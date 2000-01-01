Джокович сыграл самый поздний матч в истории «РГ»
Новак Джокович установил особый рекорд на «Ролан Гаррос». Матч с Лоренцо Музетти (7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0) официально стал самым поздним в истории турнира. Какие ещё рекорды установил Новак в этой необычной игре?
Самый поздний матч
Игра между Джоковичем и Музетти продлилась 4 часа и 29 минут и закончилась в 3:07 ночи. Предыдущим самым поздним матчем была встреча Янника Синнера с Рафаэлем Надалем, которая в 2020-м завершилась в 1:26 по местному времени.
Наибольшее число побед на ТБШ
Джокович сравнялся по числу побед на турнирах «Большого шлема» с Роджером Федерером. Теперь у серба и швейцарца по 369 выигранных матчей, что является рекордом среди мужчин и женщин в Открытой эре.
Наибольшее число побед в пяти сетах
Новак стал и рекордсменом по числу выигранных пятисетовых матчей на ТБШ. Теперь на счету серба 36 таких побед.
Джокович сыграл самый поздний матч в истории «Ролан Гаррос»
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