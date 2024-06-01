По стопам Курниковой. 17-летняя Мирра впервые пробилась во вторую неделю «РГ»

Свой путь на «Ролан Гаррос» в субботу, 1 июня, продолжила Мирра Андреева, одна из немногих оставшихся на турнире россиянок. Матч третьего круга 17-летняя теннисистка (38-я ракетка мира) провела с американкой Питон Стирнс (62).

На французском «Большом шлеме» Андреева уже одержала победу над Эминой Бектас (6:2, 6:3) и Викторией Азаренко (6:3, 3:6, 7:5). Стирнс в Париже переиграла квалифаера Лучию Чирич-Багарич (6:3, 6:7, 7:6) и Дарью Касаткину (7:5, 6:2). Мирра и Питон в этом сезоне на «Ролан Гаррос» защищают по 130 очков за прошлогодний третий круг. Россиянка в 2023-м проиграла Кори Гауфф, а американка – Дарье Касаткиной.

Для Андреевой и Стирнс эта встреча станет второй. Первый их матч состоялась в феврале этого года на «тысячнике» в Дубае. Тогда на самом старте соревнований россиянка потерпела поражение от американки со счётом 2:6, 6:2, 1:6.

Начало сегодняшней встречи теннисистки ждали несколько часов: всему виной снова была непогода. Матч задерживали и переносили с одной площадки на другую. В итоге после дождя девушки вышли на корт №2.

Не всё гладко шло у Мирры на своей подаче, но она активно действовала на приёме, благодаря чему дважды в середине первого сета сделала брейк. Стирнс старалась играть разнообразно, и мощные удары на удержание под заднюю линию она чередовала с укороченными.

Однако это не спасло американку от поражения в этой партии. Андреева забрала стартовый сет за 33 минуты со счётом 6:2. Чуть хуже шла у россиянки первая подача (53% против 59% у Стирнс), но в розыгрышах Мирра действовала лучше оппонентки и в результате выиграла больше очков (30 против 22 у Питон).

Мирра Андреева Фото: Dan Istitene/Getty Images

Второй сет Стирнс начала с двойной ошибки и упущенной впоследствии подачи, а Андреева повела с ранним брейком. Геймы затягивались, и Питон старалась цепляться за эту партию. Она даже зарабатывала брейк-пойнты, но реализовать их не получилось. Американка спешила и срывала удары, которые на этапе задумки выглядели неплохо. Только реализация хромала.

Отлично сегодня по корту передвигалась Мирра и доставала почти всё, что посылала ей соперница. Единственное, чего не удалось сегодня россиянке, это подать на матч при счёте 5:0 и закончить второй сет с «баранкой». Упустила Андреева этот гейм, но уже в следующем, на подаче американки, она завершила эту встречу с итоговым счётом 6:2, 6:1. 1 час 7 минут провели на корте теннисистки.

Андреева стала самой юной теннисисткой после Анны Курниковой в 1998 году, кто смог добраться до четвёртого круга «Большого шлема» на каждом покрытии. Мирра уже пробивалась в эту стадию на Australian Open – 2024 (хард) и на Уимблдоне-2023 (трава). Теперь за выход в четвертьфинал она поборется и на грунте Парижа.

На этой неделе в Париже Мирра призналась, что на этом «Ролан Гаррос» ждёт от себя большего, чем в прошлом сезоне.

«В прошлом году для меня пройти квалификацию уже было супер, я от себя ничего не ждала. Сейчас уже есть от себя небольшие ожидания. Я знаю, что умею делать на корте. Знаю, что многие люди от меня чего-то ждут. Жду от себя большего, чем в прошлом году. Я знаю, что могу доходить до четвертьфиналов, полуфиналов. Буду за это бороться», — приводит слова Андреевой-младшей «Чемпионат».

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Андреева сыграет с Варварой Грачёвой – уроженкой Москвы, выступающей за Францию. За этим и другими матчами из Парижа следите на «Чемпионате».