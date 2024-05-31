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Павел Котов на Ролан Гаррос 2024: о рекорде на ТБШ, опыте игры с лидером, походе в закусочную после турнира

«Идеальный «Ролан Гаррос» с точки зрения опыта». Котов проиграл, но кайфанул
Андрей Панков
Котов проиграл, но кайфанул
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Павел после матча рассказал о своём рекордном выступлении на ТБШ.

Павел Котов провёл свой лучший «Большой шлем». Победил Норри и Вавринку, а потом достойно сыграл с Синнером. После матча Павел ответил на вопросы «Чемпионата».

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:10 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

— Показалось, что тебе удалось кайфануть сегодня.
— Да, всё понравилось. Показал отличный теннис. Да, не выиграл, но сделал всё, что мог. Объективно Янник обыграл меня по делу, он сейчас первый по миру. Я пробовал, было много розыгрышей. Я и «возил» его по корту, и глубину использовал, и ширину. Но всё возвращалось обратно. Чуть мягче играл, мне сразу начинали забивать. Розыгрыши выигрывал, когда всё делал идеально. И то иногда он и такое возвращал. Да, обидно, но сделал всё, что мог.

— Есть термин — достойное поражение. Это оно?
— Да. С тренером уже разобрали матч по верхам. Такие матчи показывают, над чем нужно работать и улучшить. Ну и плюс, конечно, я физически был не до конца свеж. Почти восемь часов на корте провёл до этого. Янник же очень быстро свои матчи сыграл.

— Ты выиграл у Норри, победил Вавринку, сыграл на центральном корте с Синнером. Это идеальный «Ролан Гаррос»?
— С точки зрения опыта — да. В первых двух матчах я полностью собой доволен. Тем более с Норри я был очень близок к проигрышу. Наверное, идеальный турнир — это тот, который ты выигрываешь. Ценно, что смог выиграть матч после пятисетового. Потому что в Австралии меня не хватило на второй круг. Надеюсь, на следующих турнирах ещё на одну ступеньку поднимусь.

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— Весь теннисный мир обсуждал, как мама наматывала тебе намотку во время матча с Вавринкой. Обсуждали с ней этот момент, смеялись?
— Не знаю, в чём уникальность этого момента. Просто нужно было, чтобы мне кто-то перемотал грип. Ничего сверхъестественного нет.

— После победы над Вавринкой ты сказал, что пойдёшь в «Макдоналдс».
— Шутил, шутил! Никуда не ходил.

— А сейчас?
— Сейчас, может быть, схожу! Всё-таки заслужил. Конечно, на турнирах себе такого не позволяю. Нужно думать о работе, напрягаться. А между турнирами могу себе что-то позволить. Это необязательно только «Макдоналдс». Тем более в России его нет, только «Вкусно и точка», ха-ха.

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