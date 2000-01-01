Гауфф — третья по победам на «Ролан Гаррос» до 21 года в XXI веке

Гауфф — третья по победам на «РГ» до 21 года

Коко Гауфф обыграла Даяну Ястремскую (6:2, 6:4) в третьем круге «Ролан Гаррос». Эта победа стала для 20-летней американки 18-й на открытом чемпионате Франции. До 21 года в XXI веке больше на «Ролан Гаррос» выигрывали лишь две теннисистки.