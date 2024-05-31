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Ролан Гаррос — 2024, как сыграли матчи 3-го круга Людмила Самсонова и Анастасия Потапова, турнир, расклады, сетки, соперники

Потапова за 3 часа дожала китаянку и пробилась в 4-й круг «РГ». Там её ждёт сама Свёнтек
Кирилл Плышевский
Потапова за три часа дожала китаянку
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Россиянка впервые в карьере вышла во вторую неделю парижского ТБШ. А вот Людмила Самсонова не сумела поддержать успех соотечественницы.

В пятницу, 31 мая, на Открытом чемпионате Франции стартовали поединки третьего раунда в женском одиночном разряде. Программу сегодняшнего игрового дня открывало противостояние 17-й ракетки мира российской теннисистки Людмилы Самсоновой и представительницы Италии Элизабетты Коччаретто, которая сейчас занимает 51-е место в рейтинге WTA.

25-летняя Самсонова уже побила свой рекорд, впервые пройдя в третий круг «Ролан Гаррос». Вторая ракетка России провела стартовые матчи на турнире очень уверенно, не оставив никаких шансов своим оппоненткам. Сначала Людмила отдала лишь два гейма польке Магде Линетт (6:1, 6:1). Затем наша соотечественница разгромила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:1. Свою победу над полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции 2019 года 17-я ракетка мира прокомментировала так.

«Мне из-за переноса было ни плохо, ни хорошо. Когда нас при 1:1 прервали, мне это помогло, потому что я была очень нервозная, а так — поговорила с тренером, стало легче. Я переживала, потому что «Большой шлем», плюс я Анисимовой до этого всегда проигрывала. Первый раз я с ней играла, когда поменяла струны и вообще не чувствовала ракетку. А во второй раз я просто в корт попасть не могла. Очень плохие матчи были. Сегодня я просто пробовала думать только о себе, концентрироваться только на своей игре.

О четвертьфинале пока вообще не думаю. Очень трудно. Здесь все хотят выиграть. «Шлем» — это особенный турнир. Четвертьфинал кажется таким далёким. Но я в хорошей форме. Я давно так хорошо не играла на грунте», — сказала Самсонова в интервью «Чемпионату».

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Коччаретто, в свою очередь, шла к третьему кругу куда сложнее, чем её сегодняшняя противница. В первом круге 23-летняя итальянка одержала волевую победу над 13-й сеяной Беатрис Хаддад-Майей (3:6, 6:4, 6:1). Следом Элизабетта в двух сетах закрыла Кристину Букшу из Испании со счётом 6:1, 6:4.

Начало дебютного очного противостояния с Коччаретто Самсонова абсолютно провалила. После первых 15 минут матча Людмила уступала с двумя брейками — 0:4. В этот момент статистика по невынужденным ошибкам была 0-10. Затем россиянка вошла в игру, наладила точность. Отечественная спортсменка взяла три гейма подряд, сократив отставание до минимума — 3:4. При счёте 4:5 Самсонова смогла отразить подачу соперницы на сет и добилась обратного брейка — 5:5. Следом 17-я ракетка мира сама отыграла двойной брейк-пойнт и впервые вышла вперёд во встрече — 6:5. В 12-м гейме Людмила даже была в двух очках от выигрыша партии, но Элизабетта вовремя прибавила, а на тай-брейке сыграла очень чистенько. На «теннисном пенальти» ей удались несколько хороших подач. В результате итальянка забрала стартовый сет со счётом 7:6 (4) за 57 минут.

Элизабетта Коччаретто

Элизабетта Коччаретто

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во второй партии у Самсоновой продолжились проблемы. В третьем гейме она не реализовала тройной брейк-пойнт — 1:2, а следом Коччаретто добилась брейка — 1:3 и успешно подала сама — 1:4. В концовке партии представительница России потеряла ещё одну свою подачу, причём под ноль и за 1 час 40 минут проиграла оппонентке со счётом 6:7 (4), 1:6. Отметим, что Элизабетта впервые в карьере пробилась в четвёртый круг на мэйджоре. Коччаретто стала самой молодой итальянкой, которая вышла в 1/8 финала парижского «Шлема» со времен Франческо Скьявоне (2001). Далее 51-я ракетка мира сразится с Кори Гауфф из США.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Элизабетта Коччаретто
51
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

За выход в четвёртый круг на французском «Шлеме» 31 мая боролась ещё одна наша соотечественница — Анастасия Потапова. Россиянка уже повторила свой рекорд на «Ролан Гаррос», дойдя до третьего круга. Теперь, чтобы пройти дальше, ей необходимо было справиться с китаянкой Синьюй Ван. Теннисистки ранее играли однажды — в Праге-2022 — и тогда сильнее была Потапова.

Обе девушки провели по два противостояния в Париже. На старте грунтового ТБШ Анастасия в российском дерби оказалась сильнее Камиллы Рахимовой — 6:2, 6:3. В 1/32 финала Потапова одолела швейцарку Викторию Голубич со счётом 6:2, 6:3. После поединка второго круга 41-я ракетка мира пообщалась с представителями СМИ и призналась, что игра в дождь была для неё дискомфортной, а самым тяжёлым матчем назвала стартовую встречу.

«Я была очень зла, когда мой матч при счёте 5:2 остановили из-за дождя. На самом деле, опыт, конечно, уже есть. Сейчас так получилось, что я не играла в теннис два дня. Было очень некомфортно играть. Кажется, что ничего такого, но в нервной обстановке это влияет.

Самый тяжёлый матч для всех — первый. Его я прошла, но, так как не было тенниса два дня, было ощущение, что я снова первый круг играю. Плюс Голубич не очень комфортный игрок — она режет, пробивает. Но я рада, что справилась и закончила то, что начала», — сказала Потапова в интервью «Чемпионату».

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Дождь вмешался и в проведение нового поединка Анастасии. Потапова и Синьюй Ван сыграли лишь 19 минут в стартовой партии, после чего непогода помешала продолжить противостояние. Игра была приостановлена при счёте 4:0 в пользу представительницы Поднебесной. Однако после перерыв на дождь россиянка буквально преобразилась! Сначала она не справилась с подачей соперницы, но затем смогла собраться и выиграть сразу 7 (!) геймов подряд, а с ними и всю партию за 55 минут чистого времени. Вот это да!

Анастасия Потапова

Анастасия Потапова

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После семи проигранных геймов китаянка сумела спасти свою подачу с брейк-пойнта противницы — 0:1. Однако через гейм Анастасия снова забрала её подачу и вышла вперёд с брейком — 2:1. Шансы на приёме у Потаповой возникали регулярно. Так, в пятом гейме сета она не реализовала тройной брейк-пойнт. А в восьмом гейме уже Синьюй Ван вернула упущенную подачу — 4:4. Следом наша соотечественница снова вцепилась в чужой гейм. Россиянка упустила три брейк-пойнта, семь раз было «ровно». Ван выстояла в гейме, который продолжался почти 14 (!) минут — 4:5. Затем девушки брали свои подачи. В итоге победительница сета определялась на тай-брейке. Китаянка вырвалась вперёд, но Анастасия отыграла тройной сетбол, а вот с четвёртым не справилась — 6:7 (6:8) за 1 час 12 минут.

В решающей партии 41-я ракетка мира стартовала неудачно. Она сразу же потеряла первый гейм на своей подаче — 0:1, а следом теннисистки по два раза взяли свои подачи — 2:3. После перехода Потапова вновь прибавила и сделала брейк под ноль. Таким образом, россиянка восстановила равновесие на табло — 3:3. Затем девушки снова обменялись брейками — 4:4. Следом Анастасия смогла уверенно подать — 5:4. В 10-м гейме россиянка не смогла реализовать четыре матчбола, но с пятой попытки добилась своего и вышла в четвёртый круг грунтового ТБШ — 7:5, 6:7, 6:4 за 2 часа 53 минуты чистого времени. Для Потаповой этой дебютный выход во вторую неделю на мэйджорах. Далее Анастасия сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:10 МСК
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 6 6
5 		7 8 4
         
Синьюй Ван
37
Китай
Синьюй Ван
С. Ван

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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