Аванесян рвётся в 4-й круг «РГ»! Ждут матчей Медведев, Мирра Андреева и Соболенко. LIVE!

На грунтовом «Шлеме» в субботу завершится третий круг. На кортах появятся и трое россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В субботу, 1 июня, завершится третий круг. Если не вмешается дождь, то должны быть сыграны 16 матчей в одиночке – по 8 у женщин и у мужчин, а также три незавершившихся накануне поединка. Среди прочих на корты выйдут и трое россиян – Даниил Медведев (пятый номер посева), Мирра Андреева и Элина Аванесян. Из представителей топ-10 посева также сыграют Новак Джокович (1), Александр Зверев (4), Каспер Рууд (7), Хуберт Хуркач (8), Григор Димитров (10), Арина Соболенко (2), Елена Рыбакина (4) и Чжэн Циньвэнь (7). Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.

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