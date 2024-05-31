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Самсонова, Рублёв, Котов, Потапова: онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Самсонова рвётся в четвёртый круг «РГ»! Ждут матчей Рублёв, Котов и Потапова. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2024
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На грунтовом «Шлеме» в пятницу начинается третий круг. На кортах появятся и четверо россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В пятницу, 31 мая, начнётся третий круг. Если не вмешается дождь, то должны быть сыграны 16 матчей в одиночке – по 8 у женщин и мужчин. Среди прочих на корты выйдут и четверо россиян – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Павел Котов, Людмила Самсонова (17) и Анастасия Потапова. Из представителей топ-10 посева также сыграют Янник Синнер (2), Карлос Алькарас (3), Хуберт Хуркач (8), Стефанос Циципас (9), Григор Димитров (10), Ига Свёнтек (1), Кори Гауфф (3), Маркета Вондроушова (5) и Онс Жабер (8). Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Мужчины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
4
         
Элизабетта Коччаретто
51
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 13:30 МСК
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Синьюй Ван
37
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Маттео Арнальди
35
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 14:30 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

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Самсонова начинает матч Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Неудачно начала матч россиянка Людмила Самсонова — потеряла свою подачу и уступает итальянке Элизабетте Коччаретто — 0:2.

12:00 Даниил Сальников

Самсонова начинает матч

Начинается игровой день на РГ-2024. На Арене Сюзанн Ленглен россиянка Людмила Самсонова сражается с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Следить за всеми подробностями этой встречи вы можете в нашей текстовой трансляции.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
4
         
Элизабетта Коччаретто
51
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
11:56 Даниил Сальников

Более подробно об истории противостояний россиян со своими сегодняшними соперниками читайте в нашем материале.

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11:51 Даниил Сальников

Расписание пятницы

Вот как выглядит расписание 6-го игрового дня на РГ-2024.

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