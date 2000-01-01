Гауфф близка к особому рекорду Хингис
Коко Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Элизабетту Коччаретто — 6:1, 6:2. Теперь 20-летняя американка — вторая самая молодая теннисистка, которая доходила до этой стадии на Открытом чемпионате Франции четыре раза подряд!
Лучшая
Самой же молодой теннисисткой, кому удалось выйти в четыре четвертьфинала «Ролан Гаррос», является Мартина Хингис. А всего ей удалось сыграть на этой стадии пять раз кряду: с 1997 по 2001 год. Тогда Мартине было 17-21 год.
Гауфф — вторая самая юная теннисистка, вышедшая в четыре четвертьфинала «РГ» подряд
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