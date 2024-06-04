Новак побил большие рекорды, но сможет ли он вернуться? Ему ведь уже 37 лет. Предварительный диагноз неутешителен.

Джокович снялся с «РГ»! Не защитил титул и больше не первая ракетка мира. Что произошло?

37-летний серб Новак Джокович не смог защитить титул чемпиона «Ролан Гаррос». После выхода в четвертьфинал парижского мэйджора пока что ещё занимающий первую строчку в мировом рейтинге Новак был вынужден отказаться от продолжения турнира. Таким образом, норвежец Каспер Рууд без борьбы прошёл в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема», а итальянец Янник Синнер в ближайший понедельник впервые в карьере станет первой ракеткой мира.

Что же стало причиной такого решения сербского чемпиона? Во вторник серб сделал МРТ правого колена в парижской клинике. Обследование обнаружило – у него порван медиальный мениск. Серб говорил, что колено беспокоило его уже на протяжении нескольких недель, но травма обострилась из-за скользких кортов на «Ролан Гаррос»: «В последние дни мы больше внимания уделяли колену – как будто могли предсказать, что что-то может произойти. Похоже, сейчас это самое слабое место в моём теле. В последние несколько недель оно таким было, и вот обстоятельства подтолкнули к этой травме».

Травму колена Новак усугубил в матче четвёртого круга с аргентинцем Франсиско Серундоло. Перед этим серб выдержал первый пятисетовый марафон с итальянцем Лоренцо Музетти. Поединок же с Серундоло сложился для серба и вовсе предельно драматичным образом. После уверенной победы в первом сете (6:1) Джокович в начале второй партии воспользовался медицинским перерывом, но не стал сниматься с игры. Затем он начал откровенно конфликтовать с супервайзером турнира, справедливо жалуясь на условия проведения матча. Джокович неоднократно обращал внимание на качество корта, а в пятом сете серьёзно поскользнулся и упал на грунт, после чего разразился гневной тирадой.

«Молодцы сотрудники и супервайзер. Вы же всё знаете лучше нас. Корты совсем не скользкие», — саркастически обратился Джокович к сотрудникам.

Новак Джокович Фото: Lionel Hahn/Getty Images

В итоге Новак с огромным трудом довёл матч до победы, попутно установив несколько крупных мировых рекордов. Эта победа стала для Джоковича 370-й в рамках турниров «Большого шлема». По данному показателю он обогнал бывшую первую ракетку мира из Швейцарии Роджера Федерера. Также сербский теннисист стал игроком с наибольшим количеством четвертьфиналов турниров «Больших шлемов» в Открытой эре (59), обогнав всё того же Федерера (58).

Но после завершения встречи настроение Новака было мрачным. 37-летний спортсмен чувствовал, что его организм не в порядке. «Я получил травму. Смог выиграть, но сыграю ли в следующем матче – не знаю», — предупреждал Новак о своей готовности принять непростое решение. В матче с Серундоло он, по собственным словам, держался на обезболивающих:

«Был момент, когда я не знал, стоит ли продолжать. Я принял лекарства, а после третьего сета – принял ещё. Это была максимальная доза, и, когда она сработала, ситуация начала улучшаться. Я почувствовал меньше ограничений в движении. А в пятом сете я играл уже без боли. Но лекарства не будут действовать очень долго. Так что посмотрим».

И вот печальный итог: сегодня Джокович впервые в карьере снялся с «Большого шлема» между матчами. В результате этого отказа Новак в понедельник официально потеряет первую строчку рейтинга. Он был первым 39 недель подряд и рекордные 428 вообще. Но куда серьёзнее могут быть дальнейшие последствия. Предварительный диагноз – разрыв медиального мениска – звучит очень страшно.

Новак Джокович Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Восстановление после такой травмы может занять долгое время, а ведь впереди не только Уимблдон, но и Олимпиада. После того как Новак стал рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин, мечта об олимпийском золоте оставалась главной целью сербского теннисиста в профессиональном спорте. Впервые на Олимпиаде он сыграл ещё 16 лет назад – в 2008 году в Пекине.

В столице Поднебесной Новак выиграл бронзу в одиночном разряде. С тех пор Джокович выиграл огромное количество престижных турниров, но так и не стал олимпийским чемпионом. Хотя предпринимал такие попытки не только в одиночке, но и в паре и даже в миксте. Однако ни Лондон-2012, ни Рио-2016, ни Токио-2020 (2021) ему так и не покорились.

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В свои 37 Джокович горел мечтой о золоте Олимпиады, но теперь даже само возвращение в Париж через два месяца находится под угрозой. Да и в каком состоянии в принципе Новак вернётся на корт после завершения восстановления – большой вопрос. Возраст всё-таки никто не отменял. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль соврать не дадут.