Гауфф рвётся в полуфинал «Ролан Гаррос»! Также сыграют Синнер, Алькарас и Свёнтек. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». Во вторник, 4 июня, начнутся четвертьфиналы. Должно быть сыграно четыре матча в одиночке – по два у женщин в верхней половине сетки и у мужчин в нижней половине. Состоятся такие интересные встречи, как Кори Гауфф (третий номер посева) – Онс Жабер (8), Ига Свёнтек (1) – Маркета Вондроушова (5), Григор Димитров (10) – Янник Синнер (2) и Стефанос Циципас (9) – Карлос Алькарас (3). Также сыграют в парном женском разряде и несколько россиянок во главе с дуэтом Мирра Андреева/Вера Звонарёва. Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.
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Самое время познакомиться с событиями, которые произошли в Париже накануне.
На корт уже вышли Кори Гауфф и Онс Жабер. За последние 6 личных встреч счёт по победам в пользу американки — 4:2.
Расписание вторника
Собрали для вас все сегодняшние топ-матчи в одном посте.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 4 июня 2024
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12:30
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12:30
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11:00
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10:34
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09:30
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09:00
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00:23
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00:06
- 3 июня 2024
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23:51
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23:09
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22:33
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20:34