Медведев вёл матч на «РГ», а затем всё рухнуло после рокового момента! Что произошло?

После грандиозного провала и сенсационного поражения в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 в этом году Даниил Медведев чисто физически не мог выступить хуже своего прошлогоднего результата в столице Франции. Пространство для возможного прогресса было огромным, и 28-летний россиянин сумел им воспользоваться, 15-й раз в своей карьере дойдя до второй недели турнира «Большого шлема». Обошлось не без проблем, но и без катастрофических энергозатрат. Наиболее сложное испытание на первой неделе Даниил выдержал в матче третьего круга, затратив 3 часа 24 минуты на поединок с чехом Томашем Махачем – 7:6, 7:5, 1:6, 6:4.

Но следующий матч для Даниила сложился куда более тяжёлым и разочаровывающим образом. Причём начало встречи с австралийским теннисистом Алексом де Минором прошло под диктовку бывшей первой ракетки мира в одиночном разряде. Уже в третьем гейме Медведев смог сделать первый в матче брейк. Впрочем, у 25-летнего де Минора остались очень большие вопросы к арбитру на вышке Луизе Аземар Энгзелл.

При счёте 40:40 Даниил остановил игру и попросил шведскую судью проверить отпечаток мяча после удара де Минора. Аут по длине там был, действительно. Вот только Медведев принял окончательное решение об остановке игры уже после того, как произвёл свой следующий удар, хотя по правилам должен был успеть это сделать раньше.

Энгзелл засчитала аут и отдала очко Медведеву, чем вызвала гнев австралийца. Де Минор сначала вступил в спор с судьёй, затем исполнил двойную на брейк-пойнте, а уже на переходе продолжил полемику с Энгзелл. «Второй раз. Второй раз вы позволяете ему это сделать», — грустно сетовал де Минор.

Алекс словно чувствовал, что этот момент окажет решающее влияние на ход и итог всей партии. В течение последующих 40 минут он изо всех сил боролся за обратный брейк и имел несколько шансов для реализации своей задачи, но Медведев в первом сете действовал максимально сконцентрированно и продемонстрировал высокий уровень игры, особенно в ключевые моменты партии. Даниил выдержал все трудности и выиграл сет со счётом 6:4. Казалось, что россиянин чувствует себя хорошо и никакие проблемы со здоровьем его не беспокоят.

Даниил Медведев Фото: Mateo Villalba/Getty Images

При этом с каждым следующим геймом было видно, как динамика развития встречи постепенно менялась совсем не в сторону Медведева. Свои геймы россиянин забирал всё с большим трудом, тогда как австралиец, в свою очередь, всё сильнее разыгрывался.

Определяющий же момент матча наступил в середине второго сета, когда де Минор вёл 3:2 ещё без сделанного брейка. Медведев запросил медицинский тайм-аут и снял кроссовки с носками. Он натёр мозоль и вызвал на корт врача. Перерыв в игре составил всего семь минут, но после возобновления встречи для россиянина всё рухнуло.

Даниил Медведев Фото: Clive Mason/Getty Images

Даниил резко перестал выдерживать длинные перестрелки, стал сорить мячами, а его оппонент продолжал играть предельно терпеливо, методично собирая ошибки постепенно терявшего самообладание россиянина. Во втором сете Алекс больше не проиграл ни одного гейма, а затем столь же мощно и уверенно начал и следующую партию. При счёте 0:3 в третьем сете Медведев начал раз за разом обращаться к своему боксу.

Обычно сидящий молча и спокойно пережидающий подобные эмоциональные всплески французский специалист Жиль Сервара в этот раз вёл себя очень эмоционально и как мог пытался поддержать своего подопечного, но кризисное состояние россиянина продолжалось. Он очень быстро отдал и эту партию, оказавшись в положении отыгрывающегося по сетам – 6:4, 2:6, 1:6. После медицинского тайм-аута за полтора сета Даниил выиграл лишь один гейм.

Перед началом четвёртого сета Медведев взял ещё одну паузу в матче, воспользовавшись правом покинуть корт и уйти в подтрибунное помещение. Вернувшись на корт Сюзанн Ленглен, финалист пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде моментально проиграл свою подачу, сделав своё положение в матче ещё более сложным. Проигрывать фактически без боя россиянин не собирался и смог на какое-то время остаться в игре, забрав два гейма подряд. Матч снова стал развиваться в упорном ключе, чего не происходило с того самого момента, когда де Минор в первом сете пытался ликвидировать брейк.

Медведев пытался добиться перехвата игровой инициативы и перевода матча в пятый сет, а де Минору нужно было всё заканчивать здесь и сейчас, пока он сохранял контроль над ситуацией. К сожалению для Даниила, игровое равновесие продлилось крайне недолго. При счёте 3:3, 30:30 россиянин допустил грубейшую невынужденную ошибку, затем зажался и несколько раз очень коротко сыграл на брейк-пойнте, подарив австралийцу прекрасный шанс прошить навылет из пределов корта.

Даниил Медведев Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images

Алекс снова вырвался вперёд с брейком в четвёртом сете и на сей раз этого преимущества уже не упустил. Да и таковой возможности у него фактически уже и не было. Посеянный под пятым номером россиянин опять угодил в кризис, продолжив ошибаться направо и налево. 6:4, 2:6, 1:6, 3:6 – c таким счётом Даниил потерпел очень чувствительное поражение, упустив вполне осязаемый шанс на выход в четвертьфинал парижского «Шлема».

Французский мэйджор остаётся заколдованным для россиянина, чьим лучшим результатом в Париже так и остаётся единственный выход в четвертьфинал в 2021 году.