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Гауфф — третья по победам на «РГ» до 21 года
Гауфф — третья по победам на «РГ» до 21 года
Коко Гауфф обыграла Даяну Ястремскую (6:2, 6:4) в третьем круге «Ролан Гаррос». Эта победа стала для 20-летней американки 18-й на открытом чемпионате Франции. До 21 года в XXI веке больше на «Ролан Гаррос» выигрывали лишь две теннисистки.
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Ана Иванович
Ана Иванович
До достижения 21 года сербская теннисистка одержала 19 побед на «Ролан Гаррос».
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек
На счету польской теннисистки 21 выигранный матч на «Ролан Гаррос» до 21 года. 
Гауфф — третья по победам на «Ролан Гаррос» до 21 года в XXI веке
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