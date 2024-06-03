Мирра впервые пробилась в четвертьфинал «РГ»! Теперь она дебютирует в топ-30 рейтинга

Свой путь на «Ролан Гаррос» – 2024 в понедельник, 3 июня, продолжила россиянка Мирра Андреева. 17-летняя теннисистка, занимающая в рейтинге WTA 38-е место, поборолась за выход в четвертьфинал с 88-й ракеткой мира Варварой Грачёвой.

Для девушек эта встреча в про-туре стала первой. На пути к этому матчу в Париже Андреева одержала победу над Эминой Бектас (6:2, 6:3), Викторией Азаренко (6:3, 3:6, 7:5) и Питон Стирнс (6:2, 6:1), а Грачёва переиграла Марию Саккари (3:6, 6:4, 6:3), Бернарду Перу (6:1, 6:3) и Ирину Бегу (7:5, 6:3).

Андреева впервые вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» и тем самым стала первой теннисисткой после Анны Курниковой в 1998 году, которая смогла выйти в стадию 1/16 финала «Большого шлема» на всех покрытиях. Сделала Мирра это на Australian Open (2024, хард), Уимблдоне (2023, трава) и в этом году на грунте в Париже.

За первый четвертьфинал на мэйджоре Андреева поборолась с уроженкой Москвы Грачёвой. Прошлым летом 23-летняя теннисистка сменила российское спортивное гражданство на французское. Известно, что девушки общаются, так как не раз они выкладывали совместные фото с тренировок в своих социальных сетях. Кроме того, на Уимблдоне в прошлом году 17-летняя россиянка сидела в боксе Варвары во время её матча с Ариной Соболенко.

Началась сегодняшняя встреча Грачёвой и Андреевой с подачи представительницы Франции. Мирра сразу хорошо держала мяч и прессинговала соперницу, благодаря чему заработала два брейк-пойнта. Только реализовать их не смогла. После этого игра на приёме у россиянки пошла не лучшим образом, но стоит отдать должное Варваре: мощно у неё полетела подача, и в розыгрышах теннисистка стала выглядеть стабильнее.

Мирра Андреева Фото: Dan Istitene/Getty Images

Трудности у Грачёвой возникли в её гейме при счёте 3:3. И собственная подача тогда подвела, и соперница в игру с первого же розыгрыша включилась. В итоге Андреева сделала брейк. Но очень активно в следующем же гейме заиграла представительница Франции, напрягла свою соперницу и оформила обратный брейк. Счёт снова стал равным – 4:4.

Поймала кураж Грачёва, и он помог ей при счёте 4:5 на подаче Андреевой заработать два сетбола. В этот момент шикарно сыграла Мирра: спасли её подача, удачные тактические решения в нескольких розыгрышах подряд и дропшот, который, по рассказам самой россиянки, она активно тренирует с Кончитой Мартинес. Варвару упущенные сетболы сразу выбили из колеи. Первая партия в результате за 52 минуты осталась за 17-летней спортсменкой (7:5).

Второй сет начался с ошибок Грачёвой, брейк-пойнта Андреевой и волшебного розыгрыша в исполнении теннисисток на решающем мяче: Варвара при счёте 15:40 остро разводила удары для соперницы, затем вышла к сетке, пробила несколько смэшей, но все из них достала Мирра. За упорство и точное прочтение игры оппонентки российская теннисистка получила этот гейм, а вместе с ним и ранний брейк.

Сложно было Мирре сегодня противостоять сопернице в моменте, когда та заряжалась эмоционально и начинала играть свободнее. Трибуны к тому же немного в этот момент давили на Андрееву, активно поддерживая Грачёву. Представительница Франции сделала брейк в четвёртом гейме, но недолго длился её выход на пик, и следом свою подачу она россиянке отдала.

Переигрывала сегодня Андреева свою соперницу по многим аспектам. Не без невынужденных ошибок играла россиянка, но активные действия и хорошее передвижение по корту покрывали неточности в её игре. Невероятный розыгрыш на матчболе из обороны вытащила россиянка, всего за полтора часа со счётом 7:5, 6:2 завершила эту встречу и прошла в 1/4 финала в Париже.

Для Андреевой это первый четвертьфинал на «Ролан Гаррос» в карьере. Теперь за выход в 1/2 финала Мирра поборется со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Россиянка при этом уже дебютирует в топ-30 рейтинга WTA!

Белорусская теннисистка сегодня встретилась с американкой Эммой Наварро. Играла Соболенко, как ей свойственно, активно и мощно. Как можно быстрее она старалась выигрывать очки, из-за чего самым долгим обменом в этой встрече был розыгрыш из всего 11 ударов. Без шансов для американской спортсменки прошёл этот матч. Арина за 1 час 9 минут одержала победу со счётом 6:2, 6:3.

Для Андреевой и Соболенко эта встреча станет третьей. На сегодняшний день по счёту личных встреч лидирует Арина: 2-0. За этим и другими матчами с кортов «Ролан Гаррос» следите на «Чемпионате»!