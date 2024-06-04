Великий рекорд всех времён. 14-летняя теннисистка вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 1990

Дженнифер Каприати заблистала на корте в очень раннем возрасте, но в итоге не лучшим образом справилась со свалившейся на неё славой.

Теннисистки часто добиваются успеха в очень раннем возрасте. Наиболее яркий свежий пример – 17-летняя россиянка Мирра Андреева. На «Ролан Гаррос» Мирра уже дошла до четвертьфинала, где сразится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции за 19 лет и второй – с 2000 года. Ещё раньше Мирра стала самой молодой теннисисткой со времён Анны Курниковой в 1998-м, вышедшей в четвёртый раунд на всех трёх покрытиях (грунт, трава, хард) на турнирах «Большого шлема».

Достижения Андреевой в столь юном возрасте впечатляют и предвещают довольно успешную карьеру. Хотя стоит признать, что несколько десятилетий назад теннисистки феерили ещё сильнее. Например, американка Дженнифер Каприати в 1990-м вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», когда ей едва исполнилось 14 лет. Она стала самой молодой участницей этой стадии на ТБШ в истории тенниса.

Дженнифер Каприати родилась 29 марта 1976 года в Нью-Йорке. В 10-летнем возрасте она вместе с семьёй переехала во Флориду, где под руководством Джимми Эверта, отца легендарной 18-кратной чемпионки ТБШ Крис Эверт усиленно занималась теннисом. Дженнифер со своими мощными ударами особенно преуспевала на грунте. В 13 лет она выиграла юниорский «Ролан Гаррос» и в этом же возрасте начала выступать на профессиональном уровне.

В марте 1990 года Каприати вышла в свой первый финал турнира WTA, но уступила второй ракетке мира Габриэле Сабатини (4:6, 5:7) в Бока-Ротане. В начале апреля она добралась до финала Чарльстона, выбив входящих в топ-10 Аранчу Санчес-Викарио, Наталью Звереву и Хелен Келеси. В решающем матче Дженнифер проиграла легендарной Мартине Навратиловой (2:6, 4:6). Титул взять не удалось, но Каприати сразу же доказала свою способность конкурировать с лучшими теннисистками тура.

Дженнифер Каприати на «Ролан Гаррос» — 1990 Фото: Simon Bruty/Getty Images

Дженнифер поехала на свой первый ТБШ «Ролан Гаррос» — 1990 в качестве 24-й ракетки мира. Никто не ожидал от 14-летней девушки феноменального результата на дебютном мэйджоре, хотя проход нескольких стартовых раундов виделся посильной задачей. Каприати разгромила француженку Сандрин Тестю (6:1, 6:1) и соотечественницу Камми Макгрегор (6:1, 6:0) на старте турнира. Дальше ей досталась 12-я сеяная австрийка Юдит Визнер (6:4, 6:4), с которой пришлось провести побольше геймов. В четвёртом круге Дженнифер выбила аргентинку Мерседес Паз (6:0, 6:3), которая ранее сенсационно победила Санчес-Викарио.

В четвертьфинале Каприати не заметила седьмую ракетку мира Мэри-Джо Фернандес (6:2, 6:4). Поражала лёгкость, с которой совсем неопытная Дженнифер громила повидавших куда большее именитых соперниц. В возрасте 14 лет и 68 дней она стала самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» в истории тенниса.

Конечно, Каприати не собиралась останавливаться на достигнутом, но соперница по полуфиналу оказалась очень серьёзной. Вторая ракетка мира Моника Селеш выиграла пять последних турниров, в которых принимала участие, и имела серию из 31 победы. Селеш не оставила Дженнифер (6:2, 6:2) никаких шансов на корте.

«Селеш играла хорошо, а я ничего не сделала, чтобы остановить её. Я просто допускала ошибки», — сказала Каприати после матча.

Моника Селеш на «Ролан Гаррос» — 1990 Фото: Bob Martin/Getty Images

Примечательно, что Монике на момент проведения встречи с Дженнифер было 16 лет и 6 месяцев. В финале Селеш обыграла первую ракетку мира 20-летнюю Штеффи Граф (7:6, 6:4). Женский теннис в тот период просто захлестнула волна юных дарований. Сначала беспрецедентно доминировала Граф, в сезоне-1988 немка оформила календарный «Шлем» и выиграла Олимпиаду. Затем её начала поджимать югославка Селеш, которая на старте карьеры шла ещё более впечатляющим темпом. Потом появилась Каприати с полуфиналом ТБШ в 14 лет, которая, казалось, готова доминировать ещё больше, чем Штеффи и Моника. Чуть позже заблистала швейцарка Мартина Хингис, которая в сезоне-1997 выиграла три «Шлема» (из пяти за карьеру) в возрасте шести лет. Однако в конечном счёте 22-кратная победительница мэйджоров Граф всё-таки осталась самой титулованной из них.

Карьеру Селеш фактически перечеркнуло нападение безумного фаната весной 1993-го. Моника остановилась на отметке в девять титулов ТБШ. А вот Каприати и вовсе не смогла должным образом справиться с рано свалившейся на неё славой. В 1991 и 1992 годах американка продолжала прогрессировать, дойдя до полуфинала Уимблдона и US Open, а также завоевав золотую медаль на Олимпийских играх в Барселоне. Но СМИ оказывали на юную спортсменку огромное давление, и это привело к эмоциональному выгоранию. Дженнифер пристрастилась к алкоголю и марихуане, попадалась на мелких правонарушениях вроде кражи в супермаркете. В 1994 году Каприати прервала карьеру, чтобы решить личные проблемы.

Американка вернулась в тур в сезоне-1996. Долгое время Каприати не добивалась серьёзных результатов. Только в начале 2000-х состоялся прорыв. Дженнифер выиграла три «Шлема» (Australian Open в 2001-м и 2002-м, «Ролан Гаррос» — 2001), стала первой ракеткой мира в октябре 2001 года. Это случилось в возрасте 25 лет, хотя могло произойти гораздо раньше. Каприати из-за участившихся травм зачехлила ракетку в 2004 году с 14 титулами WTA и $ 10,2 млн заработанных призовых. В 2012 году Дженнифер включили в Зал теннисной славы.

Дженнифер Каприати на церемонии включения в Зал славы тенниса в 2012 году Фото: Darren McCollester/Getty

Карьера Каприати в целом получилась достойной, но, опять же, уместно говорить об огромном нереализованном потенциале. Не всегда успех в раннем возрасте идёт на пользу, особенно в 14 лет, как показывает пример американки.

Дженнифер нашла в себе силу воли, встала на правильный путь, вернулась в тур после перерыва, благодаря упорному труду дошла до уровня чемпионки ТБШ и первой ракетки мира. А ведь всё могло быть гораздо хуже, если бы она так и не решила свои проблемы в подростковом возрасте.