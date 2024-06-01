«Я никого не боюсь». Медведев на «Ролан Гаррос» готовится к встрече с обидчиком Джоковича

«Ролан Гаррос» – 2024 потерял многих российских теннисистов: из борьбы выбыли Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Павел Котов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин. Одним словом, все. Кроме Даниила Медведева: он пробился в третий круг французского мэйджора и теперь за выход в следующую стадию поборется с Томашем Махачем.

Немного статистики

Россиянин в рейтинге ATP занимает пятое место, наивысшей его позицией была первая строчка. Чех – 34-я ракетка мира, и это его лучший показатель в про-туре.

Медведев на сегодняшний день занимает в лайв-рейтинге четвёртое место. По итогам «Ролан Гаррос» он и вовсе может стать №2, но для этого ему необходимо завоевать титул, а Новаку Джоковичу – выбыть из борьбы раньше четвертьфинала.

Томаш Махач по результатам французского ТБШ готовится на уровне ATP обновить собственный рекорд. В случае победы в лайв-рейтинге чех поднимется на 30-ю строчку. При поражении от россиянина Томаш останется на 33-й позиции.

На грунте в этом сезоне Медведев с учётом двух встреч на «Ролан Гаррос» сыграл 11 матчей. Махач провёл 10 игр. Согласно данным ATP, первой подачей чех в проведённых на глине встречах играл чуть лучше: 64% попадания против 58% у россиянина. Хотя очков на первой Даниил выиграл больше: 73% у него против 67% у чешского соперника.

В остальном игроки действовали на корте примерно одинаково. По 32% розыгрышей с первой подачи соперника на приёме забрали теннисисты, а также в сумме выиграли по 51% очков. Явного преимущества в этом сезоне на грунтовом покрытии, согласно статистике и сравнению друг с другом, ни у Даниила, ни у Томаша нет.

Даниил Медведев Фото: Mike Hewitt/Getty Images

История встреч

Встречались теннисисты лишь раз. Было это во втором круге на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе ещё в 2022 году. Медведев тогда играл как первый сеяный, а Махач пробился в основу через квалификацию. Та встреча завершилась победой россиянина со счётом 6:3, 6:2.

В Париже в этом году игроки уже провели по два матча. Медведев одержал победу над Домиником Кёпфером (6:3, 6:4, 5:7, 6:3) и снявшимся во втором сете Миомиром Кецмановичем (6:1, 5:0, отказ). А Махач переиграл Нуну Боржеша (7:6, 6:4, 6:3) и в упорной борьбе одолел Мариано Навоне (6:2, 6:1, 3:6, 1:6, 6:1).

На грунте в этом сезоне Медведев максимум доходил до четвертьфинала в Мадриде, где он снялся с матча с Иржи Легечкой из-за болей в ноге. Махач на прошлой неделе играл финал турнира серии ATP-250 в Женеве. По ходу соревнований чех выбил Новака Джоковича (6:4, 0:6, 6:1), но в решающей стадии потерпел поражение от Каспера Рууда (5:7, 3:6).

«Махач победил Джоковича? Я не боюсь»

У чешского теннисиста ещё не было больших пресс-конференций в Париже, поэтому можно вспомнить только его слова о россиянине перед их встречей два года назад. Тогда Томаш сказал, что в игре Даниила, по его мнению, нет ошибок и победить ему в матче с Медведевым будет сложно. Однако в этом сезоне Махач играет заметно увереннее, находится выше в рейтинге и одерживает яркие победы.

Медведев же после встречи с Кецмановичем во втором круге ещё не знал, с кем точно сыграет в следующем раунде. Но на вопрос о возможной встрече с Махачем он всё же ответил.

«Махач победил Джоковича? Я не боюсь, я никого не боюсь. Да, он хорошо играет, собирает линии. Но Навоне тоже хорошо играет. Посмотрю их матч и буду готовиться к победителю», — сказал россиянин «Чемпионату». Даниил также добавил, что сейчас он сам находится в форме и чувствует, что может пройти в Париже далеко.

Встреча Медведева и Махача запланирована на субботу, 1 июня, вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен.

Начало – не ранее 13:30 по московскому времени. За этим и другими матчами «Ролан Гаррос» следите на «Чемпионате».