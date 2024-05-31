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Ролан Гаррос – 2024, проблемы с погодой, жалобы российских теннисисток, как дожди влияют на расписание турнира

«Уже не было сил!» Как жуткая погода превратила «Ролан Гаррос» в игру на выживание
Сергей Емельянов
«Ролан Гаррос» – 2024, проблемы с погодой
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Дожди и холод внесли огромные коррективы в расклад сил на парижском мэйджоре.

Первая неделя второго в сезоне турнира «Большого шлема» оказалась смазанной из-за хронических проблем с погодными условиями. На протяжении четырёх дней подряд непрекращающиеся дожди вносили постоянные корректировки в расписание матчей и тренировок, что негативным образом влияло на состояние многих спортсменов. Некоторые из них оказались не способны адаптироваться к тяжёлым условиям и не смогли показать свой лучший уровень тенниса, быстро завершив выступления в Париже.

Накануне из сетки женского одиночного разряда сенсационным образом вылетели сразу две россиянки, от которых в столице Франции ждали совсем иного. Посеянная под 10-м номером Дарья Касаткина за полтора часа проиграла американке Питон Стирнс – 5:7, 2:6. Изначально этот матч должен был начаться приблизительно в 17:00 мск, но дожди отложили старт встречи больше чем на пять часов. В итоге вместо игры днём Касаткина получила вечерний матч при совсем другой температуре воздуха.

«Я старалась зацепиться и выжать максимум, но мне намного сложнее играть в таких холодных условиях, когда низкая температура, нет солнца и всё медленнее. Мне в таких условиях менее комфортно играть, чем в первой половине дня. Любой матч – это совокупность факторов, которые приводят к результату», — объяснила расстроенная Касаткина свою неудачу.

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Почти в то же самое время и очень схожим образом зачехлила ракетку и Анастасия Павлюченкова, год назад дошедшая во Франции до четвертьфинала. В этот раз россиянка не смогла защитить большое количество очков, вылетев уже во втором круге после поражения от румынки Аны Богдан – 4:6, 4:6. После досадного поражения Анастасия не сдерживала себя в выражениях:

«Не знаю, не было никаких ощущений. Я вчера не играла, три дня идут дожди… Помешала ли мне игра в холодную погоду? Мешало, конечно. Но с этим всем непросто. Погода – говно, факт», — заметила Павлюченкова.

Павлюченкова

Павлюченкова

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Важно заметить, что дожди влияют на расписание не только игровых сессий, но и тренировочных. В условиях постоянной непогоды организаторы перестраховываются и заранее закрывают корты, как только видят, что по прогнозу вот-вот должен начаться дождь. Об этом подробное рассказывала Анастасия Потапова, которая свой путь в Париже пока продолжает.

«Сегодня утром чуть-чуть надавила на организаторов. Я это делаю нечасто, но сегодня уже не было сил! Я пришла на разминку, которая у меня была с 9:00 до 9:30 утра. И за 10 минут до выхода на корт его начали закрывать. Я говорю: «Стопэ, что происходит?» Они мне снова про дождь. Я уже набрала директору турнира и сказала: «Не тренируюсь третий день, мне играть первым запуском. Если сейчас не разомнусь, высок риск получить травму, это too much». В итоге удалось чуть-чуть размяться», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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Плохая погода превращает теннисные матчи в настоящую лотерею, так как ставит участников в неравные условия. Для кого-то дождь становится минусом, а для кого-то — плюсом. Так произошло и во вчерашнем российском дерби с участием Элины Аванесян и Анны Блинковой. Более молодая Аванесян была хороша и до наступившего перерыва, но после возвращения на корт она и вовсе прошлась катком по соотечественнице.

«Честно говоря, сегодня был такой день, когда прямо всё получалось, что бывает не очень часто. Очень хороший день, перерыв из-за дождя мне, на самом деле, очень помог, потому что у меня кое-что болело, мой физио меня подлечил, и я вернулась уже на 100% готовой ко всему», — заметила Аванесян.

Элина Аванесян

Элина Аванесян

Фото: Phil Walter/Getty Images

Кто знает, как бы сложился матч, если бы не почти часовой перерыв, который теннисистки провели в подтрибунном помещении. Вполне возможно, что имевшиеся проблемы со здоровьем в дальнейшем оказали бы негативное влияние на состояние Элины, но она вместе со своей командой как раз смогла извлечь пользу из непогоды.

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Теннис является тем видом спорта, который едва ли не сильнее всего зависит от погодных условий, так как значительное количество турниров проходит под открытым небом. На топ-игроков дожди влияют не так сильно, потому что их матчи чаще всего проходят на центральных кортах, которые оборудованы крышей. В худшем для них случае они просто дождутся закрытия сооружения и продолжат матч в иных условиях. Игроки же второго эшелона страдают куда сильнее, поэтому неудивительно, что именно они чаще всего говорят о погодных условиях.

При этом иногда достаётся и топ-теннисистам. Один из самых больших скандалов в теннисе за последнее время произошёл всего несколько месяцев назад, когда WTA завалила организацию Итогового турнира в Канкуне. Погодные условия оказались настолько ужасными, что расписание турнира полетело в тартарары. Вина организаторов заключалась в том, что ни для кого не было секретом то обстоятельство, что в ноябре в Канкуне традиционно сезон дождей, однако устроители тура не только приняли решение о проведении турнира, но и сделали это на открытых кортах, в результате чего начался полный бардак и хаос.

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Сейчас же в Париже многое сошлось воедино. Сложно вспомнить, чтобы ранее расписание «Ролана Гарроса» настолько зависело от дождей. Всё-таки речь идёт не об Уимблдоне, где подобное происходило куда чаще. Но в этом году не повезло парижскому мэйджору. Хорошо ещё, что пока неизвестно о случаях заболеваний среди теннисистов. Хотя можно легко предположить, что кто-то мог подхватить лёгкую простуду, которая в дальнейшем негативно отразится на состоянии человека в следующих матчах. В любом случае «Ролан Гаррос» — 2024 уже превратился в своего рода лотерею, в которой многие россияне потерпели поражение.

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