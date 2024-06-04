Свёнтек разгромила чемпионку Уимблдона и вышла в полуфинал. У неё 19 побед подряд на «РГ»

Во вторник, 4 июня, на Открытом чемпионате Франции в Париже начались четвертьфинальные матчи. Сегодня на «Ролан Гаррос» играли теннисистки, попавшие в верхнюю половину турнирной сетки. И первым запуском на центральном корте имени Филиппа Шатрье поставили встречу чемпионки US Open 2023 года Кори Гауфф, посеянной под третьим номером, и трёхкратной финалистки турниров «Большого шлема» Онс Жабер (8).

Гауфф мощно шла по сетке, не проиграв ни сета за четыре встречи. Американская теннисистка отдала лишь 18 геймов в этих четырёх играх, то есть в среднем по 4,5 гейма за матч. Жабер показывала не столь убедительные результаты, однако больших проблем у неё не было. Представительница Туниса лишь раз, во втором круге, провела поединок из трёх сетов. А Лейлу Фернандес в третьем раунде и Клару Таусон в 1/8 финала Онс прошла без потери партии.

Фаворитом встречи считалась Гауфф, финалистка «Ролан Гаррос» — 2022. Жабер до этого лишь раз добиралась до четвертьфинала в Париже, в сезоне-2023. В личных встречах перевес также был на стороне американки: 4-2. Причём единственный их очный матч в 2023-м, на Итоговом чемпионате WTA, Кори выиграла с разгромным счётом 6:0, 6:1.

Учитывая это, Жабер понимала, что поединок с Гауфф будет непростым. «Я люблю Коко. Мне нравится, как она играет, нравится, как общается. Она очень зрелый человек для своего возраста; к тому же она удивительная. Знаю, этот матч будет непростым. Она отличный боец на корте. Я же надеюсь хорошо сыграть. Знаю, что я тоже на это способна. Знаю, что могу доставить ей неудобства. Уверена, нас ожидает отличная битва», — сказала Онс на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал.

Онс Жабер на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом сете Жабер доказала, что у неё есть шансы на победу, несмотря на предматчевые ожидания. Туниска, у которой пошла первая подача (75% попадания), здорово играла в своих геймах. А в розыгрышах на первой подаче она взяла 17 очков из 18, то есть 94%. Гауфф в пяти геймах на приёме выиграла лишь четыре очка за всю партию, а на своей подаче регулярно испытывала трудности. И если в первом гейме она отыграла брейк-пойнт, то в седьмом Жабер её дожала. В девятом гейме Онс не реализовала два сетбола на приёме, но в 10-м подала на сет — 6:4 за 39 минут. Кори собрала пять активно выигранных очков и 14 невынужденных ошибок, а её соперница — 12 и 10 соответственно.

Во второй партии у Гауфф уже не было права на ошибку. Американка в четвёртом гейме добилась столь нужного для себя брейка, отыгравшись с 40:15 на подаче Жабер. Кори тут же отдала свою подачу, но это был последний её сбой. Оставшиеся три гейма выиграла Гауфф, сделав при этом ещё два брейка. Принимая на сет, Кори ушла с 30:0 на чужой подаче — 6:2 за 40 минут.

Кори Гауфф в четвертьфинале с Онс Жабер на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Решающий сет Гауфф взяла ещё более уверенно, хотя проиграла на один гейм больше. У Жабер был лишь один брейк-пойнт, в последнем гейме, но и его она не использовала. Американка в четвёртом гейме взяла подачу соперницы, и это обеспечило ей победу. В восьмом гейме она упустила матчбол на приёме, но в девятом, отыграв сначала тот самый брейк-пойнт, реализовала второй матчбол, одержав волевую победу, — 4:6, 6:2, 6:3 за 1 час 58 минут.

Так Гауфф в четвёртый раз подряд вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В 2021 и 2023 годах она прекращала борьбу на этой стадии, а в 2022-м дошла до финала. Жабер же во второй раз подряд уступила в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

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А затем на корте появились четырёхкратная чемпионка ТБШ первая ракетка мира Ига Свёнтек и победительница Уимблдона 2023 года Маркета Вондроушова (5). Здесь очевидным фаворитом была Свёнтек — ещё более явным, чем в паре Гауфф — Жабер. Полька трижды брала «Ролан Гаррос» в предыдущие сезоны, а чешка лишь однажды была в финале турнира, ещё в 2019 году.

Ига уверенно шествовала по турнирной сетке. Во втором круге она, правда, могла и проиграть, но вытащила непростое сражение с четырёхкратной победительницей мэйджоров Наоми Осакой — 7:6, 1:6, 7:5. А вот Анастасия Потапова ничего не смогла поделать со Свёнтек, проиграв со счётом 0:6, 0:6 за 40 минут. Вондроушова также проиграла лишь один сет, но таких разгромов в её исполнении не было, да и соперницы у неё были попроще.

Личные встречи? И тут безоговорочное преимущество было у Свёнтек: 3-0. В этих матчах она не отдала ни партии, разгромно выиграв четыре сета из шести. Сегодня история повторилась.

В первом сете возникло ощущение дежавю. Вондроушова играла лишь немногим лучше, чем Потапова со Свёнтек на предыдущей стадии. Польская теннисистка повесила третью «баранку» подряд, если учитывать матч с россиянкой. Чешка лишь в четвёртом гейме имела шанс размочить счёт, но не использовала оба геймбола. В результате Ига взяла чужую подачу с пятого брейк-пойнта. В остальных пяти геймах Свёнтек отдала лишь шесть розыгрышей и закономерно победила — 6:0 за 29 минут. В этой партии у неё было 15 виннерсов и только три невынужденные ошибки.

Во втором сете Вондроушова избежала «баранки», но вряд ли это её утешило. В третьем гейме у неё даже брейк-пойнт был, однако реализовать его не вышло. Сделав брейк в четвёртом гейме, Свёнтек затем спокойно держала подачу, а в восьмом гейме приняла на матч — 6:0, 6:2 за 1 час 4 минуты.

Так Свёнтек победила в 17-м матче подряд на грунте. Эта серия началась на турнире WTA-1000 в Мадриде, а продолжилась в Риме — оба эти соревнования полька, само собой, выиграла. А на «Ролан Гаррос» Ига выиграла уже 19 встреч подряд: по семь в чемпионских для себя 2022 и 2023 годах и на данный момент пять в 2024-м. Кроме того, сегодняшняя победа над Вондроушовой стала для Свёнтек 40-й в матчах с соперницами из первой десятки мирового рейтинга.

Ну а Маркета стала лишь второй представительницей топ-10 за последние 40 лет, получившей не менее двух «баранок» в первом сете на одном турнире «Большого шлема», — после Ким Клейстерс, отметившейся аналогичным «достижением» на «Ролан Гаррос» 2003 года. Напомним, во втором круге чешская спортсменка обыграла Кэти Волынец со счётом 0:6, 6:1, 6:4. Несмотря на поражение в четвертьфинале, Вондроушова имеет отличные шансы впервые в карьере стать пятой ракеткой мира. Она останется на шестой строчке лишь в том случае, если «Ролан Гаррос» выиграет Ясмине Паолини.

Таким образом, первую полуфинальную пару составят Гауфф и Свёнтек. А в «нижних» четвертьфиналах сойдутся Ясмине Паолини (Италия, 12) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) и Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2). Эти игры пройдут в среду, 5 июня. Полуфиналы запланированы на четверг, 6 июня, а финал — на субботу, 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».