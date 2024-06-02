Фанат Федерера и 18-летняя теннисистка со взрослым титулом: все россияне на юниорском «РГ»

В воскресенье, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции начинаются соревнования в юниорских одиночных сетках. От России на «Ролан Гаррос» выступят семь представителей, среди которых трое юношей и четыре девушки. Наши молодые теннисисты не раз брали главный трофей «РГ» по юниорам, но об этом чуть ниже. А пока предлагаем познакомиться с нынешними участниками.

Даниил Сарксян, 17 лет

Сарксян занимает 38-е место в юниорском мировом рейтинге, который ведёт Международная федерация тенниса (ITF). Его статистика на юниорском уровне — 101 победа и 73 поражения, в том числе 11-10 в сезоне-2024. У Даниила пока нет титулов по юниорам, а вот опыт участия на турнире «Большого шлема» уже имеется. На юниорском Australian Open — 2024 Сарксян проиграл в первом круге. В первом раунде «Ролан Гаррос» он сыграет с 18-летним американцем Мэттью Форбсом.

В прошлом году Сарксян дебютировал на взрослом уровне. Пока, правда, не в ATP, а на «челленджерах» и турнирах ITF. Но там успехов у него ещё нет: три поражения в трёх матчах.

Егор Плешивцев, 17 лет

Плешивцев располагается в рейтинге ITF ниже Сарксяна, на 56-й строчке. По юниорам у него 82 победы и 47 поражений, а вот в текущем сезоне баланс отрицательный: 7-10. На счету Егора уже два юниорских титула: в 2022 году он выиграл соревнование категории J5 в Ташкенте, а годом позже взял J300 в Дурбане (ЮАР). На юниорском AO-2024 Плешивцев дебютировал на ТБШ, но проиграл там в первом круге. А его первым соперником на «Ролан Гаррос» станет 18-летний представитель Австралии Павле Маринков.

На взрослом уровне у Плешивцева два поражения в двух встречах на турнирах ITF: одно в прошлом году и одно – в этом. В конце 2023 года «Чемпионат» взял интервью у Егора. Юный спортсмен признался, что является фанатом Федерера, а также рассказал, как справляется с финансовыми трудностями.

Тимофей Дерепаско, 17 лет

Дерепаско идёт на 44-й строчке в юниорском рейтинге ITF. За карьеру в соответствующем возрасте Тимофей выиграл 97 матчей, а уступил в 57, в том числе 5-11 в 2024 году. В сезоне-2022 он завоевал три титула на юниорском уровне, а в 2023-м остался без трофеев. На Australian Open — 2024 среди юношей спортсмен проиграл первый же матч. В первом круге «РГ» ему будет противостоять 15-летний француз Даниэль Жад, которому дали уайлд-кард на турнир.

В 2023 году Дерепаско дебютировал на взрослом уровне — и начал с победы над соотечественником Саввой Полухиным на турнире M15 в Анталье (Турция). Но после этого последовала серия из пяти поражений.

Кристиана Сидорова, 18 лет

Сидорова занимает 45-е место в юниорском рейтинге ITF для девушек. По юниорам у неё 82 победы и 38 поражений, в том числе 1-2 в этом сезоне. Такая низкая активность объясняется тем, что Кристиана, завоевавшая юниорский трофей J5 в Екатеринбурге в 2021 году, уже активно осваивает взрослый уровень, где у неё 20-10 по карьере. И даже есть один титул: в прошлом сезоне Сидорова выиграла турнир W15 в Усть-Каменогорске.

Юная спортсменка готовится к четвёртому выступлению на юниорском мэйджоре. И если на последних двух Australian Open она проигрывала в первом круге, то на US Open — 2023 дошла до второго раунда. В этот раз её первой соперницей станет 15-летняя француженка Дафне Мпетчи Перрикар (WC), чей брат Джованни ростом 2 метра 3 сантиметра совсем недавно выиграл турнир ATP-250.

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Дарья Егорова, 16 лет

Егорова располагается на 55-й строчке в мировой классификации среди девушек. В юниорских турнирах она одержала 83 победы и потерпела 15 поражений, завоевав в общей сложности девять титулов; первый — ещё в 2021 году. В этом сезоне у Дарьи 14-6 по юниорам. В марте этого года Егорова дебютировала на взрослом уровне, на турнирах ITF. В девяти играх она одержала шесть побед.

На юниорском Australian Open — 2024 Дарья проиграла в первом круге. В этот раз её первой соперницей станет 17-летняя итальянка Виттория Паганетти.

Мария Головина, 16 лет

Головина, пробившаяся на юниорский «Ролан Гаррос» через квалификацию, занимает 76-е место в рейтинге ITF среди девушек. Это будет её дебютное выступление на ТБШ, которое она начнёт матчем с 16-летней бельгийкой Желин Вандромм. В юниорских соревнованиях у неё 75 побед и 31 поражение, в том числе 22-6 в сезоне-2024. За карьеру на этом уровне Мария завоевала четыре титула, самый значимый — J200 в Калькутте (Индия) в 2024 году.

На взрослом уровне Головина выиграла 10 матчей и уступила в шести. В декабре она добралась до финала «15-тысячника» ITF в Шарм-эш-Шейхе (Египет), но проиграла в решающем матче.

Дарья Шадчнева, 17 лет

Шадчнева, как и Головина, попала на Открытый чемпионат Франции через отбор. Она идёт на 84-й строчке в юниорском рейтинге. Дарья впервые выступит на мэйджоре, и её соперницей станет 15-летняя австралийка Эмерсон Джонс, имеющая второй номер посева. На юниорском уровне у Шадчневой 127 побед и 43 поражения, а в сезоне-2024 — 19 побед и четыре поражения. Дарья семь раз брала титулы по юниорам, самый крупный — J200 в Гонконге (Китай) в 2023 году.

На взрослом уровне Шадчнева дебютировала в феврале 2023 года и там она одержала 15 побед и потерпела пять поражений. А лучшим её результатом является полуфинал, куда она дошла на одном из турниров W15 в Анталье (Турция) в марте.

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Пожелаем нашей молодёжи как можно успешнее выступить в юниорских сетках «Ролан Гаррос». Тем более что в истории бывали случаи, когда в Париже побеждали наши. Два юношеских титула относятся ещё к советскому времени: в 1966 году лучшим стал Владимир Коротков, а в 1991-м — Андрей Медведев, который восемь лет спустя вышел в финал взрослого «Ролан Гаррос», но уже под украинским флагом. А в 2014 году первенствовал не кто иной, как прекрасно всем известный Андрей Рублёв.

Девушки совместными усилиями собрали на один титул больше, чем парни. В годы СССР у них паритет: по два титула. В 1971 году трофей завоевала Елена Гранатурова, а в 1987-м — Наталья Зверева. Под флагом России было взято ещё два трофея: в 1998 году победила Надежда Петрова, а Дарья Касаткина стала сильнейшей в тот же год, что и Рублёв.