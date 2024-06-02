2 «баранки»! Свёнтек разгромила Потапову на «РГ». Также сыграют Алькарас и Синнер. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В воскресенье, 2 июня, начинается четвёртый круг. Должны быть сыграны восемь матчей в одиночке – по четыре у женщин в верхней половине сетки и у мужчин – в верхней половине. Среди прочих на корты выйдет и россиянка Анастасия Потапова, которая сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Из представителей топ-10 посева также сыграют Кори Гауфф (3), Маркета Вондроушова (5), Онс Жабер (8), Янник Синнер (2), Карлос Алькарас (3), Стефанос Циципас (9), Хуберт Хуркач (8) и Григор Димитров (10). Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.
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У нас вышел обзор сегодняшнего разгромного поражения Анастасии Потаповой от Иги Свёнтек.
2 «баранки» от Свёнтек
Всего за 41 минуту завершился этот скоротечный матч. Первая ракетка мира Ига Свёнтек повесила две «баранки» Анастасии Потаповой — 6:0, 6:0. Вот это да!
Под ноль взяла Ига Свёнтек свою подачу — 3:0, а следом добилась брейка, отдав Анастасии Потаповой лишь один мяч — 4:0
Продолжается разгром. С учётом концовки первой партии Анастасия Потапова проиграла уже 18 мячей подряд, после чего отыграла 2 брейк-пойнта, но всё равно позволила сопернице добиться брейка. 2:0 во второй партии в пользу Иги Свёнтек.
Пока полный разгром в матче Иги Свёнтек с Анастасией Потаповой. За 20 минут 1-я ракетка мира повесила россиянке «баранку» — 6:0. За 6 геймов Анастасия сумела забрать всего 6 очков.
Неудачно стартовала Анастасия Потапова в матче. Ига Свёнтек сделала сразу брейк — 2:0, а следом взяла ещё одну подачу соперницы — 4:0.
Ига Свёнтек
Фото: Dan Istitene/Getty Images
Главную победу накануне одержал Даниил Медведев — все подробности в нашем обзоре.
Стартовал игровой день. Анастасия Потапова сражается с Игой Свёнтек. Следить за ходом поединка можно в нашей текстовой трансляции.
Расписание воскресенья
Главный матч дня сегодня будет первым запуском на центральном корте.
- 2 июня 2024
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