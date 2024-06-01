Медведев за 3,5 часа вышел в четвёртый круг «РГ». Он в шаге от своего рекорда на турнире

В субботу, 1 июня, на Открытом чемпионате Франции проходили заключительные поединки третьего круга. До этой стадии добрались трое российских теннисистов. Причём Андрей Рублёв и Павел Котов покинули турнир ещё в пятницу, 31 мая. И если поражение Котова от Янника Синнера, будем честны, неожиданностью не стало, то Рублёв, не совладавший с нервами и эмоциями, неприятно удивил, сенсационно проиграв Маттео Арнальди.

Вот и получилось, что к первому дню лета в мужской сетке «Ролан Гаррос» остался лишь один представитель России, а именно чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под пятым номером. Его соперником по третьему кругу стал 23-летний чешский теннисист Томаш Махач, 34-я ракетка мира. Во втором круге Медведев прошёл серба Миомира Кецмановича, после того как тот при счёте 6:1, 5:0 в пользу россиянина снялся из-за травмы, а Махач провёл тяжелейшее сражение с аргентинцем Мариано Навоне (31) — 6:2, 6:1, 3:6, 1:6, 6:1.

Травм мы никому не желаем. Но факт в том, что Даниил, отыграв неполные два сета, провёл на корте меньше часа, а Томаш играл почти четыре часа. Впрочем, фактор усталости, вероятно, и не был столь важен, если учесть, что эти игры состоялись ещё в четверг, 30 мая.

Махач пребывает в хорошей форме. Совсем недавно, в середине мая, он одержал самую громкую победу в карьере. В полуфинале Женевы чех победил 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, несмотря на «баранку» от серба, — 6:4, 0:6, 6:1. Благодаря этой победе Томаш вышел в свой первый финал на уровне ATP. Однако уступил там Касперу Рууду.

«Махач победил Джоковича? Я не боюсь, я никого не боюсь. Да, он хорошо играет, собирает линии. Но Навоне тоже хорошо играет. Посмотрю их матч и буду готовиться к победителю», — говорил Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/16 финала.

В личных встречах перевес был на стороне россиянина. В 2022 году Даниил уверенно прошёл Томаша на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, одержав победу со счётом 6:3, 6:2. Отчётный матч, ставший вторым в их противостоянии, выиграл россиянин.

Медведеву понадобилось время, чтобы войти в игру, и он уже в первом гейме ушёл с брейк-пойнта. В то же время Махач первый свой гейм взял уверенно — 1:1. В четвёртом гейме двойной брейк-пойнт был уже у россиянина, но он не использовал его, срывая удары в обменах, — 2:2. А в пятом гейме чех добился брейка, отдав лишь одно очко. Последний розыгрыш достоин отдельного описания. Даниил пошёл к сетке и дважды очень неплохо сыграл резаным с лёта, оба раза ловя Томаша на движении в противоположную сторону, однако тот успел переложиться, перехватил ракетку в левую руку и обвёл соперника ударом в угол.

Медведев не стал затягивать с ответным брейком и уже в шестом гейме сравнял счёт — 3:3. В дальнейшем брейков не было, хотя в седьмом гейме Даниил ещё раз спасся с брейк-пойнта. В отдельно взятых геймах не раз завязывалась борьба, но подающий всякий раз оказывался сильнее. На тай-брейке россиянин, за исключением одного розыгрыша, действовал собранно. Он ни разу не дал оппоненту сделать мини-брейк, а сам дважды брал очки на чужой подаче: во втором розыгрыше и в заключительном. У Медведева был тройной сетбол (6:3), и первый из них он не реализовал, невообразимым образом сорвав удар, а вот на втором дождался ошибки Махача по длине — 7:6 (7:4) за 1 час 11 минут. Томаш в этой партии часто и порой успешно (10 из 18) ходил к сетке, а Даниил редко этим занимался, тем более что тактика не работала (1 из 6).

Даниил Медведев Фото: Dan Istitene/Getty Images

На протяжении почти всего второго сета теннисисты не давали друг другу шансов на брейк. Разве что в третьем гейме Махач отыграл двойной брейк-пойнт виннерсами, а в восьмом гейме Медведев ушёл с брейк-пойнта благодаря эйсу.

При 5:5 чех занервничал, наошибался и закончил гейм двойной ошибкой. Россиянин смог подать на партию, хотя и не без трудностей. Томаш имел брейк-пойнт, но не использовал его, допустив неточность в обмене. После этого Даниил дожал соперника — 7:5 за 59 минут.

Томаш Махач Фото: Dan Istitene/Getty Images

Махач и начало третьего сета провалил, под ноль отдав свою подачу. Невероятно, но после этого Медведев словно бы пропал с корта. Чех смог повесить ему скрытую «баранку», забрав шесть геймов подряд, — 6:1 за 34 минуты. На этом отрезке у россиянина не было даже геймболов, не то что брейк-пойнтов. За партию Даниил сделал три двойные ошибки и 10 невынужденных, а его соперник, который почти не допускал оплошностей у сетки (семь из восьми), — 0 и 6 соответственно.

Четвёртую партию Махач начал с брейка, после чего Медведев наконец-то прервал полосу неудач, сделав обратный брейк, — 1:1. Напряжение достигло пика в затяжном седьмом гейме, в котором Даниил старался как мог и отыграл все три брейк-пойнта — в основном за счёт подачи (три эйса за гейм). Всё решилось в 10-м гейме, когда россиянин принимал при 5:4 в свою пользу. Чех при 30:30 сорвал смэш, пробив в сетку, а на матчболе пробил в коридор — 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4 за 3 часа 28 минут в пользу Медведева. Даниил за матч допустил девять двойных, но при этом 14 раз подал навылет.

Вот так Медведев в третий раз в карьере вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В 2022 году он остановился на этой стадии, а годом ранее дошёл до четвертьфинала. В этот раз соперником Даниила станет победитель матча Алекс де Минор (Австралия, 11) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

«Ролан Гаррос» — 2024 закончится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».