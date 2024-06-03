«Триумф» и «провал». Такие разные итоги россиян в четвёртом круге «РГ»

Наверное, самый сложный турнир «Большого шлема» завершился почти для всех представителей России. На стадии 1/8 финала выпали из борьбы сразу трое – Анастасия Потапова, Даниил Медведев и Элина Аванесян. Последние двое уступили из-за физического дискомфорта. Пятую ракетку мира традиционно замучили мозоли на ноге, Элина же, по её словам, просто выдохлась – девушки хватило только на первый сет.

Единственным игроком из России, кто пробрался дальше, стала Мирра Андреева.

Мозоль и отсутствие решений — Медведев мимо четвертьфинала на парижском грунте

Мучения Даниила Медведева длились 2 часа и 49 минут: когда де Минор брейканул россиянина в седьмой раз в игре (в 14 попытках), всё стало понятно. Австралиец доминировал по ходу встречи, а победных виннерсов у него накопилось 51 против 27 – у Даниила. На старте меняя темп и длину ударов, Медведев не давал австралийцу ритма. Помогали и невынужденные, которых у Алекса накопилось целых 19 лишь в первом сете. Уже агрессивнее он стал действовать во второй партии и взял на себя инициативу после медицинского тайм-аута россиянина в середине сета из-за мозолей на ноге.

Хотя, по мнению Даниила, это не стало решающим фактором.

«Нога – совсем нет. Мозоль начала чуть болеть, это значит, что она могла бы открыться, и вот тогда бы уже было плохо. Так что мозоль совершенно не помешала.

Подачей я доволен: хорошо отработал её, по ощущениям – надо будет посмотреть статистику – я хорошо подавал, хорошо принимал. Если бы подавал так же на харде, ему было бы тяжелее, матч бы сложился по-другому.

Условия были другие, больше важна крыша, сегодня её не было. Она меняет отскок, темп игры – может, ему это подошло больше. Но сумасшедшей разницы не было. Моё ощущение: я не играл плохо. Но когда в какой-то момент перестаёшь находить решения, а у соперника есть ответ на всё, стараешься искать что-то ещё, может, даже то, что тебе не подходит. В один момент возвращаешься к старому – думаешь, продолжу делать то же самое, вдруг он устанет. В итоге ничего из этого не сработало».

Даниил Медведев в Париже Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Для Алекса это лучшее выступление на парижской глине: за семь лет он никогда не пересекал стадию второго круга во Франции. А в четвертьфинале турнира «Большого шлема» был и вовсе раз: на US Open в 2020 году. И теперь на этой стадии ждёт победителя пары Александр Зверев и Хольгер Руне.

«Де Минор немного удивил. Он удивил тем, что не спешил, играл размеренно, чётко и стабильно. Игра от обороны, которая обычно Даниилу приносит успех, сегодня не очень сработала. Де Минор обычно играет более активно, ближе в корте — здесь он немного оттянулся и играл действительно размеренно», — сказал Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату».

«Сегодня был тот день, когда Алексу де Минору на корте удавалось практически всё. Он после первого проигранного сета смог сначала навязать борьбу, а потом перехватить инициативу и довести матч до победы. Что касается ранних вылетов российских теннисистов с «Ролан Гаррос», то не вижу смысла обобщать выступления разных игроков. У каждого из них своя история и свои итоги», – выразился вице-президент ФТР Алексей Селиваненко.

«Это было похоже на избиение для россиянина! Будьте осторожны с австралийской ракеткой на французском турнире», – написало издание TV Azteca Deportes.

«Медведев безусловно мог выступить на «Ролан Гаррос» лучше, исходя из того, какие соперники оставались у него на пути. Де Минора он должен был проходить, но я не знаю, что произошло. Обидное поражение, но что случилось то случилось. Этот турнир для Даниила получился стандартным. Нельзя сказать, что это хорошее выступление. Думаю, он и сам это понимает и скажет», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Аванесян не хватило физики

Одной из вылетевших стала россиянка Элина Аванесян. Она уступила итальянке в четвёртом круге «Ролан Гаррос», хотя и диктовала игру на старте встречи – 6:4, 0:6, 1:6.

Своё поражение она объяснила усталостью.

«На самом деле я довольна тем, что показала. Вышла с корта опустошённая, сделала всё, что могла. Первый сет отыграла очень хорошо. Мне кажется, все свои силы там и оставила. Но и Ясмине провела отличный матч. Я тоже очень рассчитывала на продолжение. К сожалению, его не было. Я подустала после первого сета, действительно все силы как будто вложила в него. А Ясмине стала намного активнее, намного сильнее. После 0:6 во второй партии у меня была единственная цель – показать всё, что у меня есть на данный момент. Бегать там, пока не устану, пока не упаду. Выложить всё. И я это сделала, поэтому довольна этим днём. При 5:2 в первом сете у меня не получилось подать на сет, так как я занервничала. Действительно подустала к тому моменту. Но старалась продолжать давить ментально. Никто не знает и не узнает, к сожалению, [как было бы, если бы удалось подать на сет при 5:2], но всё же я считаю, что хорошо провела матч. Несмотря на то что результат такой же, в этом году именно сыграла я намного лучше. Даже по счёту видно: матчи были легче, уверенности у меня больше, уровень игры был выше», – сказала Аванесян на пресс-конференции.

«Не самый удачный турнир «Большого шлема» для россиян. До начала турнира мало кто предполагал, что никто из ребят не доберётся даже до восьмёрки. Были более радужные ожидания. Но спорт есть спорт. На этом турниры не заканчиваются. Ребята хорошо играют, поэтому результаты будут», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

17-летнее чудо — единственная россиянка на «РГ»

Как и выше по сравнению с прошлым сезоном уровень показывает Мирра Андреева — единственная россиянка на этой стадии прошла местную и некогда россиянку Варвару Грачёву. Новоиспечённую француженку к победе закономерно несли трибуны: с ними она уже спела «Марсельезу», а в матче 1/8 финала эти же трибуны регулярно выкривали «Варвара, Варвара». К чему Мирра была готова и приспособилась.

После победы Андреева впервые зайдёт в топ-30 WTA, а если пройдёт дальше, то вообще приблизится к первой двадцатке. Победа же на турнире обеспечит скачок в топ-15. Но для этого для начала в четвертьфинале надо побеждать Арину Соболенко, которая после двух проигранных финалов в Мадриде и Риме, кажется, созрела для реванша.

«Конечно, это первый из многих [четвертьфиналов ТБШ]. Невероятный матч-пойнт! В среду она встретится с Ариной Соболенко в матче-реванше за мадридский четвертьфинал», – написал журналист Жозе Моргадо.

«Ментальная эволюция Мирры Андреевой за год поразительна. Она больше не позволяет эмоциям одолеть себя. Даже когда Варвара Грачёва попыталась вернуться и разбудить публику, она ничего не сказала», – написал журналист и блогер Беньот Майлин.

«Это просто её мир с этими «баранками»

Болезненным стал результат Анастасии Потаповой: она сыграла самый короткий матч в основной сетке Открытого чемпионата Франции с 2015 года – 0:6, 0:6.

«Я смотрела тот матч и думала, что это просто другой уровень по накалу. И мне было очень жаль Анастасию, потому что Ига была слишком хороша. Старалась не думать о том, чтобы попытаться сделать так же. Говорила себе – нет, Арина. Фокусируйся на себе, тебе не нужно перебивать её результат. Это нормально. Это просто её мир с этими «баранками». Это – её, так и оставь это ей. Я буду более любезна к своему сопернику», — сказала Арина Соболенко на пресс-конференции.

«Это был самый быстрый способ заработать € 150 тыс. для Свёнтек! Она отыграла на корте 40 минут и потеряла всего 10 очков за весь матч», — написал Евгений Кафельников в своих социальных сетях.

