Гауфф — вторая самая юная теннисистка, вышедшая в четыре четвертьфинала «РГ» подряд

Лучшая

Самой же молодой теннисисткой, кому удалось выйти в четыре четвертьфинала «Ролан Гаррос», является Мартина Хингис. А всего ей удалось сыграть на этой стадии пять раз кряду: с 1997 по 2001 год. Тогда Мартине было 17-21 год.