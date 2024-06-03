Аванесян рвётся в 1/4 финала «РГ»! Также сыграют Медведев и Мирра Андреева. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В понедельник, 3 июня, завершается четвёртый круг. Должны быть сыграны восемь матчей в одиночке – по четыре у женщин в нижней половине сетки и у мужчин в верхней половине. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Элина Аванесян и Мирра Андреева. Из представителей топ-10 посева также сыграют Новак Джокович (1), Александр Зверев (4), Каспер Рууд (7), Арина Соболенко (2) и Елена Рыбакина (4). Следите за всеми подробностями событий в нашей лайв-статье.
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Делает брейк Элина Аванесян на старте первого сета, а затем берёт свою подачу — 2:0.
Аванесян начинает матч
Начинается матч Элины Аванесян и Ясмине Паолини. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.
Сегодня Даниилу Медведеву предстоит встреча с Алексом де Минором. Подробнее о предыдущих матчах россиянина с неудобным австралийцем — в нашем материале.
Обо всех подробностях предыдущего игрового дня читайте в нашем лайве.
Более подробное расписание матчей дня с историей встреч — в нашей статье.
Расписание понедельника
Сегодня играют все три россиянина, оставшихся в одиночных разрядах. Вот как выглядит расписание.
- 3 июня 2024
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12:14
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12:00
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11:36
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11:35
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11:30
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11:18
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11:07
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11:00
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10:46
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10:40
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10:30
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10:20
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10:10
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10:00
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09:40
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09:30
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09:00
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04:28
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03:15
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01:27
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00:49
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00:18
- 2 июня 2024
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23:56
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23:46
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23:06
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22:59
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22:53
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22:34
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22:32
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