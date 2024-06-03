Медведев проиграл австралийцу битву за четвертьфинал «РГ». Весь матч он боролся с мозолями

После медицинского перерыва Даниил взял лишь четыре гейма. Алекс де Минор во второй раз в карьере вышел в восьмёрку лучших на ТБШ.

В понедельник, 3 июня, на Открытом чемпионате Франции проходили заключительные матчи четвёртого раунда. В мужском одиночном разряде в эту стадию выбрался только один россиянин, чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев, посеянный под пятым номером. Соперником Медведева был австралийский теннисист Алекс де Минор (11).

Обоим спортсменам пришлось потрудиться, чтобы выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Де Минор одержал волевую победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом — 4:6, 6:4, 6:3, 6:3. Медведев же обыграл перспективного чеха Томаша Махача — 7:6, 7:5, 1:6, 6:4. Как видим, Даниил и Томаш взяли одинаковое количество геймов, по 21. А всё из-за «сухарика», которого россиянин не смог избежать в третьей партии.

Медведев, рассуждая о предстоящем матче, предположил, что поединок окажется интересным. «Впервые сыграю с Алексом на грунте. Это будет весёлый матч. Мы оба отлично защищаемся, хотя и атаковать умеем хорошо. Но мы не можем решить всё в один удар. Поэтому будет интересно», — сказал Даниил в интервью «Чемпионату».

А де Минор предсказал, что во встрече будет много долгих розыгрышей. «С Медведевым, наверное, будет много выматывающих долгих розыгрышей, много внимания на тактику и с его стороны, и с моей. Будем комбинировать, постоянно менять темп, будет хорошее движение и у него, и у меня. Надеюсь, будет классно сыграть против него на грунте. Надеюсь, проведём хороший матч и я смогу показать, на что способен», — сказал он на пресс-конференции после выхода в четвёртый раунд.

Счёт личных встреч был 6-2 в пользу Медведева; все матчи были сыграны на харде. Впервые соперники встретились в финале Сиднея в начале сезона-2018, перед Australian Open. Тогда оба боролись за свой первый титул на уровне ATP, и сильнее оказался россиянин. Затем Даниил выиграл ещё трижды подряд, в Париже-2022 и Торонто-2023 сильнее оказался Алекс, а на US Open и Пекине в концовке прошлого сезона успеха вновь добивался Медведев.

Медведев в первом же гейме принялся затягивать де Минора в долгие обмены на задней линии. Россиянин сразу вышел на тройной-брейк пойнт, но упустил его, а потом ещё один, и австралиец удержал подачу. В то же время Даниил первый свой гейм взял без проблем — 1:1. В третьем гейме Медведев сделал брейк, после того как соперник на очередном брейк-пойнте допустил двойную ошибку, а затем подтвердил преимущество, отыграв брейк-пойнт, — 3:1.

Во второй половине сета де Минор спокойно забирал свои геймы, отдав в них лишь два очка. Но это ему не помогло, поскольку Медведев так и не позволил ему сделать брейк. Брейк-пойнты у Алекса были, но Даниил в обоих случаях спасался: в восьмом гейме он оправданно вышел к сетке, а в 10-м, подавая на партию, дождался ошибки оппонента — 6:4 за 52 минуты. Медведев собрал всего семь виннерсов против 14 у соперника, но в целом играл куда чище. Австралиец допустил 19 невынужденных ошибок, а россиянин ограничился 11.

Даниил Медведев в матче с Алексом де Минором на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Mason/Getty Images

Во втором сете первым до брейк-пойнтов добрался де Минор — в четвёртом гейме. Но Медведев не дал австралийцу воспользоваться своим шансом, несмотря на то что тот вариативно и результативно играл в обороне. А после пятого гейма, когда счёт был 3:2 в пользу Алекса (но без брейка), Даниил запросил медицинский перерыв — по причине мозолей на правой ноге.

Мозоли Даниила Медведева в матче с Алексом де Минором на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Mason/Getty Images

Сразу после паузы Медведев впервые в матче отдал свою подачу, не отыграв брейк-пойнт, и де Минор повёл 4:2. Россиянин пытался провести обратный брейк, но на своих неточностях упустил двойной брейк-пойнт. А в восьмом гейме Даниил ещё раз позволил Алексу сделать брейк, и тот забрал партию — 6:2 за 44 минуты.

Алекс де Минор в матче с Даниилом Медведевым на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Mason/Getty Images

Третью партию Медведев провалил, иначе и не скажешь. Он стал значительно хуже перемещаться по корту (всего три активно выигранных очка), а де Минор, напротив, словно и не думал уставать. Россиянин, допустивший за сет девять невынужденных ошибок, выиграл только один гейм, когда счёт был уже 3:0 в пользу австралийца. С учётом второго сета Даниил отдал семь геймов подряд. Что касается конкретно третьей партии, то тот гейм так и остался единственным выигранным. В последних двух геймах Медведев взял лишь по очку, и де Минор вырвался вперёд по сетам — 6:1 всего за 29 минут.

В четвёртой партии Медведев заиграл лучше, однако этого ему не хватило. На старте сета игроки обменялись брейками, после чего стали брать свои подачи. Всё решилось в середине партии, когда Даниил отдал свой гейм, сделав несколько ошибок подряд. А на брейк-пойнте де Минор идеально пробил в угол с форхенда и повёл 4:3 с брейком. Восьмой гейм австралиец выиграл под ноль, а в девятом использовал первый матчбол на приёме (двойная ошибка от россиянина) и одержал волевую победу — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 за 2 часа 46 минут. Таким образом, после медицинского перерыва Даниил взял только четыре гейма.

Так Медведев не смог повторить личный рекорд на «Ролан Гаррос» — четвертьфинал, куда он вышел в первый и пока в последний раз в 2021 году. В этот раз россиянин показал такой же результат, что и 2022-м, — выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. Де Минор же лишь во второй раз в карьере вышел в 1/4 финала на турнире «Большого шлема». Впервые это случилось с ним на US Open 2020 года.

Ранее в этот день Элина Аванесян в четвёртом круге проиграла итальянке Ясмине Паолини — 6:4, 0:6, 1:6. А 17-летней Мирре Андреевой предстоит поединок с бывшей российской, а ныне французской теннисисткой Варварой Грачёвой.

«Ролан Гаррос» — 2024 завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».