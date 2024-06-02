На грунтовом «Шлеме» в воскресенье начнётся четвёртый круг. На кортах появится и россиянка. Подробности — в трансляции.

2 «баранки»! Свёнтек разгромила Потапову на «РГ». Также сыграют Алькарас и Синнер. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В воскресенье, 2 июня, начинается четвёртый круг. Должны быть сыграны восемь матчей в одиночке – по четыре у женщин в верхней половине сетки и у мужчин – в верхней половине. Среди прочих на корты выйдет и россиянка Анастасия Потапова, которая сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Из представителей топ-10 посева также сыграют Кори Гауфф (3), Маркета Вондроушова (5), Онс Жабер (8), Янник Синнер (2), Карлос Алькарас (3), Стефанос Циципас (9), Хуберт Хуркач (8) и Григор Димитров (10). Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.

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