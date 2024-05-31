9 брейков подряд. Россиянка сыграла самый длинный матч XXI века на «Ролан Гаррос» — 2015

Светлана Кузнецова уступила Франческе Скьявоне в Париже за 3 часа и 54 минуты, хотя имела отличные шансы закрыть встречу в свою пользу.

Легендарная российская теннисистка Светлана Кузнецова за карьеру выиграла 18 титулов WTA, в том числе два турнира «Большого шлема» — US Open (2004) и «Ролан Гаррос» (2009). Светлана неоднократно побеждала Серену Уильямс, Жюстин Энен, Марию Шарапову, но, пожалуй, самое удивительное соперничество у неё сложилось с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2010 итальянкой Франческой Скьявоне.

Кузнецова ведёт 10-6 по личным встречам со Скьявоне, при этом пара противостояний теннисисток стала исторической. Например, на Australian Open – 2011 они сыграли самый длинный женский матч в истории турниров «Большого шлема» (4 часа 44 минуты). А на «Ролан Гаррос» — 2015 Светлана и Франческа вновь выдали марафон. Пусть и не такой впечатляющий, как в Австралии, но всё равно длиннейший на грунтовом мэйджоре в XXI веке.

Светлана Кузнецова и Франческа Скьявоне были далеко не на пике карьеры, когда встретились во втором круге «Ролан Гаррос» — 2015. 29-летняя Кузнецова являлась 18-й ракеткой мира и входила в число сеяных, но уже не котировалась среди главных претенденток на титул. 34-летняя Скьявоне и вовсе занимала 92-е место в рейтинге WTA, постепенно приближаясь к уходу из тенниса.

Светлана Кузнецова на «Ролан Гаррос» — 2015 Фото: Julian Finney/Getty Images

Кузнецова в первом круге в трёх сетах обыграла голландку Кики Бертенс (6:1,4:6, 6:2). Скьявоне на этой стадии понадобилось столько же партий для прохода китаянки Ван Цян (3:6, 6:3, 6:4). Примечательно, что Франческа наконец-то прервала серию из семи поражения в первом круге на турнирах «Большого шлема». Казалось, на этом итальянка и остановится. Всё-таки Кузнецова считалась явным фаворитом противостояния. Однако Скьявоне нашла в себе силы на ещё один подвиг.

В первом же гейме стартового сета Франческа сделала брейк, под ноль взяв подачу Кузнецовой. Светлана отыгралась в шестом гейме, после чего дело дошло до тай-брейка. Скьявоне отчаянно сопротивлялась, но всё-таки Кузнецова имела преимущество. Правда, долго им не пользовалась. Только с седьмого сетбола россиянка наконец-то забрала тай-брейк первой партии – 7:6 (13:11) за 1 час и 25 минут.

Франческа Скьявоне на «Ролан Гаррос» — 2015 Фото: Julian Finney/Getty Images

Скьявоне немного «поплыла» после драматичного поражения в стартовой партии. В первом гейме второго сета она отдала подачу, но в четвёртом нашла в себе силы сделать ответный брейк. Тай-брейка на этот раз не случилось. Итальянка сделала брейк в 12-м гейме и забрала второй сет со счётом 7:5. Вторая партия длилась 54 минуты.

Настоящий триллер развернулся в заключительном сете. Кузнецова повела со счетом 4:2 и вроде как дожимала возрастную Скьявоне. Однако итальянка выиграла свою подачу, а затем сделала брейк и догнала соперницу. Светлана сумела вновь выйти вперед со счётом 6:5 и подавала на матч, но снова не дожала Франческу.

В итоге в решающий момент третьей партии зрители стали свидетелями уникального зрелища из девяти брейков подряд. Кузнецова за сет четыре раза подавала на матч. При этом имела всего один матчбол — в 12-м гейме.

Соперница выглядела не особо лучше. Но парад расточительности при счёте 8:8 первой сумела прервать именно Скьявоне: взяла свою подачу (отыграв при этом два брейк-поинта), а затем сделала ещё один брейк. Матч длиной 3 часа и 54 минуты завершился победой итальянки со счётом 6:7, 7:5, 10:8.

Франческа Скьявоне и Светлана Кузнецова после напряжённого матча на «Ролан Гаррос» — 2015 Фото: Julian Finney/Getty Images

«На матчболе Скьявоне пошла на риск, выполнила невероятный удар. Я сыграла с хорошим углом, но она потрясающе ответила одноручным бэкхендом по линии, рискнула, и нужно отдать ей должное – это было невероятно. Я ничего не могла поделать. Очень трудно сейчас что-то говорить. Большое спасибо всем за поддержку. Надеюсь, вам понравился этот матч больше, чем мне. Я вернусь сильнее, чем была», – сказала Кузнецова после матча.

«Я думаю, что мы со Светланой можем играть часами, потому что отлично знаем друг друга. Кузнецова – потрясающая теннисистка. Каждый раз, когда играю против неё, мысленно говорю себе: «Боже мой, что же может случиться в этом матче?» Не знаю, сколько в этом результате волшебства, а сколько – работы, упорства и веры в то, что можно достичь чего-то, что кажется далёким, но на самом деле совсем рядом. У меня есть ощущение, что сейчас каждый матч – это история. Не очень важно, где я, какой счёт. Сейчас для меня всё – бонус. Я просто так живу. Я вышла в третий круг и постараюсь пройти дальше», – заявила Скьявоне.

Дальше Франческа не прошла, уступив румынке Андреа Миту (5:7, 4:6) в третьем круге. Всё-таки битва со Светланой Кузнецовой отняла у возрастной итальянки слишком много сил.

Как упоминалось выше, матч Кузнецова – Скьявоне на «Ролан Гаррос» — 2015 стал самым длинным на этом «Шлеме» в XXI веке. В прошлом столетии зрители в Париже дольше лицезрели противостояния только француженки Виржинии Буиссон и голландки Ноэль ван Лоттум (4 часа 7 минут, «Ролан Гаррос» — 1995), а также австралийки Керри Мелвилл Рид и американки Пэм Тигуарден (3 часа 55 минут, «Ролан Гаррос» — 1972).

В 2023 году бразильянка Беатрис Хаддад-Майя обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (6:7, 6:3, 7:5) за 3 часа и 51 минуту. Почти дотянулись до показателя Кузнецовой и Скьявоне, но немного не хватило. Да, Светлана и Франческа ещё играли по старым правилам, когда в третьем сете матч завершался при преимуществе кого-то в два гейма. Сейчас они бы проводили тай-брейк при 6:6 и наверняка закончили бы чуть раньше, но это всё равно не отменяет рекорд и в целом уникальную напряжённость многих личных встреч россиянки и итальянки.