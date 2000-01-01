Андреева установила крутое достижение на «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева обыграла Варвару Грачёву 7:5, 6:2 и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Теперь россиянка — вторая самая молодая теннисистка, дошедшая до этой стадии в XXI веке!
Крутые подростки
Мирра вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в возрасте 17 лет 27 дней. Она обошла Лину Красноруцкую (17 лет 29 дней), Марию Шарапову (17 лет 35 дней) и Николь Вайдишову (17 лет 36 дней).
Рекордсменка
Рекорд же XXI века удерживает Сесил Каратанчева. В 2005 году болгарская теннисистка вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в возрасте 15 лет 288 дней. Там она в трёх сетах уступила Елене Лиховцевой.
Андреева — вторая самая молодая теннисистка в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в XXI веке
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