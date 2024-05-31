Самсонова рвётся в четвёртый круг «РГ»! Ждут матчей Рублёв, Котов и Потапова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В пятницу, 31 мая, начнётся третий круг. Если не вмешается дождь, то должны быть сыграны 16 матчей в одиночке – по 8 у женщин и мужчин. Среди прочих на корты выйдут и четверо россиян – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Павел Котов, Людмила Самсонова (17) и Анастасия Потапова. Из представителей топ-10 посева также сыграют Янник Синнер (2), Карлос Алькарас (3), Хуберт Хуркач (8), Стефанос Циципас (9), Григор Димитров (10), Ига Свёнтек (1), Кори Гауфф (3), Маркета Вондроушова (5) и Онс Жабер (8). Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.
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Неудачно начала матч россиянка Людмила Самсонова — потеряла свою подачу и уступает итальянке Элизабетте Коччаретто — 0:2.
Самсонова начинает матч
Начинается игровой день на РГ-2024. На Арене Сюзанн Ленглен россиянка Людмила Самсонова сражается с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Следить за всеми подробностями этой встречи вы можете в нашей текстовой трансляции.
Более подробно об истории противостояний россиян со своими сегодняшними соперниками читайте в нашем материале.
Расписание пятницы
Вот как выглядит расписание 6-го игрового дня на РГ-2024.
- 31 мая 2024
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12:20
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11:30
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11:15
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11:09
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11:03
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10:57
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10:45
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09:45
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08:30
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04:05
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03:37
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02:51
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02:47
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- 30 мая 2024
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23:54