«Он сотворил чудо!» Главная милота «РГ» — юный фанат помог австралийцу выбить Медведева

Поль сначала поддерживал де Минора, несмотря на дикий холод, а потом его искали всем интернетом. Теперь он главный талисман теннисиста.

Чтобы выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2024, австралийскому теннисисту Алексу де Минору пришлось мобилизовать все внутренние резервы, что у него были. Он проиграл первый сет в матче с Ян-Леннардом Штруффом, матч прерывали на пять часов из-за дождя, но он смог держать концентрацию и бился за каждое очко, а с первого ряда трибун за него всю дорогу без устали болел маленький, но очень эмоциональный фанат.

Теннисисты всегда говорят, как им важна поддержка болельщиков. Порой она может сыграть ключевую роль, как было в тот день. После матча де Минор подошёл к мальчику, обнял его и подарил полотенце на память. А потом признался, что именно он поднимал ему дух и придавал силы для победы.

«Знаете, я смотрю на него и думаю, что если бы я был болельщиком, то уже давно бы ушёл домой, потому что там было дико холодно. Не понимаю, что делает этот мальчик, но он вдохнул в меня жизнь. Я смотрел на него на каждой смене сторон, пересекался с ним взглядом. Только что я его обнял. Сказал ему: дружище! Почувствовал облегчение. Это было потрясающе, парень – молодчик. Счастлив, что смог выиграть этот матч вместе с ним, потому что он 10 часов подбадривал меня на диком дубаке.

Я подарил ему полотенце. Да я бы ему отдал всё, что у меня было в сумке, просто из-за эмоций не мог ясно мыслить. Но он заслужил всё – ракетки, кроссовки, всё, что бы ни пожелал», — признался австралиец.

Алекс пошёл дальше и кинул клич в соцсетях с призывом найти этого мальчика. «Мне нужно выяснить имя этой легенды! Пиши мне в ЛС, ты мне нужен на следующий раунд», — написал де Минор. История настолько милая и жизнеутверждающая, что и официальный аккаунт «Ролан Гаррос» не остался в стороне, репостнув это сообщение.

Мальчик нашёлся! Оказалось, что его зовут Поль, и сегодня, в матче с Даниилом Медведевым, он сидел рядом с боксом де Минора. Австралиец вновь проиграл первый сет, но затем взял три подряд, выбив с турнира пятую ракетку мира.

После матча он посмотрел на трибуны – туда, где сидел Поль, и закричал: «Я люблю тебя!», а потом позвал спуститься на корт.

— Это Поль, мой самый большой фанат. Хочу сказать тебе спасибо, в следующем раунде ты тоже должен быть со мной, — сказал де Минор.

— Постараюсь приходить каждый день, пока ты не выиграешь, — ответил мальчик.

Для 25-летнего теннисиста это всего лишь второй выход в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», и первый – с US Open – 2020. Дальше ему предстоит играть либо с Хольгером Руне, либо с Александром Зверевым. А Поль постарается помочь своему кумиру дойти до полуфинала.

«Он сотворил чудо. Пожалуй, надо его и в тур с собой взять. Мы нашли его через соцсети, привели его на матч. Он пришёл с друзьями и тренером. Классно, что он смог прийти. Даже на таком большом корте я слышал его после каждого розыгрыша. Он и дальше будет приходить. Думаю, завтра он со мной потусуется на тренировке, и, конечно, он будет на каждом моём матче», — сказал австралиец на пресс-конференции.