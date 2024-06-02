За кем следить 3 июня на кортах Парижа.

5 топ-матчей понедельника в теннисе: Аванесян, Медведев и Мирра бьются на «РГ»-2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Элина Аванесян (Россия) — Ясмине Паолини (Италия, 12), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли Аванесян свой рекорд на ТБШ?

Элина Аванесян, обыграв седьмую ракетку мира Чжэн Циньвэнь, уже повторила лучшее достижение на ТБШ, дойдя на нынешнем «РГ» до четвёртого круга, как это было год назад в том же Париже. Теперь на пути 21-летней россиянки встала Ясмине Паолини из Италии. Ранее девушки не пересекались друг с другом на корте. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Элина Свитолина — Елена Рыбакина.

🎾 12:00*: Элина Свитолина (Украина, 15) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Рыбакина с украинкой?

Елена Рыбакина уже улучшила свой прошлогодний результат на «Ролан Гаррос», дойдя до четвёртого круга. Теперь, чтобы повторить рекорд 2021 года, теннисистке из Казахстана необходимо справиться с украинкой Элиной Свитолиной. Девушки встречались трижды, и пока лидирует Свитолина — 2-1, которая была сильнее в финале Страсбурга-2020 и в матче за бронзу на Олимпиаде в Токио-2021. А вот Елена отличилась в Истбурне-2021. Победительница нового матча сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Элина Аванесян — Ясмине Паолини.

🎾 13:30*: Алекс де Минор (Австралия, 11) — Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Медведев лучшее достижение на «Ролан Гаррос»?

Даниил Медведев третий раз в карьере добрался до четвёртого круга на «Ролан Гаррос», и только в 2021-м ему удалось пройти на раунд дальше. Новым соперником россиянина будет хорошо ему знакомый австралиец Алекс де Минор. Счёт личных встреч теннисистов — 6-2 в пользу Даниила, причём все прошли на харде и это будет первая на грунте. Победитель нового поединка далее сыграет в 1/4 финала с кем-то из пары Александр Зверев — Хольгер Руне.

🎾 13:30*: Эмма Наварро (США, 22) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Соболенко с Наварро за поражение в Индиан-Уэллсе?

Арина Соболенко в четвёртом круге «Ролан Гаррос» сразится с американкой Эммой Наварро, с которой у неё отрицательный баланс встреч. В четвёртом круге Индиан-Уэллса-2024 белоруска уступила в трёх сетах. Победительница нового матча далее сразится в Париже с кем-то из пары Варвара Грачёва — Мирра Андреева.

🎾 15:30*: Варвара Грачёва (Франция) — Мирра Андреева (Россия), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Мирра в свой первый четвертьфинал ТБШ?

Мирра Андреева на своём втором «Ролан Гаррос» уже установила уникальный рекорд — будучи тинейджером, дошла до четвёртого круга на ТБШ со всеми разными покрытиями — травой, хардом и теперь грунтом. Чтобы впервые оказаться в 1/4 финала «Шлема», 17-летней россиянке необходимо справиться с бывшей соотечественницей Варварой Грачёвой, перешедшей под флаг Франции. Девушки тренируются в одной академии, но в официальных матчах ещё не пересекались на корте. Победительница дальше сразится с кем-то из пары Эмма Наварро – Арина Соболенко.