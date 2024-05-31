5 топ-матчей субботы в теннисе: Аванесян, Медведев и Мирра бьются за 4-й круг «РГ»-2024

Посмотреть все события 1 июня в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Элина Аванесян (Россия), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Аванесян прошлогодний рекорд на ТБШ?

Год назад Элина Аванесян впервые пробилась в четвёртый круг ТБШ — как раз на «Ролан Гаррос», и теперь, чтобы повторить прошлогодний рекорд, 21-летней россиянке необходимо справиться с седьмым номером посева Чжэн Циньвэнь из Китая. Девушки — ровесницы, но во взрослом туре ещё не пересекались. Победительница далее сразится с кем-то из пары Бьянка Андрееску — Ясмине Паолини.

🎾 13:00*: Элисе Мертенс (Бельгия, 29) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Рыбакина с удобной бельгийкой?

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024 сразится с хорошо знакомой бельгийкой Элисе Мертенс. Девушки ранее играли пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу казахстанской теннисистки. Рыбакина была сильнее в Шэньчжэне-2020, Цинциннати-2021, Майами-2023 и Брисбене-2024, а Мертенс — в Мадриде-2021. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Элина Свитолина — Ана Богдан.

🎾 13:30*: Томаш Махач (Чехия) — Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Медведев во вторую неделю ТБШ?

Даниил Медведев остался последним россиянином в сетке мужского одиночного разряд, и теперь, чтобы пробиться во вторую неделю ТБШ, ему необходимо побеждать чеха Томаша Махача. Теннисисты ранее встречались однажды — в Индиан-Уэллсе-2022 сильнее оказался Даниил. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Алекс де Минор — Ян-Леннард Штруфф.

🎾 14:30*: Паула Бадоса (Испания) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: победит ли Соболенко свою подругу?

В третьем круге «Ролан Гаррос» встретятся две подруги — Арина Соболенко и Паула Бадоса. В официальных матчах девушки уже играли шесть раз. Первые две встречи остались за испанкой — в Цинциннати и на WTA Finals — 2021, однако затем первенствовала уже только белоруска — в Штутгарте-2022, 2023, 2024 и в Майами-2024. Победительница нового поединка дальше сойдётся по сетке с кем-то из пары Мэдисон Кис — Эмма Наварро.

🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия) — Питон Стирнс (США), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Мирра Андреева с обидчицей Касаткиной?

Многие теннисные наблюдатели ожидали увидеть в третьем круге российское дерби — сражение Мирры Андреевой с Дарьей Касаткиной. Но последняя не смогла справиться с Питон Стирнс. Теперь 17-летняя россиянка померится силами с 22-летней американкой. Теннисистки уже пересекались на корте в этом году в Дубае, и тогда в трёх сетах сильнее была Стирнс. Победительница новой встречи далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Варвара Грачёва — Ирина Бегу.