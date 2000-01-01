Джокович сыграл самый поздний матч в истории «Ролан Гаррос»

Самый поздний матч

Игра между Джоковичем и Музетти продлилась 4 часа и 29 минут и закончилась в 3:07 ночи. Предыдущим самым поздним матчем была встреча Янника Синнера с Рафаэлем Надалем, которая в 2020-м завершилась в 1:26 по местному времени.