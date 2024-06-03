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Ролан Гаррос 2024: Новак Джокович победил в 5 сетах, повредил колено, ругался на корт, вышел в 1/4 финала, как это было

Джокович выиграл на «РГ» второй марафон подряд — за 4,5 часа! Он падал и жаловался на корт
Александр Насонов
Новак Джокович
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А ведь Новак уступал с брейком в четвёртом сете, который мог стать для него последним.

Легендарный Новак Джокович был близок к тому, чтобы отдать звание первой ракетки мира. В 1/8 финала «Ролан Гаррос» с Франсиско Серундоло он уступал со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 2:4. В случае поражения Новака Янник Синнер по окончании Открытого чемпионата Франции стал бы первой ракеткой мира. Но придётся немного подождать.

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Выходя на поединок с 23-м сеяным Франсиско Серундоло из Аргентины, Джокович понимал: чтобы остаться первой ракеткой мира, надо выходить в финал «Ролан Гаррос» и надеяться при этом, что там не будет Синнера. В первом сете всё шло по плану Новака и в соответствии с ожиданиями его болельщиков. Сербский теннисист, уйдя с двойного брейк-пойнта в третьем гейме, сделал затем два брейка подряд и повёл 5:1. Подавая на сет, Джокович упустил три сетбола, потом отыграл два брейк-пойнта и с четвёртой попытки взял партию.

Во второй партии начались неприятности. Джокович при счёте 2:1 в пользу соперника (но без брейка) из-за проблем с правым коленом взял медицинский перерыв. Новаку пришлось лечь на корт, чтобы физиотерапевт проделал все необходимые процедуры.

МЕДИЦИНСКИЙ ТАЙМ-АУТ ДЖОКОВИЧА

МЕДИЦИНСКИЙ ТАЙМ-АУТ ДЖОКОВИЧА

Фото: Clive Mason/Getty Images

Впоследствии Джокович сказал, что проблему с коленом спровоцировало состояние корта. По словам серба, необходимо чаще приводить покрытие в порядок. «Я повредил колено, и всё, о чём я прошу, — почаще приводить корт в порядок. Потому что я просто продолжаю скользить», — говорил он. Но супервайзер не согласился с Новаком и заявил, что надо быть последовательными в том, что делают на всех кортах. Тот в ответ назвал это нелепостью.

Как бы то ни было, вторую партию Джокович проиграл. Он ни разу не был близок к тому, чтобы взять подачу Серундоло, а сам отыграл целых семь брейк-пойнтов! Но в 12-м гейме не выдержал и дал аргентинцу принять на сет — 7:5.

В третьей партии у Новака также не было брейк-пойнтов. У Франсиско их было два, и одного реализованного хватило для победы в сете. Поведя 3:0 с брейком, аргентинец уже не подпускал оппонента и забрал партию со счётом 6:3. К этому моменту по ключевой статистике по итогам трёх сетов Джокович уже серьёзно уступал Серундоло: по виннерсам — 29 против 41, по невынужденным ошибкам — 29 против 22. На переходе Новак снова взял медицинский тайм-аут.

Франсиско Серундоло в матче с Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос» — 2024

Франсиско Серундоло в матче с Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос» — 2024

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Четвёртый сет мог стать последним. Пятый гейм Джокович проиграл с 30:0 на подаче. Но в восьмом гейме серб вернул брейк — неожиданно по такой игре, если учесть, что предыдущий брейк-пойнт у него был аж в первом сете. В 11-м гейме Новак отыграл брейк-пойнт — скрытый матчбол, иными словами, — а в 12-м использовал четвёртый сетбол на приёме — 7:5, и матч перетёк в пятый сет.

В решающей партии соперники дошли до 3:3, сделав по одному брейку. При этом Джокович в одном из эпизодов поскользнулся и упал на корт, после чего высказал всё, что думает: «Отличная работа, парни. Вы всё знаете лучше нас. Вообще не скользко. Вообще не опасно».

Новак Джокович упал в матче с Франсиско Серундоло на «Ролан Гаррос» — 2024

Новак Джокович упал в матче с Франсиско Серундоло на «Ролан Гаррос» — 2024

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В седьмом гейме Новак подал под ноль, затем вытащил гейм с 40:0 на подаче соперника (!), а в девятом подал на матч — 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 за 4 часа 37 минут.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		5 3 7 6
1 		7 6 5 3
             
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Теперь Джокович — абсолютный рекордсмен по количеству выигранных матчей в одиночных сетках ТБШ:

  1. Новак Джокович — 370 побед
  2. Роджер Федерер — 369
  3. Серена Уильямс — 367
  4. Рафаэль Надаль — 314
  5. Мартина Навратилова — 306
В третьем круге Джокович также сыграл марафон, закончившийся ранним утром по местному времени:
Джокович сыграл самый поздний матч в истории «Ролан Гаррос»
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Джокович сыграл самый поздний матч в истории «Ролан Гаррос»

В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем пары Тейлор Фритц (США, 12) — Каспер Рууд (Норвегия, 7). Новак проводит 428-ю неделю во главе списка, а у его ближайшего преследователя Роджера Федерера, закончившего карьеру почти два года назад, «всего» 310 недель в ранге лидера мужского тенниса. По этому показателю великий серб ещё очень и очень долго будет лучшим в истории.

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