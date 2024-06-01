«Демоны пытались прорваться, но концентрация лишь на победу». Медведев идёт дальше на «РГ»

Даниил Медведев в непростом матче дожал Томаша Махача и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», после чего ответил на вопросы «Чемпионата»

— Что случилось в третьем сете? Сразу повёл с брейком, а потом проиграл шесть геймов подряд.

— В первых двух сетах я играл на пределе, он заставлял меня это делать. Я играл круто, за счёт этого и взял их. А в третьем плохо сыграл гейм при 1:0, а потом не выдержал своего же уровня, а он продолжал играть хорошо. Рад, что в четвёртом смог заново собраться, отыграл на пределе.

— Грунт при солнце и грунт при дожде — совсем разное? Это два разных «Ролан Гаррос»?

— Игра совершенно другая. Да, основа остаётся той же, но отскок совершенно другой. Когда я только начинал, дождь и холод на грунте — для меня это был ужас, я не знал, как играть. Сейчас ощущение, что, наоборот, мне так легче. Посмотрим. Надо выигрывать в любом случае.

— Мы много говорим последние дни про ментальное здоровье. Как его контролировать…

— Ответа нет, ха-ха.

— Вчера был не очень приятный пример. Сегодня казалось, что демоны у тебя пытались прорваться.

— Пытались, да. Иногда говорят, что хорошо сломать ракетку, выпустить пар. Наверное, есть матчи, когда нужно так сделать. Но если брать большинство, то лучше играешь, когда молчишь. У меня у самого это не всегда получается. В Риме был большой щелчок в этом году. С Полом я тогда вышел и думал не про то, не на то злился. Я потерял очень много времени и не смог вовремя вернуться в матч. Хорошо, что это случилось перед «Большим шлемом». Я понял, что так точно делать нельзя. Стараюсь демонов не выпускать, концентрация только на победу.

— Один матч до повторения лучшего результата. В 2021-м ты был в четвертьфинале, в 2022-м – в четвёртом круге. Если сравнивать, можно ли сказать, что в этом году ты лучше всего ощущаешь себя на «Ролан Гаррос»?

— В 2021-м я очень круто себя чувствовал, не знаю, что тогда случилось, но было супер. Но тогда я всё-таки хуже играл на холодном грунте, а в четвертьфинале меня поставили с Циципасом на ночь, что мне помешало. Я в целом намного лучше себя чувствую на грунте. Я намного спокойнее, намного лучше понимаю игру на грунте.

— Что будет ключевым в игре с де Минором?

— Много вещей. У нас всегда длинные розыгрыши. Обмены слева налево, кто раньше по линии ударит. Слишком много деталей. Кто будет меньше ошибаться, кто будет лучше подавать, кто лучше реализует брейк-пойнты. Физически будет тяжело. Хотя чувствую себя хорошо. Надеюсь, что смогу.