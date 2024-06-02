«Сюрприз, что тут сделать». Как прошла первая неделя «Ролан Гаррос» — 2024

На «Ролан Гаррос» — 2024 подходит к концу первая игровая неделя. В мужском и женском одиночных разрядах завершились все матчи третьего раунда, а значит, развязка этого «Большого шлема» оказывается всё ближе.

Минувшая неделя подарила много запоминающихся игр, больших битв и неожиданных результатов. Теннисный мир на это по традиции отреагировал.

О самом ярком матче

Одной из самых выразительных игр за первую неделю турнира стала встреча Иги Свёнтек и Наоми Осаки. Нынешний лидер рейтинга WTA и бывшая первая ракетка мира сразились во втором круге. Японка после возвращения в тур провела, пожалуй, наиболее упорный матч. Почти три часа играли теннисистки, Осака имела преимущество и матчбол, но встреча всё же осталась за польской спортсменкой (7:6, 1:6, 7:5). Ещё во время встречи о ней в социальных сетях написал Энди Маррей.

«Осака против Свёнтек — великолепное зрелище, но WTA нужно приложить больше усилий, чтобы извлечь выгоду из таких матчей!».

Наоми Осака и Ига Свёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Неповторимость встречи Осаки и Свёнтек во время пресс-конференций отметили также Элина Свитолина и Арина Соболенко.

«Смотрела концовку матча Наоми и Иги. Было классно увидеть, что Наоми вернулась на топ-уровень. И как Ига спасла матч. Матч потрясающего уровня, конечно, я его смотрела», — сказала белорусская теннисистка.

О дождях

Ещё одним хайлайтом этой недели, помимо всего, что происходило на корте, стала французская погода. Дождь на несколько дней накрыл Париж. Да так, что пришлось переносить встречи на следующие сутки, менять расписание по ходу игрового дня и лишь ждать, когда ненастная погода отпустит Францию.

Дожди ожидаемо повлияли не только на расписание, но и на результаты некоторых российских игроков. На погоду после поражения во втором круге от Аны Богдан пожаловалась Анастасия Павлюченкова.

«Просто играла. Никаких ощущений не было: дожди, вчера не играла. Вообще не ощущала, что я сегодня на матч вышла, в принципе. С такими условиями всем непросто. Но погода говно — факт», — приводит слова Павлюченковой «Чемпионат».

О влиянии погоды на игру рассказала и Дарья Касаткина после неудачи в матче второго круга с Питон Стирнс.

«Я старалась зацепиться и выжать максимум, но мне намного сложнее играть в таких холодных условиях, когда низкая температура, нет солнца и всё медленнее. Мне в таких условиях менее комфортно играть, чем в первую половину дня».

О наших

После трёх раундов в мужской сетке из россиян остался только Даниил Медведев, а в женской – Мирра Андреева, Элина Аванесян и Анастасия Потапова. Из 21 российского теннисиста борьбу продолжают только четверо. Этот факт, конечно, тоже стал поводом для обсуждения.

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала неудачные выступления многих россиянок в Париже.

«Вылет высоко сеянных россиянок – стечение обстоятельств. Калинская, видимо, спешила домой к Синнеру, хотя должна была побеждать, потому что Андрееску после долгого перерыва ещё не нашла свою форму.

Игроки такого уровня, как Павлюченкова, терпеть не могут играть в такую погоду. Она прошла огонь и воду и вчера не смогла включиться.

Касаткина в принципе сыграла не лучшим образом. От неё можно было ожидать хорошего результата. Не думаю, что травма колена, полученная в первом раунде, сыграла большую роль, иначе Даша не вышла бы на корт», — приводит слова Дмитриевой Metaratings.ru.

Неожиданно рано борьбу на «Ролан Гаррос» завершили шестая ракетка мира Андрей Рублёв и 18-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов. Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский вылет Карена после поражения от лаки-лузера Йозефа Ковалика назвал сюрпризом.

«Я читал, что он был очень расстроен после матча и не мог объяснить, как это произошло. Потому что обычно Карен на «Ролан Гаррос» играет хорошо. Причём Карен вёл 2:0 по сетам, поэтому обидно, что проиграл. Я думаю, что многие надеялись на его проход дальше».

Для российского тренера Виктора Янчука неожиданным стало поражение Рублёва от итальянца Маттео Арнальди.

«Не ожидал такого результата в матче Рублёва и Арнальди, тем более 0:3 по сетам, это просто негоже. Думаю, судьбу игры определил первый сет. Рублёв не в лучшей форме, ещё остались следы его болезни. Андрей пока не может показать свой лучший теннис — не вышел на пик. Реальные возможности Рублёва несколько снижены и ограничены. Это можно воспринять как рабочее поражение, но не провал».

А бывший лидер рейтинга Евгений Кафельников, напротив, остался совершенно недоволен поражением Рублёва.

«Сюрприз, что тут сделать. Но мы уже привыкли к такого рода сюрпризам, поэтому удивляться нечему. Думаю, это провал, как это ещё можно назвать? Неудачный день? Слишком много неудачных дней у Андрея на турнирах «Большого шлема», поэтому что-то происходит», — сказал Кафельников в беседе с «Чемпионатом».

И всё же «Ролан Гаррос» продолжается. Впереди – самая интригующая неделя и яркие матчи. А за всеми событиями из Парижа следите на «Чемпионате»!