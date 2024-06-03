У Надаля прекрасные жена и сестра. Рядом с ними Рафа по-настоящему счастлив

Легенда тенниса отмечает 38-й день рождения вместе с Марией Франциской и Марибель, которые очень много значат для него.

3 июня легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль празднует свой 38-й день рождения. Рафа наверняка хотел бы встретить его в качестве игрока, который продолжает выступление в сетке «Ролан Гаррос», но возраст и травмы дают о себе знать.

Надаль пусть и в борьбе, но в трёх сетах проиграл немцу Александру Звереву в первом круге турнира «Большого шлема». Не факт, что Рафа попрощался с публикой в Париже. Король грунта оставил открытой возможность вернуться на «Ролан Гаррос» в следующем году. Возможно, Надалю удастся дойти дальше первого круга, но уже фактически нет сомнений, что он остановится на отметке в 14 титулов на своём любимом мэйджоре.

Рафа отпразднует свой день рождения в кругу семьи. Вероятно, в гости к нему придут отец Себастьян – бизнесмен, владеющий страховой компанией и рестораном. А также мать Ана Мария Парера — домохозяйка, с 2007 года выполняющая обязанности президента благотворительного фонда Рафаэля. Скорее всего, на праздник придёт и Тони Надаль – дядя теннисиста, который ранее был его тренером. Но совершенно точно рядом с Надалем будут две важнейшие девушки в его жизни – сестра Мария Изабель (сокращённое имя Марибель) и жена Мария Франциска (Хиска) Перелло.

Жена, сестра и мать Рафаэля Надаля наблюдают за его игрой Фото: Julian Finney/Getty Images

Рафаэль Надаль всегда ориентировался на семью и много времени проводил с близкими родственниками. С младшей сестрой Марибель (35 лет) у него сложилась особая связь.

Много лет Рафа и Мария Изабель жили рядом в соседних комнатах родительского дома в Манакоре на острове Майорка.

Рафаэль Надаль с сестрой в детстве Фото: Из личного архива Рафаэля Надаля

В 2009 году Марибель переехала в Барселону, где получила степень магистра спортивного менеджмента в университете Помпеу Фабра. Уже около восьми лет она руководит маркетинговым отделом теннисной академии своего брата. Кроме того, сестра теннисиста открыла свой бренд мужской одежды Crabs Company и пытается развивать его на родной Майорке.

Марибель часто можно увидеть на трибунах во время матчей Рафы. Для её старшего брата это очень важно.

«Большинство парней считают своих младших сестёр раздражающими факторами, особенно в подростковом возрасте, но Рафа никогда не относился ко мне так. Он всегда защищал меня. Даже когда шёл гулять со своими друзьями, то часто брал с собой. Для нас это естественно, хотя другим может показаться странным. Это часть секрета нашей особой связи», — утверждает Марибель.

Рафа каждый день переписывается с Марибель, когда по тем или иным причинам они не находятся рядом. Надалю важко убедиться, что с сестрой всё в порядке. Иначе он не сможет полноценно сконцентрироваться на теннисе. Марибель признавалась, что как-то во время Australian Open ей даже приходилось слегка приуменьшать степень серьёзности своей простуды, чтобы брат излишне не переживал и мог показывать максимум на корте.

Рафаэль Надаль с сестрой Марибель Фото: Из личного архива Марибель Надаль

Отношения между Рафой и Марибель – абсолютно доверительные. Примечательно, что младшая сестра в некоторым смысле помогла брату встретить свою избранницу. Марибель в школе училась вместе с Марией Франциской Перелло, девушки были близкими подругами. Так Рафа и познакомился с Перелло, а в 2005 году начал с ней встречаться.

Мария Франциска на два года младше Надаля. Она изучала менеджмент и экономику в университете Балеарских островов, работала в страховой компании Mapfre в Пальме, столице Майорки. Журналисты знали об отношениях Рафы и Марии Франциски, но теннисист предпочитал держать личную жизнь в секрете. Надаль и его девушка долго не давали никаких комментариев СМИ о своём романе.

Мария Франциска Перелло и Рафаэль Надаль в 2011 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Особенно большая закрытость наблюдалась в первые пять лет отношений, но в 2010-х Рафа постепенно приоткрывал завесу тайны. Он признался, что называет свою возлюбленную Мэри. Перелло стала всё чаще появляться на матчах Надаля, хоть и старалась не попадать с ним в кадр. Осенью 2019 года в крепости Ла Форталеза на Майорке состоялась свадьба. Праздничное мероприятие посетили около 300 человек, среди которых бывший король Испании Хуан Карлос, актёры Том Хиддлстон, Оливия Коулман, Хью Лори, теннисисты Давид Феррер, Фелисьяно Лопес, Карлос Мойя (по совместительству тренеры Рафы). Всех гостей просили приходить без телефонов, чтобы скрытые фото или видео не появились в медиа. Церемония имела для Рафы сугубо формальное значение, и он не хотел, чтобы её окружала медийная шумиха.

«Мы поженились просто ради вечеринки. Свадьба после 17 лет отношений в нашей жизни ничего не изменила. Просто наступило время, подходящее, чтобы это сделать. Мэри помогла мне вырасти», — заявил Надаль.

В октябре 2022 года Мария Франциска родила сына, получившего имя Рафаэль Надаль-младший. Он уже стал довольно известным персонажем в теннисных кругах. Рафа часто берёт ребёнка на турниры, в которых ещё участвует.

После свадьбы и рождения сына Перелло стала более публичной личностью. Она всё ещё не даёт развёрнутые интервью, но уже не стесняется регулярно посещать матчи Рафы и выражать чувства к нему во время пристальных взоров телекамер. Очень часто Надаль и Перелло вместе появляются на светских мероприятиях. Например, недавно они предстали на красной дорожке церемонии вручения спортивных наград Laureus в Мадриде. Надаль удостоился премии «Спорт ради добра» за деятельность своего благотворительного фонда. Мария Франциска Перелло является директором этого фонда, она разделила счастливый миг получения приза с мужем.

Рафаэль Надаль и Мария Франциска Перелло Фото: A. Perez Meca/Getty Images

Конечно, жена и сестра были рядом с Рафой в момент его недавнего камбэка на серии грунтовых турниров в Барселоне, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Возвращение Рафы нельзя назвать идеальным. Да, он добыл несколько эффектных побед. В Мадриде вообще дошёл до четвёртого круга, попутно выбив 11-ю ракетку мира Алекса де Минора. Но всё-таки стало ясно, что выигрывать «Шлемы» и «Мастерсы» ему уже не под силу. Рафа заметно уступает в уровне более молодым игрокам топ-10 вроде Александра Зверева и Хуберта Хуркача, которые наносили ему болезненные поражения в Париже и Риме.

Мария Франциска Перелло с Рафаэлем Надалем-младшим на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Надаль после камбэка не пересекался с Новаком Джоковичем, Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, но очевидно, что с ними он тем более не готов конкурировать. Хотя финальное сражение испанца с Джоковичем, который ведёт по личным встречам 30-29, было бы очень интересно посмотреть. Жребий должен свести их на ранней стадии. Осталось немало турниров, где подобное может случиться. Например, Уимблдон, Олимпиада или US Open, если Рафа на них сыграет.

Близок тот час, когда Надаль завершит карьеру. Это может случиться в конце сезона-2024 или после «Ролан Гаррос» — 2025. Как бы то ни было, Рафа будет сполна наслаждаться жизнью, уйдя из тенниса. Поддержка сестры, жены и остальных родственников помогут в этом процессе. Надаль недавно признался, что однозначно планирует пополнение семейства сразу после окончания карьеры.

«Я бы хотел, чтобы у меня был не только сын, но и дочь. Возможно, ещё больше мальчиков и девочек. Люблю детей и считаю себя семьянином, но все эти дела планирую только после завершения карьеры. Не хочу расширять семейство в тот момент, когда всё ещё приходится ездить на разные турниры», — утверждает Надаль.