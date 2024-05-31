Самсонова рвётся в четвёртый круг «РГ»! Ждут матчей Рублёв, Котов и Потапова. LIVE!

На грунтовом «Шлеме» в пятницу начинается третий круг. На кортах появятся и четверо россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В пятницу, 31 мая, начнётся третий круг. Если не вмешается дождь, то должны быть сыграны 16 матчей в одиночке – по 8 у женщин и мужчин. Среди прочих на корты выйдут и четверо россиян – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Павел Котов, Людмила Самсонова (17) и Анастасия Потапова. Из представителей топ-10 посева также сыграют Янник Синнер (2), Карлос Алькарас (3), Хуберт Хуркач (8), Стефанос Циципас (9), Григор Димитров (10), Ига Свёнтек (1), Кори Гауфф (3), Маркета Вондроушова (5) и Онс Жабер (8). Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.

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