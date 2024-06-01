Аванесян рвётся в 4-й круг «РГ»! Ждут матчей Медведев, Мирра Андреева и Соболенко. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В субботу, 1 июня, завершится третий круг. Если не вмешается дождь, то должны быть сыграны 16 матчей в одиночке – по 8 у женщин и у мужчин, а также три незавершившихся накануне поединка. Среди прочих на корты выйдут и трое россиян – Даниил Медведев (пятый номер посева), Мирра Андреева и Элина Аванесян. Из представителей топ-10 посева также сыграют Новак Джокович (1), Александр Зверев (4), Каспер Рууд (7), Хуберт Хуркач (8), Григор Димитров (10), Арина Соболенко (2), Елена Рыбакина (4) и Чжэн Циньвэнь (7). Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.
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Единственный россиянин, оставшийся в мужской одиночной сетке, Даниил Медведев сегодня встречается с непростым чехом Томашем Махачем, который совсем недавно в Женеве преподнёс сюрприз, не пустив в финал самого Новака Джоковича. Знакомим вас с сегодняшними участниками матча Медведев — Махач.
Более подробно о важных матчах дня рассказано в нашем анонсе.
Расписание субботы
Сегодня в одиночном разряде играют три россиянина. Смотрите наше расписание.
- 1 июня 2024
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- 31 мая 2024
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23:57
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23:48
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23:40
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23:12
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