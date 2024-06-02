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Даниил Медведев играет с Алексом де Минором в четвёртом круге Ролан Гаррос, всё главное о матче, где смотреть, когда начало

«Мы не можем решить всё в один удар». Новая встреча Медведева с цепким австралийцем
Павел Панышев
Даниил Медведев — Алекс де Минор. Превью
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Пока россиянин лишь раз в карьере добирался до 1/4 финала на «Ролан Гаррос». До повторения рекорда остался один шаг.

Даниил Медведев на нынешнем парижском «Шлеме» пока впечатляет. Оговорка «пока» указана специально, так как все мы прекрасно знаем о большой «любви» россиянина к грунтовым покрытиям. Хотя выигранный прошлогодний римский «Мастерс» навсегда останется в памяти и самого Медди, и его многочисленных болельщиков.

Ролан Гаррос — 2024. Мужчины. Турнирная сетка

На французских кортах за три тура наш соотечественник проиграл всего два сета: на старте немцу Кёпферу и в субботу чеху Махачу. Но вряд ли можно сказать, что Даниил испытывал какие-то серьёзные проблемы. Наоборот, он прибивался к площадке, искал свою игру, пробовал различные тактические варианты и схемы. Запас прочности был виден невооружённым взглядом. Ну а встреча второго круга с сербом Кецмановичем и вовсе получилась похожа на тренировку: соперник снялся при счёте 6:1, 5:0 в пользу Даниила во второй партии.

Психологические моменты в игре Даниила Медведева:
«Демоны пытались прорваться, но концентрация лишь на победу». Медведев идёт дальше на «РГ»
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«Демоны пытались прорваться, но концентрация лишь на победу». Медведев идёт дальше на «РГ»

Грядущий соперник россиянина по 1/8 финала «Ролан Гаррос» — австралиец Алекс де Минор, являющийся 11-й ракеткой мира.

«Впервые сыграю с Алексом на грунте. Это будет весёлый матч. Мы оба отлично защищаемся, хотя и атаковать умеем хорошо, но мы не можем решить всё в один удар. Поэтому будет интересно», — верно подметил Даниил в преддверии встречи.

Де Минора, как и Медведева, не назовёшь грунтовиком, а общий класс и мастерство выше у российского теннисиста. Но соперник всё равно очень крепкий, расслабляться и недооценивать австралийца ни в коем случае нельзя. Длительных розыгрышей будет предостаточно, потребуется много терпения и выдержки.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 13:30 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
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Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«С Медведевым, наверное, будет много выматывающих долгих розыгрышей, много внимания на тактику и с его стороны, и с моей. Будем комбинировать, постоянно менять темп, будет хорошее движение и у него, и у меня. Надеюсь, будет классно сыграть против него на грунте. Надеюсь, проведём хороший матч и я смогу показать, на что способен», — заявил Алекс.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Clive Mason/Getty Images

Счёт личных встреч — 6-2 в пользу Медведева. Все предыдущие матчи между ними прошли на харде. Отметим, что впервые они сыграли в финале Сиднея в начале сезона-2018, перед Australian Open — там оба боролись за свой первый титул ATP, и сильнее оказался Даниил (Алекс, впрочем, завоевал главный трофей на этом турнире в следующем году). Затем россиянин выиграл ещё трижды подряд, следом в Париже-2022 и Торонто-2023 сильнее оказался австралиец, а на US Open и Пекине в концовке прошлого сезона победителем из их очных встреч вновь вышел Медведев.

Отметим, что на сегодняшний день всего единожды в карьере Даниил Медведев добирался до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Случилось это в 2021 году, а из борьбы за титул россиянина выбил грек Стефанос Циципас — признанный грунтовик. Теперь у Медведева есть хороший шанс как минимум повторить то достижение, а победитель пары между Даниилом и Алексом сыграет с лучшим в противостоянии Александра Зверева и Хольгера Руне. Мужской тур в последнее время выравнялся, круг потенциальных победителей расширился, поэтому борьба за трофей обостряется до предела.

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