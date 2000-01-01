У Джоковича два новых мощных рекорда на турнирах «Большого шлема»!
Новак Джокович благодаря тяжелейшей победе над Франсиско Серундоло в 1/8 финала «Ролан Гаррос» (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3) установил два невероятных рекорда. Каких?
Победы на ТБШ
Теперь Новак — лидер по победам на турнирах «Большого шлема». У него их 370. По этому показателю он обошёл Роджера Федерера, который выиграл на ТБШ 369 матчей.
Четвертьфиналы на ТБШ
Джокович вышел в свой 59-й четвертьфинал ТБШ, что является новым рекордом. До этого лидерство удерживал также Федерер — с 58 четвертьфиналами турниров «Большого шлема».
Джокович установил два новых мощных рекорда на турнирах «Большого шлема»
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