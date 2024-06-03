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Ролан Гаррос — 2024, как сыграли матчи четвёртого круга Элина Аванесян и Елена Рыбакина, турнир, расклады, сетки, соперники

Аванесян не дошла до 1/4 финала «РГ». После выигранного сета она взяла лишь 1 гейм из 13
Кирилл Плышевский
Аванесян не дошла до 1/4 финала «РГ».
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В четвёртом круге грунтового ТБШ Элина уступила Ясмине Паолини, которая дальше сразится с Еленой Рыбакиной.

В понедельник, 3 июня, на Открытом чемпионате Франции завершались поединки четвёртого круга в женском одиночном разряде. Программу сегодняшнего игрового дня открывало противостояние российской теннисистки Элины Аванесян, которая сейчас занимает 70-е место в рейтинге WTA, и 15-й ракетки мира Ясмине Паолини из Италии.

Отечественная спортсменка не испытала проблем в своих первых двух матчах на грунтовом ТБШ. На старте соревнований Элина справилась с Чжу Линь со счётом 6:2, 6:4, а во втором круге в российском дерби разгромила Анну Блинкову – 6:3, 6:0.

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В третьем круге Аванесян сражалась с седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь. Противостояние получилось очень упорным и драматичным, а также прерывалось на несколько часов из-за непогоды в Париже. И всё же россиянка дожала финалистку Australian Open 2024 года на супер-тай-брейке со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Таким образом, Элина уже повторила лучшее достижение на мэйджорах, дойдя на нынешнем «РГ» до 1/8 финала, как это было год назад в столице Франции. После знаковой победы над игроком топ-10 70-я ракетка мира дала интервью представителям СМИ.

«После 5:5 в третьем сете думала о том, чтобы не сдаваться. Пыталась подбодрить себя, поддержать. Очень много мыслей было в голове. Пыталась концентрироваться на каждом розыгрыше. Помогла поддержка команды. Не могу сказать, что меня зажало при подачах на матч. Соперница хорошо отыграла эти геймы», — сказала Аванесян «Чемпионату».

Паолини, в свою очередь, на пути ко второй неделе французского «Шлема» также провела на турнире три матча. В первом круге Ясмине прошла австралийку Дарью Сэвилл — 6:3, 6:4, а затем обыграла представительницу США Хейли Баптист — 6:4, 7:6. В 1/16 финала итальянка одолела чемпионку US Open — 2019 Бьянку Андрееску — 6:1, 3:6, 6:0.

Стартовый сет дебютного очного поединка девушек получился очень упорным. Россиянка с ходу взяла четыре гейма подряд, поведя со счётом 4:0. У её противницы ничего не получалось, а сама Элина поддавливала 15-ю ракетку мира, используя хитрые полусвечки под самую заднюю линию, а когда было возможно, сама атаковала. В середине партии Аванесян чуть расслабилась и позволила противнице немного подобраться к ней по счёту — 4:2. Затем 21-летняя Элина снова забрала подачу оппонентки. Правда, подать с первой попытки на партию у нашей соотечественницы не получилось. Паолини вцепилась на приёме и забрала гейм, отыграв двойной сетбол — 3:5. И всё же со второй попытки Аванесян закрыла первую партию — 6:4. Статистика: 6/15 у россиянки по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 9/23 — у итальянки.

Элина Аванесян

Элина Аванесян

Фото: Clive Mason/Getty Images

Во второй партии Элины будто не было видно на корте. Она зажалась и совсем перестала атаковать, а её оппонентка, напротив, смогла найти свою игру и начала показывать привычный теннис. В итоге 70-я ракетка мира неожиданно получила «баранку» от Ясмине — 0:6. Статистика сета: 2/7 у Аванесян по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 15/9 — у Паолини.

На старте решающей партии итальянка провалила подачу под ноль, но далее таких вольностей себе не позволяла. Ясмине собралась, взяла шесть(!) геймов подряд, в том числе оформив три брейка. Паолини добилась победы над россиянкой со счётом 4:6, 6:0, 6:1 за 1 час 56 минут и впервые в карьере вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. Ясмине стала лишь шестой итальянкой в истории, которая пробилась в эту стадию на парижском «Шлеме».

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 1
4 		6 6
         
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

Соперница Паолини определялась в битве четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана с украинкой Элиной Свитолиной (19). На пути к поединку четвёртого круга парижского мэйджора чемпионка Уимблдона-2022 в одиночном разряде не потеряла ни сета. В своём стартовом поединке она разобралась с Гретье Миннен со счётом 6:2, 6:3, а во втором круге переиграла Аранчу Рус (6:3, 6:4). В третьем круге 24-летняя теннисистка ожидаемо закрыла бельгийку Элизе Мертенс — 6:4, 6:2. Свитолина, в свою очередь, одолела Каролину Плишкову, Диан Парри и Ану Богдан.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Элины (1-0 на грунте). Она выиграла в финале Страсбурга-2020 и в матче за бронзовую медаль Олимпиады, прошедшей летом 2021 года, а Елена победила во втором круге Истбурна-2021.

В очередном очном матче Рыбакина показала очень качественный и размеренный теннис. Победительница травяного ТБШ проявила терпение, выжидала моменты для атак и действовала сегодня очень чисто. Кроме того, хорошо работала подача, которая принесла немало лёгких быстрых очков. Свитолина старалась, но сегодня Елена действовала на куда более высоком уровне. В результате представительница Казахстана добилась победы со счётом 6:4, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Элина Свитолина
19
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Таким образом, Рыбакина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» впервые с 2021 года. Это уже девятый четвертьфинал для Елены в сезоне. Она обновила собственный рекорд по количеству выходов в эту стадию на турнирах в календарном году. Отметим, что Рыбакина является лидером по количеству четвертьфиналов в сезоне-2024. Для сравнения у той же Иги Свёнтек этот показатель равняется восьми.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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