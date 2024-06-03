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Аванесян, Медведев, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Аванесян рвётся в 1/4 финала «РГ»! Также сыграют Медведев и Мирра Андреева. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2024. LIVE!
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На грунтовом «Шлеме» в понедельник завершится четвёртый круг. На кортах появятся и трое россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В понедельник, 3 июня, завершается четвёртый круг. Должны быть сыграны восемь матчей в одиночке – по четыре у женщин в нижней половине сетки и у мужчин в верхней половине. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Элина Аванесян и Мирра Андреева. Из представителей топ-10 посева также сыграют Новак Джокович (1), Александр Зверев (4), Каспер Рууд (7), Арина Соболенко (2) и Елена Рыбакина (4). Следите за всеми подробностями событий в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Микст. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
0
         
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Элина Свитолина
19
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
1
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 13:30 МСК
Эмма Наварро
24
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 13:30 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 15:30 МСК
Варвара Грачёва
88
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

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Аванесян начинает матч Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Делает брейк Элина Аванесян на старте первого сета, а затем берёт свою подачу — 2:0.

12:06 Даниил Сальников

Аванесян начинает матч

Начинается матч Элины Аванесян и Ясмине Паолини. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
0
         
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
12:02 Даниил Сальников

Сегодня Даниилу Медведеву предстоит встреча с Алексом де Минором. Подробнее о предыдущих матчах россиянина с неудобным австралийцем — в нашем материале.

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11:35 Даниил Сальников

Обо всех подробностях предыдущего игрового дня читайте в нашем лайве.

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11:10 Даниил Сальников

Более подробное расписание матчей дня с историей встреч — в нашей статье.

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11:03 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Сегодня играют все три россиянина, оставшихся в одиночных разрядах. Вот как выглядит расписание.

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