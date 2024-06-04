На грунтовом «Шлеме» во вторник начинаются четвертьфиналы. На корт выходят все сильнейшие теннисисты. Подробности – в трансляции.

Гауфф рвётся в полуфинал «Ролан Гаррос»! Также сыграют Синнер, Алькарас и Свёнтек. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». Во вторник, 4 июня, начнутся четвертьфиналы. Должно быть сыграно четыре матча в одиночке – по два у женщин в верхней половине сетки и у мужчин в нижней половине. Состоятся такие интересные встречи, как Кори Гауфф (третий номер посева) – Онс Жабер (8), Ига Свёнтек (1) – Маркета Вондроушова (5), Григор Димитров (10) – Янник Синнер (2) и Стефанос Циципас (9) – Карлос Алькарас (3). Также сыграют в парном женском разряде и несколько россиянок во главе с дуэтом Мирра Андреева/Вера Звонарёва. Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.

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