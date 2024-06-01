Невероятный камбэк Аванесян на «Ролан Гаррос»! За три часа она одолела китаянку из топ-10

В субботу, 1 июня, на Открытом чемпионате Франции завершались поединки третьего раунда в женском одиночном разряде. Программу сегодняшнего игрового дня открывало противостояние восьмой ракетки мира китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь и россиянки Элины Аванесян, которая сейчас занимает 70-е место в рейтинге WTA.

Представительница Поднебесной была посеяна в Париже под седьмым номером. В двух стартовых матчах она одержала очень уверенные победы. Сначала Чжэн Циньвэнь отдала лишь три гейма хозяйке кортов Ализе Корне (6:2, 6:1), а затем разгромила немку Тамару Корпач (6:2, 6:2).

Аванесян, как и китаянка, также не испытала проблем в первых кругах грунтового ТБШ. На старте соревнований Элина справилась с Чжу Линь со счётом 6:2, 6:4, а во втором раунде в российском дерби переиграла Анну Блинкову – 6:3, 6:0.

Год назад 21-летняя спортсменка впервые пробилась в четвёртый круг ТБШ — как раз на «Ролан Гаррос». После победы над Блинковой во втором круге нынешнего розыгрыша турнира Элина выразила надежду на улучшение своих показателей прошлого сезона.

«Очень удивило, что после паузы пошёл другой матч. Но я стараюсь наслаждаться этим моментом. Таких моментов бывает не очень много, но сегодня всё очень хорошо прошло.

Постараюсь сделать всё возможное, чтобы сохранить это состояние. Матч за матчем чувствую себя уверенно и более спокойно. Надеюсь, что в этом году результат будет лучше, чем в прошлом. Думаю, что я готова это сделать», — сказала Аванесян в интервью «Чемпионату».

Чжэн Циньвэнь и Элина Аванесян являются ровесницами, но во взрослом туре ещё не пересекались. Дебютное очное противостояние с китаянкой россиянка начала неудачно. Она без особой борьбы отдала свою подачу и уступала на старте встречи уже с брейком — 0:2. Правда, тут же Элина так же быстро забрала чужую подачу. Помогли двойные ошибки соперницы — 1:2.

Равновесие в матче отечественной спортсменке удержать не удалось. Она позволила противнице снова сделать брейк — 1:3. После этого девушки чётко брали свои подачи — 2:5. Затем Аванесян чётко подала — 3:5, но в гейме Чжэн Циньвэнь у россиянки не было шансов. В результате первый сет за 37 минут со счётом 6:3 забрала именно финалистка Australian Open 2024 года. Статистика партии: Чжэн впереди по ударам навылет — 10:7, но и невынужденных ошибок у неё чуть больше — 8:7.

Элина Аванесян Фото: Dan Istitene/Getty Images

Неудачно пошли дела у Элины и в начале второго сета. 70-я ракетка мира упустила сразу свою подачу — 0:1, а потом ничего не смогла сделать на приёме — 0:2. В третьем гейме Аванесян удержала подачу, отыгравшись с брейк-пойнта. А следом уже она сама добилась обратного брейка с четвёртой попытки — 2:2. Примечательно, что на старте четвёртого гейма судья на вышке допустила грубую ошибку, засчитав аут россиянки как верный мяч. Китаянка долго спорила с арбитром, однако это ни к чему не привело. Удивлению Чжэн Циньвэнь не было предела.

Удивление Чжэн Циньвэнь Фото: Кадр трансляции

Затем девушки забрали свои подачи — 3:3. Элина удержала седьмой гейм на своей подаче — 4:3. Следом наша соотечественница добилась брейка — 5:3. В девятом гейме россиянка Аванесян отыграла двойной брейк-пойнт и подала на сет — 6:3 за 1 час 2 минуты. Отметим, что в игре китаянки, начиная с середины партии, наступил провал. Циньвэнь атаковала, но при этом допускала очень много брака, а Элина воспользовалась ошибками соперницы. Чжэн впереди по ударам навылет — 16:7, но и невынужденных ошибок у неё намного больше — 26:11.

В решающей партии россиянка повела сразу с брейком — 2:0, но тут пошёл дождь. Зрители раскрыли зонты. Чжэн Циньвэнь успела взять подачу — 2:1, после чего объявили паузу в игре. Теннисистки покинули корт, а сам поединок продолжился лишь через 4,5 часа. Аванесян продолжила удерживать преимущество в брейк, а девушки брали свои подачи. В седьмом гейме россиянка добилась ещё одного брейка, поведя со счётом 5:2. После перехода 70-я ракетка мира вышла подавать на выход в четвёртый круг. Но сделать этого у неё не получилось. Представительница Поднебесной взяла два гейма подряд и сократила отставание до минимума — 5:4 в пользу Элины. Китаянка Чжэн Циньвэнь добилась второго брейка подряд — 5:5, а следом ещё уверенно взяла свою подачу и вышла вперёд — 6:5. Однако россиянка выстояла и сравняла цифры на табло, переведя встречу в супер-тай-брейк. На нём Аванесян оказалась сильнее противницы, добившись итоговой победы со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (6). Игра продолжалась 2 часа 55 минут чистого времени и 7,5 часа с учётом перерыва на дождь.

Таким образом, представительница России второй год подряд пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Далее она сразится либо с Ясмине Паолини, либо с Бьянкой Андрееску.

Свой матч в первый день лета проводила и четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина. В соперницах у чемпионки Уимблдона 2022 года была бельгийка Элисе Мертенс (27).

На пути к поединку третьего круга парижского мэйджора представительница Казахстана не потеряла ни сета. В своём стартовом поединке она разобралась с Гретье Миннен со счётом 6:2, 6:3, а во втором круге обыграла Аранчу Рус (6:3, 6:4). Мертенс, в свою очередь, в первом раунде справилась с Марией Карле (6:3, 7:6), а затем закрыла Петру Мартич — 6:4, 6:3.

Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Елены, но 0-1 на грунте. Элизе одержала единственную победу чуть больше трёх лет назад, во втором круге Мадрида-2021 — 7:6 (4), 7:5. После этого Рыбакина трижды выиграла у бельгийки на харде в двух сетах, причём на старте нынешнего сезона в Брисбене вообще учинила разгром (6:1, 6:0).

Примечательно, но новое очное противостояние чемпионка травяного мэйджора начала не лучшим образом. Она дважды уступала с брейком. Условия в Париже сегодня были непростыми, поэтому и выполнять удары навылет нелегко. Однако в концовке сета Елена прибавила, смогла дважды взять чужую подачу и прекрасно провела два заключительных гейма. В 10-м гейме на приёме Рыбакина действовала просто блистательно. Стартовый сет представительница Казахстана взяла за 38 минут со счётом 6:4.

Далее она заиграла ещё более чисто. При этом 24-летняя спортсменка продолжала действовать мощно, хорошо подавала, держала глубину. В целом Елена действовала на очень высоком уровне. Во второй партии победительница Уимблдона-22 отдала противнице лишь два гейма. Итоговый счёт матча — 6:4, 6:2 в пользу Рыбакиной. Таким образом, Елена одержала 33-ю победу в нынешнем сезоне и во второй раз в карьере прошла во вторую неделю на «Ролан Гаррос». В следующем круге четвёртая ракетка мира встретится с Элиной Свитолиной или Аной Богдан.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции 2024 года сегодня также встречались две подруги — Арина Соболенко и Паула Бадоса. В официальных матчах девушки уже играли шесть раз. Первые два противостояния остались за испанкой — в Цинциннати и на WTA Finals — 2021, однако затем первенствовала уже только белоруска — в Штутгарте-2022, 2023, 2024 и в Майами-2024.

В Париже белорусская прима тенниса пока не испытывает никаких проблем, громя своих оппоненток. На старте турнира минчанка отдала лишь три гейма россиянке Эрике Андрееве — 6:1, 6:2. В 1/32 финала «Ролан Гаррос Арина переиграла Моюку Учижиму — 6:2, 6:2.

Бадоса двигалась по турнирной сетке куда сложнее, чем её подруга. В первом раунде экс вторая ракетка мира в одиночном разряде одержала волевую победу над 26-й сеяной Кэйти Бултер со счётом 4:6 7:5, 6:4. Во втором круге испанка одолела Юлию Путинцеву из Казахстана — 4:6, 6:1, 7:5.

В стартовом сете новой битвы с Бадосой Соболенко допускала очень много ошибок. У Арины была очень низкая реализация брейк-пойнтов, но затем вторая ракетка мира прибавила и в мощи, и в точности. Очень сильное во всех смыслах этого слова впечатление оставила белоруска во второй половине сета. Двукратная чемпионка мэйджоров уступала со счётом 3:5, но после этого взяла в конце партии Арина Соболенко четыре гейма подряд, а с ними и весь сет — 7:5 за 51 минуту. Добавим, что 26-летняя минчанка играла очень активно. Статистика партии: 9 – 11 по ударам навылет и ошибкам у Паулы, 18 – 14 — у Арины соответственно.

Арина Соболенко Фото: Dan Istitene/Getty Images

Затем всё шло полностью под диктовку Соболенко. Она действовала первым номером, владела инициативой, била по углам, активно принимала и хорошо подавала. В результате Арина отдала лишь гейм своей подруге во втором сете, разобравшись с Паулой со счётом 7:5, 6:1 за 1 час 19 минут. Это уже 10-я победа двукратной чемпионки Australian Open на «Шлемах» в этом году. В четвёртом круге Соболенко сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис — Эмма Наварро.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».