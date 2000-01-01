Андреева — вторая самая молодая теннисистка в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в XXI веке

Гауфф — вторая после Хингис на «Ролан Гаррос»

Джокович сыграл самый поздний матч в истории «РГ»

Гауфф — третья по победам на «РГ» до 21 года

Свёнтек — пятая по числу побед на «РГ» до 23 лет

Соболенко повторила крутой рекорд Азаренко на ТБШ

Ализе Корне — третья по количеству участий в ТБШ

Зверев — третий, кто обыграл Надаля на «РГ»

Рекордный призовой фонд на «Ролан Гаррос» — 2024

Удивительная статистика Надаля на «Ролан Гаррос»

Свёнтек сыграла в теннис со звездой «Друзей»

Свёнтек повторила крутой рекорд Джоковича

Шарапова и Хэмилтон. Звёзды спорта на Met Gala

Рублёв — второй по числу побед с 2020 года

Рублёв — третий по финалам «Мастерса» с 2023 года

Свёнтек и Соболенко почти повторили особый рекорд

Два игрока побеждали в Мадриде больше Соболенко