Потапова взяла у Свёнтек лишь 10 очков за 40 минут, получив две «баранки» от 1-й ракетки

В воскресенье, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции стартовали поединки четвёртого раунда в женском одиночном разряде. Программу сегодняшнего игрового дня открывало противостояние лидера рейтинга WTA польки Иги Свёнтек и российской теннисистки Элины Аванесян, которая сейчас занимает 41-е место в рейтинге WTA.

На старте соревнований первая ракетка мира отдала лишь три гейма хозяйке кортов Леолии Жанжан — 6:1, 6:2. А вот в следующем поединке Ига была в шаге от поражения. Четырёхкратная чемпионка ТБШ японка Наоми Осака даже имела матчбол в решающей партии, но реализовать его ей не удалось. В итоге Свёнтек выдала сумасшедший камбэк со счёта 3:5 в третьем сете, добившись итоговой победы со счётом 7:6 (1), 1:6, 7:5. В третьем раунде парижского мэйджора полька в двух сетах закрыла Мари Боузкову из Чехии (6:4, 6:2). Отметим, что поединок 1/16 финала французского турнира лидер рейтинга WTA проводила в свой день рождения. 31 мая 2024 года Иге исполнилось 24 года.

Потапова, в свою очередь, также провела три матча в Париже. На старте «Ролан Гаррос» Анастасия в российском дерби оказалась сильнее Камиллы Рахимовой — 6:2, 6:3. В 1/32 финала 41-я ракетка мира одолела швейцарку Викторию Голубич со счётом 6:2, 6:2. А в третьем круге Потапова в сумасшедшем триллере одолела китаянку Синьюй Ван за 2 часа 53 минуты чистого времени — 7:5, 6:7, 6:4. Таким образом, отечественная спортсменка впервые в карьере пробилась во вторую неделю на мэйджорах.

На взрослом уровне Свёнтек и Потапова впервые играли друг с другом, однако они не раз встречались в различных возрастных категориях по юниоркам. Точный счёт личных встреч там установить почти невозможно, но отметим победу Анастасии над Игой как раз на этом турнире — 4:6, 6:3, 6:0 в четвертьфинале юниорского «Ролан Гаррос» — 2016. В преддверии сегодняшнего противостояния с представительницей Польши россиянка уважительно высказалась о противнице.

«На центральном корте я уже играла, со Свёнтек мы выросли. Я хочу выиграть, и всё. Чтобы обыграть её, надо хотеть этого. У неё также две ноги и две руки. Может, где-то преимущество есть, но все мы люди, и всё возможно. В юниорах я ни разу не проиграла Свёнтек. Наверное, счёт 7-0. Но приплетать здесь юниорскую карьеру абсолютно бессмысленно. Ждала этого матча, хотела сыграть с Игой. Рада, что смогу.

Для меня стало сюрпризом, что Ига Свёнтек вышла на такие высоты. Но я смотрю на то, как она изменилась с того времени, — абсолютно другой игрок. Она была девочкой, как и я. Ига очень сильно прибавила в физике и психологии. Феноменальный игрок. Поэтому у неё есть чему учиться», — заявила Потапова после победы над Синьюй Ван в интервью «Чемпионату».

В стартовой партии Свёнтек действовала просто идеально. Она допускала минимум ошибок, выполняла хорошие глубокие удары. В исполнении четырёхкратной чемпионки ТБШ можно было увидеть только точные приёмы и активные переводы. Полька полностью доминировала на корте и ожидаемо подтверждала свой фаворитский статус. В итоге в первом сете Ига учинила полный разгром сопернице всего за 20 (!) минут, повесив «баранку» — 6:0. За шесть геймов Анастасия сумела забрать всего шесть очков.

Характер второй партии не поменялся. Свёнтек продолжила давить оппонентку, а у той просто ничего не получалось. В итоге первая ракетка мира взяла ещё один сет со счётом 6:0. Сам матч продолжался 41(!) минуту — это самая скоротечная игра нынешнего розыгрыша соревнований. За всю встречу Ига допустила только две (!) невынужденные ошибки, повесив свою 23-ю «баранку» в карьере на «Шлеме». Отметим, что за 12 геймов Потапова взяла только 10 очков. Далее Свёнтек сыграет с Ольгой Данилович или Маркетой Вондроушовой.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».