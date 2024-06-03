На грунтовом «Шлеме» в понедельник завершится четвёртый круг. На кортах появятся и трое россиян. Подробности – в трансляции.

Аванесян рвётся в 1/4 финала «РГ»! Также сыграют Медведев и Мирра Андреева. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В понедельник, 3 июня, завершается четвёртый круг. Должны быть сыграны восемь матчей в одиночке – по четыре у женщин в нижней половине сетки и у мужчин в верхней половине. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Элина Аванесян и Мирра Андреева. Из представителей топ-10 посева также сыграют Новак Джокович (1), Александр Зверев (4), Каспер Рууд (7), Арина Соболенко (2) и Елена Рыбакина (4). Следите за всеми подробностями событий в нашей лайв-статье.

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