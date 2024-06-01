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Аванесян, Медведев, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Ролан Гаррос — 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Аванесян рвётся в 4-й круг «РГ»! Ждут матчей Медведев, Мирра Андреева и Соболенко. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024
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На грунтовом «Шлеме» в субботу завершится третий круг. На кортах появятся и трое россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В субботу, 1 июня, завершится третий круг. Если не вмешается дождь, то должны быть сыграны 16 матчей в одиночке – по 8 у женщин и у мужчин, а также три незавершившихся накануне поединка. Среди прочих на корты выйдут и трое россиян – Даниил Медведев (пятый номер посева), Мирра Андреева и Элина Аванесян. Из представителей топ-10 посева также сыграют Новак Джокович (1), Александр Зверев (4), Каспер Рууд (7), Хуберт Хуркач (8), Григор Димитров (10), Арина Соболенко (2), Елена Рыбакина (4) и Чжэн Циньвэнь (7). Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Мужчины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 12:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
8
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 13:00 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 14:30 МСК
Паула Бадоса
139
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Томаш Махач
34
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 21:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лоренцо Музетти
30
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

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Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Единственный россиянин, оставшийся в мужской одиночной сетке, Даниил Медведев сегодня встречается с непростым чехом Томашем Махачем, который совсем недавно в Женеве преподнёс сюрприз, не пустив в финал самого Новака Джоковича. Знакомим вас с сегодняшними участниками матча Медведев — Махач.

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11:07 Даниил Сальников

Более подробно о важных матчах дня рассказано в нашем анонсе.

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Расписание субботы

Сегодня в одиночном разряде играют три россиянина. Смотрите наше расписание.

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