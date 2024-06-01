«По юниорам я Свёнтек ни разу не проиграла». Потапова готова дать бой первой ракетке мира

Анастасия Потапова впервые в своей карьере пробилась не только в четвёртый круг «Ролан Гаррос», но и в целом дебютирует на такой стадии на турнирах «Большого шлема».

Предыдущий матч с китаянкой Синьюй Ван получился эпичным. Все нервы вымотала Потапова и себе, и своей команде, и своим болельщикам, но главное, что добилась результата. С 0:5 вытащила Анастасия первую партию, оформив «скрытую баранку», вторую упустила с 4:2 и трёх брейк-пойнтов при 4:4 — отыграла тройной сетбол на тай-брейке, но с четвёртого уступила — а на протяжении почти всего решающего сета уступала в счёте, однако концовку провела здорово и сумела дожать соперницу с пятого матчбола. 45/44 у Насти по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 31/48 – у Синьюй.

Теперь россиянку ждёт максимально грозный соперник — Ига Свёнтек, первая ракетка мира и действующая чемпионка «Ролан Гаррос». Полька могла вылететь на любимом мэйджоре от Наоми Осаки, но в итоге спаслась в той встрече, а вот в предыдущей игре без проблем разобралась с Мари Боузковой. Ига, напомним, трижды побеждала на кортах Парижа.

«На центральном корте я уже играла, со Свёнтек мы выросли. Я хочу выиграть, и всё. Чтобы обыграть её, надо хотеть этого. У неё также две ноги и две руки. Может, где-то преимущество есть, но все мы люди, и всё возможно. В юниорах я ни разу не проиграла Свёнтек. Наверное, счёт 7-0. Но приплетать здесь юниорскую карьеру абсолютно бессмысленно. Ждала этого матча, хотела сыграть с Игой. Рада, что смогу.

Для меня стало сюрпризом, что Ига Свёнтек вышла на такие высоты. Но я смотрю на то, как она изменилась с того времени, — абсолютно другой игрок. Она была девочкой, как и я. Ига очень сильно прибавила в физике и психологии. Феноменальный игрок. Поэтому у неё есть чему учиться», — уважительно высказалась о сопернице Настя после победы над Синьюй Ван.

Потапова верно подметила — Свёнтек с тех пор действительно серьёзно шагнула вперёд, а вот успехи Анастасии на взрослом уровне гораздо скромнее. Главная победа Насти над Игой — 4:6, 6:3, 6:0 в четвертьфинале юниорского «Ролан Гаррос» в 2016 году. Правда, затем россиянка уступила в полуфинале Аманде Анисимовой. Была и победа в паре с Марией Новиковой над дуэтом Ига Свёнтек — Майя Хвалинска в начале 2015 года во французском Тарбе.

Анастасия Потапова Фото: Getty Images

В общем, девушки действительно прекрасно знакомы друг с другом, и даже обе выигрывали юниорский Уимблдон в одиночном разряде: Ига в 17 лет в 2018 году, а Настя – в 15 лет в 2016 году.

Но именно грунт, а не трава стал любимым покрытием Свёнтек в её дальнейшей профессиональной карьере. Обыграть польку на «Ролан Гаррос» дорогого стоит. Здорово, что Потапова готова к матчу психологически и у неё, как говорят в таких случаях, не трясутся коленки от грозной фамилии соперницы. Но всё то, что было на юниорском уровне, осталось в прошлом. Сейчас класс Иги взлетел до небес, противостоять ей неимоверно сложно даже таким топам, как Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

«Ига, конечно, будет идти фаворитом встречи. Но я думаю, что россиянка имеет хорошие шансы, чтобы здорово сыграть со Свёнтек. А там дальше может случиться всё что угодно! Четвёртый круг — это серьёзно. Главное, быть готовой ментально, а физически Анастасия готова сейчас прекрасно, так как проделала большую работу», — считает агент российской теннисистки Александр Островский.

Мнение агента Анастасии Потаповой: Эксклюзив Островский: Потапова имеет хорошие шансы, чтобы здорово сыграть со Свёнтек

Это будет первое очное противостояние Потаповой и Свёнтек в личном разряде на взрослом уровне, так что почему бы сразу не склонить чашу весов в свою пользу? Главное — восстановиться физически, а вот дождь отвлекать железобетонно не будет, так как матч поставили первым запуском на главный корт имени Филиппа Шатрье, у которого есть крыша.