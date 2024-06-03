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Мирра Андреева на Ролан Гаррос 2024: о победе над Грачёвой, первом четвертьфинале на ТБШ, противостоянии с Соболенко

«Знаю, что ждать от Соболенко. Хочу реванша». Мирра будет биться на «РГ» одна за всех
Андрей Панков
Мирра Андреева
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17-летняя Андреева осталась единственной россиянкой в одиночном разряде. Какие у неё ожидания от первого четвертьфинала ТБШ в карьере.

Мирра Андреева победила на «Ролан Гаррос» Варвару Грачёву и вышла в свой первый четвертьфинал на «Больших шлемах». После чего наша звёздочка ответила на вопросы «Чемпионата».

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:50 МСК
Варвара Грачёва
88
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Первый сет был очень нервный. Как себя переборола?
— Да, мы обменивались брейками, но это теннис. Я просто продолжала играть. Напряжённый сет вышел. На самом деле, второй тоже был таким. Рада, что оставалась спокойной и сумела победить.

— Ровно год назад ты проиграла Кори Гауфф на этом же корте.
— Я не знала этого момента. Для меня это просто очередная победа. Я рада, что выиграла. Хорошо, что так получилось.

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— Опыт игр с Соболенко тебе поможет?
— Да. Я знаю её игру, знаю, чего ожидать. Она немного поменяла игру, не всегда только бьёт, теперь она ещё и укорачивает. Но и она знает, как я играю. Будет интересно. Хочу выиграть больше геймов, чем было в прошлый раз. Хочу взять реванш и выиграть.

— В турнире из россиян осталась только ты. Это гордость или давление?
— Давление немного. Я видела, как играли ребята. Когда Элина [Аванесян] взяла первый сет, подумала: «Ого, это круто». Однако, видимо, [Ясмине] Паолини опытом её задавила. Да, я осталась последняя, это давление, ничего, оно всегда есть.

— Первый четвертьфинал на «Больших шлемах». Это ещё один прыжок в космос или должное?
— Точно не должное. Я рада каждой победе. Я тренируюсь ради таких матчей. Конечно, я не ожидала, но это случилось. Поэтому, почему бы и дальше нет?

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