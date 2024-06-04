Синнер — первая ракетка мира! О снятии Джоковича он узнал после выхода в полуфинал «РГ»

Перед началом четвертьфинальных противостояний на «Ролан Гаррос» – 2024 в ATP-туре всё ещё оставался единственный претендент на оформление «Большого шлема» в этом году в одиночном разряде. Занимающий второе место в мировом рейтинге итальянец Янник Синнер начал нынешний сезон с титула на Открытом чемпионате Австралии, после чего одержал четыре победы кряду на кортах Парижа. Таким образом, его текущая победная серия на ТБШ насчитывала 11 матчей.

За выход в полуфинал французского мэйджора Яннику предстояло сразиться с болгарином Григором Димитровым. Посеянный в Париже под 10-м номером Димитров 14-й раз в карьере выступает в основной сетке «Ролан Гаррос», и прежде его лучшим результатом во французской столице был выход в четвёртый круг. Только в 33-летнем возрасте Димитрову наконец-то удалось снять парижское проклятье и попасть в 1/4 финала на французском «Шлеме».

Победа над поляком Хубертом Хуркачем позволила Григору седьмой раз выйти в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее он по разу доходил до этой стадии на «Уимблдоне» и US Open и ещё четырежды – на Australian Open. Теперь в его послужном списке имеются четвертьфиналы на всех «Шлемах» и «Мастерсах». Для продолжения же своего пути на «Ролан Гаррос» – 2024 болгарскому теннисисту необходимо было совершать сенсацию и брать реванш у итальянца за последние неудачи в их личных встречах.

Григор Димитров Фото: Mateo Villalba/Getty Images

До встречи на нынешнем «Ролан Гаррос» Янник и Григор четырежды пересекались во взрослом туре, и только первый матч остался за болгарином. Та встреча состоялась четыре года назад, когда на тот момент совсем ещё юный Синнер выступал в Риме на правах уайлд-кард. На момент матча Яннику исполнилось 19 лет, и даже в таком возрасте он смог навязать куда более опытному сопернику серьёзную борьбу, результатом которой стала волевая победа Григора в трёх сетах – 4:6, 6:4, 6:4. С тех пор утекло много воды, а соотношение сил радикально изменилось. В следующих трёх матчах Янник неизменно добивался успеха: так произошло в том числе и в марте этого гола в финале «Мастерса» в Майами – 6:3, 6:1.

Статус очевидного фаворита четвертьфинала итальянец начал подтверждать с самых первых геймов, стремительно сняв все вопросы об исходе стартовой партии. При счёте 1:1 Янник оформил первый брейк в матче, а спустя десяток минут Григор ещё раз потерял свою подачу. Синнер оторвался на четыре гейма и без малейших проблем занёс этот сет себе в актив – 6:2.

В схожем ключе сложилось и начало второго сета. Многоопытный болгарин находился явно не в своей тарелке и штамповал невынужденные ошибки как на конвейере. В некоторых случаях Яннику хватало всего одного удара, чтобы выиграть розыгрыш. Играя на приёме, Синнер зачастую просто возвращал мяч в корт, а следом происходил очередной срыв в исполнении его соперника. Свою же подачу итальянец забирал настолько легко и уверенно, словно дело происходило в рядовом матче первого круга, а не в четвертьфинале ТБШ. По истечении всего часа с начала четвертьфинала чемпион Australian Open – 2024 уже вёл с комфортным преимуществом в сет и брейк – 6:2, 3:1.

В этот момент Димитров заиграл совсем немного энергичнее и по крайней мере перестал ошибаться на втором-третьем ударах. Но Синнер оказался вполне готов к незначительному улучшению качества игры его соперником. Янник выиграл несколько красивых розыгрышей, не позволив Григору поймать позитивный импульс и зарядиться уверенностью. За два сета болгарин так и не добрался хотя бы до одного брейк-пойнта. Как итог – 6:2, 6:4.

Янник Синнер Фото: Anadolu via Getty Images

За 16 лет в профессиональном туре болгарин лишь раз совершил полноценный (выиграл три сета подряд) камбэк с 0-2 по партиям. Это произошло в прошлом году на US Open, когда Григор спас поединок первого круга со словаком Алексом Молчаном. Вот только встреча с Синнером явно не относилась к числу тех, в которых можно было на заказ повторить тот подвиг. На старте третьего сета Димитров наконец заработал свой первый в матче брейк-пойнт, но реализовать его не получилось.

В девятом гейме Григор потерял свою подачу, и показалось, что на этом всё. Но подать на матч у Янника не получилось. Впервые в четвертьфинале итальянец проиграл гейм на своей подаче, подарив игре неожиданное продолжение. Более того, при счёте 5:6 итальянец имел 15:30 на своей подаче и находился в двух розыгрышах от потери партии. Но никакого перелома так и не произошло.

Пережив кризисное положение, Янник добрался до тай-брейка и через несколько минут всё же оформил большую победу – 6:2, 6:4, 7:6. Так 22-летний итальянец впервые пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», продлив победную серию на ТБШ в этом году до 12 матчей. Говорить о реальной погоне Янника за «Большим шлемом» ещё слишком рано, а вот ситуация с борьбой за звание первой ракетки мира получила новый поворот.

Здесь необходимо напомнить, что прошлогодний «Ролан Гаррос» сложился для Янника провальным образом. Тогда в матче второго круга он потерпел сенсационное поражение в поединке с немцем Даниэлем Альтмайером. Однако обратной и положительной стороной прошлогоднего провала для Янника стало то обстоятельство, что в нынешнем году ему надо было защищать в Париже всего 45 очков.

После вычета тех очков итальянец выходил вперёд в борьбе за звание первой ракетки мира с преимуществом 765. А значит, сербу Новаку Джоковичу, чтобы и дальше оставаться лидером рейтинга, необходимо было доходить как минимум до полуфинала (800 очков) при условии, что Синнер не пройдёт дальше первого круга. Так выглядели рейтинговые расклады перед началом парижского мэйджора.

Янник продержался в сетке как минимум до полуфинала, а значит, теперь Новаку нужна была только победа в Париже. И даже такого расклада могло оказаться недостаточно для того, чтобы серб сохранил позицию в рейтинге. В том случае, если бы серб защитил титул, а итальянец добрался бы до финала, первой ракеткой всё равно бы стал Синнер. Но все эти теоретические расклады оказались одним махом отброшены в сторону после того, как стало известно о снятии Джоковича с «Ролан Гаррос».

Из-за травмы колена Новак был вынужден отказаться от продолжения турнира, что гарантировало Синнеру статус первой ракетки мира. Официально Янник ей станет уже после окончания «Ролан Гаррос», когда будут подсчитаны все очки. Любопытно, что новость о снятии Джоковича пришла в тот момент, когда итальянец ещё проводил свой четвертьфинальный поединок, так что главный герой дня узнал о произошедшем самым последним. В предстоящем же полуфинале «Ролан Гаррос» – 2024 Янник сразится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и греком Стефаносом Циципасом.