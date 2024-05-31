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Теннисные матчи субботы 1 июня 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

5 топ-матчей субботы в теннисе: Аванесян, Медведев и Мирра бьются за 4-й круг «РГ»-2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи субботы 1 июня
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За кем следить 1 июня на кортах Парижа.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Элина Аванесян (Россия), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 12:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
8
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Интрига: повторит ли Аванесян прошлогодний рекорд на ТБШ?

Год назад Элина Аванесян впервые пробилась в четвёртый круг ТБШ — как раз на «Ролан Гаррос», и теперь, чтобы повторить прошлогодний рекорд, 21-летней россиянке необходимо справиться с седьмым номером посева Чжэн Циньвэнь из Китая. Девушки — ровесницы, но во взрослом туре ещё не пересекались. Победительница далее сразится с кем-то из пары Бьянка Андрееску — Ясмине Паолини.

Элина выдержала дождь, холод и российское дерби:
«Уже не было сил!» Как жуткая погода превратила «Ролан Гаррос» в игру на выживание
«Уже не было сил!» Как жуткая погода превратила «Ролан Гаррос» в игру на выживание

🎾 13:00*: Элисе Мертенс (Бельгия, 29) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 13:00 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: справится ли Рыбакина с удобной бельгийкой?

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024 сразится с хорошо знакомой бельгийкой Элисе Мертенс. Девушки ранее играли пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу казахстанской теннисистки. Рыбакина была сильнее в Шэньчжэне-2020, Цинциннати-2021, Майами-2023 и Брисбене-2024, а Мертенс — в Мадриде-2021. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Элина Свитолина — Ана Богдан.

Елена была раздражена общением с прессой:
Рыбакина оказалась в центре скандала на «Ролан Гаррос»! Что взбесило чемпионку Уимблдона?
Рыбакина оказалась в центре скандала на «Ролан Гаррос»! Что взбесило чемпионку Уимблдона?

🎾 13:30*: Томаш Махач (Чехия) — Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Томаш Махач
34
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: пройдёт ли Медведев во вторую неделю ТБШ?

Даниил Медведев остался последним россиянином в сетке мужского одиночного разряд, и теперь, чтобы пробиться во вторую неделю ТБШ, ему необходимо побеждать чеха Томаша Махача. Теннисисты ранее встречались однажды — в Индиан-Уэллсе-2022 сильнее оказался Даниил. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Алекс де Минор — Ян-Леннард Штруфф.

Даниил решительно настроен в Париже:
«Если буду играть так, точно зайду далеко». Медведев влетел в третий раунд «Ролан Гаррос»
Эксклюзив
«Если буду играть так, точно зайду далеко». Медведев влетел в третий раунд «Ролан Гаррос»

🎾 14:30*: Паула Бадоса (Испания) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 14:30 МСК
Паула Бадоса
139
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: победит ли Соболенко свою подругу?

В третьем круге «Ролан Гаррос» встретятся две подруги — Арина Соболенко и Паула Бадоса. В официальных матчах девушки уже играли шесть раз. Первые две встречи остались за испанкой — в Цинциннати и на WTA Finals — 2021, однако затем первенствовала уже только белоруска — в Штутгарте-2022, 2023, 2024 и в Майами-2024. Победительница нового поединка дальше сойдётся по сетке с кем-то из пары Мэдисон Кис — Эмма Наварро.

Арина стремительно приближается к очередному финалу с польской теннисисткой:
Свёнтек выиграла четвёртый «тысячник» в сезоне! Ига перед «Ролан Гаррос» одолела Соболенко
Свёнтек выиграла четвёртый «тысячник» в сезоне! Ига перед «Ролан Гаррос» одолела Соболенко

🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия) — Питон Стирнс (США), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Интрига: поквитается ли Мирра Андреева с обидчицей Касаткиной?

Многие теннисные наблюдатели ожидали увидеть в третьем круге российское дерби — сражение Мирры Андреевой с Дарьей Касаткиной. Но последняя не смогла справиться с Питон Стирнс. Теперь 17-летняя россиянка померится силами с 22-летней американкой. Теннисистки уже пересекались на корте в этом году в Дубае, и тогда в трёх сетах сильнее была Стирнс. Победительница новой встречи далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Варвара Грачёва — Ирина Бегу.

Россиянка Андреева обыгрывает непростых соперниц:
Юная Мирра выстрадала победу над Азаренко на «РГ»! За 2,5 часа они сделали 19 брейков
Юная Мирра выстрадала победу над Азаренко на «РГ»! За 2,5 часа они сделали 19 брейков
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