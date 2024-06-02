Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннисные матчи понедельника 3 июня 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

5 топ-матчей понедельника в теннисе: Аванесян, Медведев и Мирра бьются на «РГ»-2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи 3 июня
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 3 июня на кортах Парижа.

Посмотреть все события 3 июня в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Элина Аванесян (Россия) — Ясмине Паолини (Италия, 12), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:00 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

Интрига: побьёт ли Аванесян свой рекорд на ТБШ?

Элина Аванесян, обыграв седьмую ракетку мира Чжэн Циньвэнь, уже повторила лучшее достижение на ТБШ, дойдя на нынешнем «РГ» до четвёртого круга, как это было год назад в том же Париже. Теперь на пути 21-летней россиянки встала Ясмине Паолини из Италии. Ранее девушки не пересекались друг с другом на корте. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Элина Свитолина — Елена Рыбакина.

Элина разобралась с представительницей десятки:
Невероятный камбэк Аванесян на «Ролан Гаррос»! За три часа она одолела китаянку из топ-10
Невероятный камбэк Аванесян на «Ролан Гаррос»! За три часа она одолела китаянку из топ-10

🎾 12:00*: Элина Свитолина (Украина, 15) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:00 МСК
Элина Свитолина
19
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: справится ли Рыбакина с украинкой?

Елена Рыбакина уже улучшила свой прошлогодний результат на «Ролан Гаррос», дойдя до четвёртого круга. Теперь, чтобы повторить рекорд 2021 года, теннисистке из Казахстана необходимо справиться с украинкой Элиной Свитолиной. Девушки встречались трижды, и пока лидирует Свитолина — 2-1, которая была сильнее в финале Страсбурга-2020 и в матче за бронзу на Олимпиаде в Токио-2021. А вот Елена отличилась в Истбурне-2021. Победительница нового матча сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Элина Аванесян — Ясмине Паолини.

Елена успела в Париже повоевать с прессой:
Рыбакина оказалась в центре скандала на «Ролан Гаррос»! Что взбесило чемпионку Уимблдона?
Рыбакина оказалась в центре скандала на «Ролан Гаррос»! Что взбесило чемпионку Уимблдона?

🎾 13:30*: Алекс де Минор (Австралия, 11) — Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 13:30 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: повторит ли Медведев лучшее достижение на «Ролан Гаррос»?

Даниил Медведев третий раз в карьере добрался до четвёртого круга на «Ролан Гаррос», и только в 2021-м ему удалось пройти на раунд дальше. Новым соперником россиянина будет хорошо ему знакомый австралиец Алекс де Минор. Счёт личных встреч теннисистов — 6-2 в пользу Даниила, причём все прошли на харде и это будет первая на грунте. Победитель нового поединка далее сыграет в 1/4 финала с кем-то из пары Александр Зверев — Хольгер Руне.

Даниил борется и с соперниками, и с самим собой:
«Демоны пытались прорваться, но концентрация лишь на победу». Медведев идёт дальше на «РГ»
Эксклюзив
«Демоны пытались прорваться, но концентрация лишь на победу». Медведев идёт дальше на «РГ»

🎾 13:30*: Эмма Наварро (США, 22) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 13:30 МСК
Эмма Наварро
24
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: поквитается ли Соболенко с Наварро за поражение в Индиан-Уэллсе?

Арина Соболенко в четвёртом круге «Ролан Гаррос» сразится с американкой Эммой Наварро, с которой у неё отрицательный баланс встреч. В четвёртом круге Индиан-Уэллса-2024 белоруска уступила в трёх сетах. Победительница нового матча далее сразится в Париже с кем-то из пары Варвара Грачёва — Мирра Андреева.

Арина в этом году здорово играет на грунте:
Свёнтек выиграла четвёртый «тысячник» в сезоне! Ига перед «Ролан Гаррос» одолела Соболенко
Свёнтек выиграла четвёртый «тысячник» в сезоне! Ига перед «Ролан Гаррос» одолела Соболенко

🎾 15:30*: Варвара Грачёва (Франция) — Мирра Андреева (Россия), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 15:30 МСК
Варвара Грачёва
88
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: пробьётся ли Мирра в свой первый четвертьфинал ТБШ?

Мирра Андреева на своём втором «Ролан Гаррос» уже установила уникальный рекорд — будучи тинейджером, дошла до четвёртого круга на ТБШ со всеми разными покрытиями — травой, хардом и теперь грунтом. Чтобы впервые оказаться в 1/4 финала «Шлема», 17-летней россиянке необходимо справиться с бывшей соотечественницей Варварой Грачёвой, перешедшей под флаг Франции. Девушки тренируются в одной академии, но в официальных матчах ещё не пересекались на корте. Победительница дальше сразится с кем-то из пары Эмма Наварро – Арина Соболенко.

Юная Андреева бьёт рекорды в Париже:
По стопам Курниковой. 17-летняя Мирра впервые пробилась во вторую неделю «РГ»
По стопам Курниковой. 17-летняя Мирра впервые пробилась во вторую неделю «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android