позволила Ане принять на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 40 минут.

«Не знаю, в чём причина. Просто играла. Никаких ощущений не было: дожди, вчера не играла. Вообще не ощущала, что я сегодня на матч вышла, в принципе. С такими условиями всем непросто. Но погода говно, факт», — сказала Павлюченкова в интервью «Чемпионату».

* * *

17-летняя Мирра Андреева сражалась с двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко (19), которая вдвое старше. Ранее они никогда не играли друг с другом, и первую встречу выиграла юная россиянка.

В первом сете теннисистки долго не могли наладить подачу, причём Азаренко фактически так и не смогла этого сделать. Первые пять геймов закончились брейками — со счётом 3:2 в пользу Андреевой. Следующие два своих гейма россиянка забрала под ноль, а белоруска, много ошибавшаяся (17 невынужденных против 10 у соперницы), за всю партию только раз защитила подачу. В девятом гейме Мирра приняла на сет — 6:3 за 47 минут.

Во второй партии трудности на подаче испытывала уже Андреева. В первом гейме она отыграла брейк-пойнт, но больше не взяла ни одной своей подачи. Азаренко же, напротив, в какой-то момент заиграла точнее и в целом чище (15 виннерсов) и 0:2 превратила в 5:2. В восьмом гейме Виктория упустила тройной сетбол, однако в девятом уверенно приняла на сет — 6:3 за 46 минут.

В решающей партии Андреева повела 2:0, сделав брейк в первом же гейме. Во втором гейме она отыграла брейк-пойнт, а в шестом выиграла лишь очко на подаче, и Азаренко, не прекращавшая атаковать и регулярно ходить к сетке, сравняла счёт — 3:3. После этого теннисистки обменялись брейками, а в девятом гейме атаки белоруски дали сбой, в результате чего россиянка при 5:4 подавала на матч. Но в 10-м гейме ошибалась уже Мирра, и счёт вновь стал равным — 5:5.

В 11-м гейме Виктория в третий раз подряд проиграла подачу. И вторая попытка Андреевой подать на матч увенчалась успехом! Мирра вышла на тройной матчбол, упустила его, однако с четвёртой попытки сломила чемпионку ТБШ, после того как та пробила в коридор, — 6:3, 3:6, 7:5 за 2 часа 33 минуты. На двоих теннисистки сделали целых 19 брейков!

Так Андреева во второй раз подряд вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Год назад Мирра остановилась на этой стадии — то был дебютный для неё ТБШ. В 1/16 финала она сыграет со Стирнс, обидчицей Касаткиной.

Таким образом, в мужском одиночном разряде в третий круг вышли трое россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Павел Котов. У женщин в 1/16 финала пробились четыре представительницы России: Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Мирра Андреева и Элина Аванесян.

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