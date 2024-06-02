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Потапова, Свёнтек, Алькарас, Синнер: онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

2 «баранки»! Свёнтек разгромила Потапову на «РГ». Также сыграют Алькарас и Синнер. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2024. LIVE!
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На грунтовом «Шлеме» в воскресенье начнётся четвёртый круг. На кортах появится и россиянка. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В воскресенье, 2 июня, начинается четвёртый круг. Должны быть сыграны восемь матчей в одиночке – по четыре у женщин в верхней половине сетки и у мужчин – в верхней половине. Среди прочих на корты выйдет и россиянка Анастасия Потапова, которая сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Из представителей топ-10 посева также сыграют Кори Гауфф (3), Маркета Вондроушова (5), Онс Жабер (8), Янник Синнер (2), Карлос Алькарас (3), Стефанос Циципас (9), Хуберт Хуркач (8) и Григор Димитров (10). Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Мужчины. Сетка
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 13:50 МСК
Маттео Арнальди
35
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Корентен Муте
79
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

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2 «баранки» от Свёнтек Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

У нас вышел обзор сегодняшнего разгромного поражения Анастасии Потаповой от Иги Свёнтек.

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Потапова взяла у Свёнтек лишь 10 очков за 40 минут, получив две «баранки» от 1-й ракетки
12:53 Даниил Сальников

2 «баранки» от Свёнтек

Всего за 41 минуту завершился этот скоротечный матч. Первая ракетка мира Ига Свёнтек повесила две «баранки» Анастасии Потаповой — 6:0, 6:0. Вот это да!

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
12:45 Даниил Сальников

Под ноль взяла Ига Свёнтек свою подачу — 3:0, а следом добилась брейка, отдав Анастасии Потаповой лишь один мяч — 4:0

12:39 Даниил Сальников

Продолжается разгром. С учётом концовки первой партии Анастасия Потапова проиграла уже 18 мячей подряд, после чего отыграла 2 брейк-пойнта, но всё равно позволила сопернице добиться брейка. 2:0 во второй партии в пользу Иги Свёнтек.

12:34 Даниил Сальников

Пока полный разгром в матче Иги Свёнтек с Анастасией Потаповой. За 20 минут 1-я ракетка мира повесила россиянке «баранку» — 6:0. За 6 геймов Анастасия сумела забрать всего 6 очков.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
12:24 Даниил Сальников

Неудачно стартовала Анастасия Потапова в матче. Ига Свёнтек сделала сразу брейк — 2:0, а следом взяла ещё одну подачу соперницы — 4:0.

Ига Свёнтек

Ига Свёнтек

Фото: Dan Istitene/Getty Images

12:15 Даниил Сальников

Главную победу накануне одержал Даниил Медведев — все подробности в нашем обзоре.

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12:14 Даниил Сальников

Стартовал игровой день. Анастасия Потапова сражается с Игой Свёнтек. Следить за ходом поединка можно в нашей текстовой трансляции.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
11:55 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Главный матч дня сегодня будет первым запуском на центральном корте.

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