Рублёв сенсационно проиграл на «РГ»! От отчаяния он пинал щит и жонглировал ракеткой

В пятницу, 31 мая, на Открытом чемпионате Франции в Париже начались матчи третьего круга. В мужской сетке до этой стадии добрались трое российских теннисистов: чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, Андрей Рублёв (6) и Павел Котов.

Игру Рублёва поставили вторым запуском на корт Сюзанн Ленглен, вторую по значимости арену соревнований. Соперником Андрея был 35-я ракетка мира Маттео Арнальди. Но если россиянин свой матч второго раунда начал и закончил ещё в среду, 29 мая, то итальянец из-за дождя оформил выход в третий круг на день позже. Оба их поединка 1/32 финала закончились в трёх сетах: Рублёв обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро (6:3, 6:4, 6:3), а Арнальди — француза Александра Мюллера, выступавшего по уайлд-кард, — 6:4, 6:1, 6:3.

Рублёв перед матчем рассказал, как справляется с психологическим напряжением. «Это непросто. Иногда получается, а иногда мысли всё равно приходят в голову, хотя стараешься их отбрасывать. Очень хочу не давить на себя, не думать о турнире. Но это тяжело, потому что в любом случае даёшь пресс-конференции, тренируешься со зрителями, которые тебе могут крикнуть: это твой момент, твой шанс. Так что мысль залетает, хочешь ты этого или нет. Другой вопрос, останется ли она там. Пытаюсь делать так, чтобы не оставалась», — сказал Андрей в интервью «Чемпионату».

Арнальди же вспомнил первый очный матч с Рублёвым — в Вене в прошлом году, — который россиянин выиграл 7:5, 6:3. «Я играл с Рублёвым в Вене в том году, но там были совсем другие условия. Закрытый корт, хардовое покрытие. У меня будет время подготовиться к матчу. Надеюсь, будет хороший матч, но пока не знаю, чего ожидать, потому что не знаю, как мы будем играть. Под крышей или нет, на большом стадионе или нет. Пока что ничего не знаю», — сказал Маттео на пресс-конференции.

Маттео Арнальди Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В начале матча Арнальди смотрелся поувереннее Рублёва. Итальянец под ноль взял гейм на подаче, а вот россиянин — лишь отыграв три брейк-пойнта. В этот раз Андрей почти сразу начал проявлять эмоции. Допустив двойную ошибку во втором гейме, он закричал на самого себя. Несмотря на это, в том же гейме Рублёв трижды подал навылет — 1:1.

В начале седьмого гейма, когда счёт был 3:3, до которого соперники дошли без брейк-пойнтов, начал моросить дождь. Однако это не привело к остановке игры; вскоре и солнце выглянуло. В этом гейме Рублёв впервые смог навязать Арнальди борьбу на приёме — и использовал первый же брейк-пойнт, выдержав долгий обмен. Но итальянец так просто не сдавался. Маттео вцепился в подачу оппонента и с третьего брейк-пойнта оформил ответный брейк, добившись от Андрея ошибки в розыгрыше, — 4:4. Больше столь острых моментов не было, разве что Рублёв в 11-м гейме имел «ровно» на приёме, но не более того.

На тай-брейке Андрей уступал 1:4 с мини-брейком, потом вёл 6:5, но не использовал сетбол на приёме. А Арнальди смог это сделать. В заключительном розыгрыше итальянец здорово отзащищался, добежал до укороченного под сетку и ответил в ударом в угол — отразить такое у россиянина не было шансов. В целом Маттео, шесть раз подавший навылет (против тех самых трёх эйсов в первом гейме у Рублёва), играл значительно чище — семь невынужденных ошибок против 14 у оппонента — и забрал сет со счётом 7:6 (8:6) за 1 час 5 минут.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая партия началась не по сценарию Рублёва. Допустив двойную ошибку при 30:30, россиянин принялся яростно материться на русском языке, а проиграв следующий розыгрыш, заорал. Тем не менее Андрей уже в следующем гейме сделал обратный брейк — 1:1. После этого во избежание проблем с погодой организаторы закрыли крышу.

Какое-то время Рублёву не удавались геймы на своей подаче. И если в третьем гейме он ушёл с двух брейк-пойнтов, то в пятом Арнальди дожал его в аналогичной ситуации. По ходу гейма Андрей дважды просил кого-то молчать во время подачи: сначала «заткнись», потом чуть вежливее, «заткнись, пожалуйста». А проиграв гейм, россиянин швырнул ракетку на корт и опять принялся орать.

Андрей Рублёв в матче с Маттео Арнальди Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Подтвердил брейк Маттео геймом под ноль — 4:2. Рублёв на этом отрезке предстал наихудшей версией себя: не только швырял ракетку, но и жонглировал ею, пинал щит, постоянно что-то кричал, за что удостоился свиста со стороны зрителей. В какой-то момент судье на вышке это надоело, и она выписала россиянину, сорвавшему злость на ни в чём не повинной скамейке, предупреждение. Седьмой гейм Андрей проиграл с 40:0 на подаче, после чего Арнальди без проблем подал на сет — 6:2 за 47 минут.

В третьем сете Рублёв чуть успокоился; успокоилась и игра. До 3:3 включительно никто не выходил на брейк-пойнты, а в седьмом гейме Арнальди взял подачу соперника. Ключевое очко итальянец выиграл благодаря шикарному приёму — 4:3 с брейком. Это привело к тому, что при 5:4 Маттео подавал на матч. В первом розыгрыше Арнальди помог трос, и Андрей снова заорал. Так Рублёв и не взял ни одного очка в этом гейме, и итальянец вышел в четвёртый круг — 7:6 (8:6), 6:2, 6:4 за 2 часа 35 минут. У Рублёва было сколько виннерсов, столько же и невынужденных, — 37. Арнальди же оказался лучше по обоим параметрам: 47/19.

Так Рублёв во второй раз подряд проиграл в третьем раунде «Ролан Гаррос». Год назад он на этой стадии проиграл другому итальянцу Лоренцо Сонего.

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