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Гауфф, Синнер, Алькарас, Свёнтек: онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Гауфф рвётся в полуфинал «Ролан Гаррос»! Также сыграют Синнер, Алькарас и Свёнтек. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2024
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На грунтовом «Шлеме» во вторник начинаются четвертьфиналы. На корт выходят все сильнейшие теннисисты. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». Во вторник, 4 июня, начнутся четвертьфиналы. Должно быть сыграно четыре матча в одиночке – по два у женщин в верхней половине сетки и у мужчин в нижней половине. Состоятся такие интересные встречи, как Кори Гауфф (третий номер посева) – Онс Жабер (8), Ига Свёнтек (1) – Маркета Вондроушова (5), Григор Димитров (10) – Янник Синнер (2) и Стефанос Циципас (9) – Карлос Алькарас (3). Также сыграют в парном женском разряде и несколько россиянок во главе с дуэтом Мирра Андреева/Вера Звонарёва. Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 12:10 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
1-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4
6
         
Онс Жабер
9
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 13:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
04 июня 2024, вторник. 13:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
М. Андреева В. Звонарёва
Не начался
1 2 3
         
         
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Ингрид Нил
Эстония
Ингрид Нил
У. Эйкери И. Нил
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 15:00 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 21:15 МСК
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Самое время познакомиться с событиями, которые произошли в Париже накануне.

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12:18 Даниил Сальников

На корт уже вышли Кори Гауфф и Онс Жабер. За последние 6 личных встреч счёт по победам в пользу американки — 4:2.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 12:10 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
1-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4
6
         
Онс Жабер
9
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
12:08 Даниил Сальников

Расписание вторника

Собрали для вас все сегодняшние топ-матчи в одном посте.

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