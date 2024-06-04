«Ты творишь чудеса, милая!» Димитров закрутил новый роман с теннисисткой прямо на «РГ»?

Болгарин Григор Димитров в четвертьфинале «Ролан Гаррос» уступил итальянцу Яннику Синнеру (2:6, 4:6, 6:7). Грустный результат конкретно этого матча для Григора, но в целом он должен быть доволен своим выступлением в Париже.

33-летний Димитров седьмой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он по разу доходил до этой стадии на Уимблдоне и US Open и ещё четырежды – на Australian Open. Теперь сделал это на «Ролан Гаррос», закрыв последний пробел в списке попаданий в восьмёрку сильнейших на всех «Шлемах» и «Мастерсах».

Григор никогда особо не блистал на грунте, но сейчас он переживает вторую молодость, вернулся в топ-10 рейтинга ATP и опасен на всех покрытиях. Вполне возможно, солидно выступить в Париже ему помог баланс в личной жизни. Похоже, с недавних пор Димитров встречается с бывшей французской теннисисткой Ализе Лим. По крайней мере, болгарин отчётливо намекнул на это во время «Ролан Гаррос».

Ещё осенью прошлого года Димитров расстался с итальянской моделью Мадалиной Дианой Генеа.

Григор умеет очаровать практически любую девушку, о чём свидетельствует история его романов. В разное время подругами Димитрова были теннисистки Серена Уильямс, Мария Шарапова, певица Николь Шерзингер, телеведущая Виктория Боня, дочь крупного российского бизнесмена Лолита Османова. Это только самые узнаваемые персоны и те, с кем теннисист был относительно долгое время.

Григор Димитров Фото: Clive Mason/Getty Images

После расставания с Генеа болгарин решил взять паузу. Где-то полгода Димитров ни с кем не встречался. Ему приписывали определённую связь с легендарной Винус Уильямс, но это были лишь спекуляции и слухи.

Просто Григор дружит с Сереной Уильямс, несмотря на непростое расставание чуть более 10 лет назад с уходом к Шараповой. Соответственно, с её старшей сестрой Винус у него тоже приятельские отношения.

В апреле этого года Димитрова заметили в Монте-Карло с французской теннисисткой и ведущей канала Eurosport Ализе Лим. Григор в центре города подъехал к Ализе, которая освещала «Мастерс» в Монако. Лим села в роскошный автомобиль Lamborghini, который теннисист купил за $ 2 млн после расставание с Генеа, и они уехали вместе в неизвестном направлении.

Димитров и Лим отношения не подтверждали, а совместная поездка на автомобиле не говорила о романе. Григор живёт в Монте-Карло и давно знает Ализе. По слухам, они недолго встречались в 2015 году. Тогда Григор уже расстался с Шараповой, но ещё не сошёлся с Шерзингер. Даже если отношения и были, то их быстрое завершение не помешало дружбе Димитрова и Лим. Ализе не раз публиковала в соцсетях совместные дружеские фото с Димитровым с тех пор, а в последние годы часто общалась с ним в кулуарах во время крупных турниров.

Григор Димитров и Ализе Лим в 2015-м Фото: Из личного архива Ализе Лим

Димитров в стартовых раундах «Ролан Гаррос» сталкивался с определёнными неудобствами из-за дождя. Иногда игры болгарина откладывались на сутки или прерывались на несколько часов. В четвёртом круге Григор наконец-то сыграл в нормальных условиях с поляком Хубертом Хуркачем (7:6, 6:4, 7:6). Димитров добыл непростую победу, пусть и в трёх сетах, наконец-то добравшись до четвертьфинала «РГ».

Ализе Лим освещает «Ролан Гаррос» вместе с бывшей австрийской теннисисткой Барбарой Шетт, а также с экс-игроками ATP-тура Тимом Хенмэном и Матсом Виландером. Но на матче Димитров – Хуркач она появилась на трибунах в качестве зрительницы. Причём сидела не на простом месте, а в ложе Григора рядом с его тренером Джейми Дельгадо.

Ализе Лим на матче Григора Димитрова Фото: Кадр из трансляции

После победы Димитров написал на камере: «Ты творишь чудеса, милая!» Это было воспринято как обращение к Лим, на которую Григор смотрел во время интервью на корте. В кулуарах болгарские журналисты прямо спросили у Димитрова о его романе с Лим. Григор сказал, что знает Ализе с 14 лет и она является одной из его самых близких подруг. Официально подтверждать отношения он не спешит, но очевидно, что с Лим его связывает нечто большее, чем рядовая дружба.

Важно отметить, что с 2021 года Лим встречалась с легендой НБА и французского баскетбола Тони Паркером. Пара часто появлялась вместе на светских мероприятиях и выглядела счастливой, однако пару месяцев назад Паркер сообщил о расставании посредством сухого сообщения в соцсети, которое исчезает в течение 24 часов.

Скорее всего, после этого Лим сошлась с Димитровым, а на «Ролан Гаррос» они решили не скрывать свою связь. Важно отметить, что 33-летняя Лим хоть и работает на Eurosport, но фактически ещё не завершила теннисную карьеру. Ализе отсутствует в рейтинге WTA, однако изредка заявляется на мелкие турниры. В этом году она сыграла на «челленджерах» в Монастире и Хаммамете, вылетая в первом же раунде.

Ализе Лим и Григор Димитров во время «Мастерса» в Париже в 2023-м Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Лим не стала успешной теннисисткой, поскольку занимала максимум 135-е место в мировом рейтинге. Тем не менее она довольно популярна во Франции из-за своей яркой внешности и строит карьеру на телевидении. А ещё Ализе успела завести знакомства со многими звёздами тенниса, даже с такими именитыми фигурами как Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

Сейчас у Лим, вероятно, роман с Димитровым. Неизвестно, как долго он продлится. Григор не склонен к долгосрочным отношениям. Хотя Ализе является его одногодкой и коллегой по теннису, а ещё они давно друг друга знают.

У Димитрова не получилось с Сереной и Шараповой отчасти из-за того, что девушки были более успешными на корте, чем болгарин. С Лим всё наоборот, так что есть надежда на то, что Григор наконец-то остепенится и найдёт своё счастье.

Париж – город романтики. На старте «Ролан Гаррос» о своих отношениях объявили Янник Синнер и Анна Калинская, а Стефанос Циципас и Паула Бадоса по приезде во Францию передумали расставаться и снова сошлись. Димитров и Лим тоже здесь дали понять, что встречаются.

Возможно, на этом образование теннисных пар не закончится и продолжится на Уимблдоне, который имеет довольно строгие правила и традиции, но при этом тоже отличается своеобразной непринуждённой атмосферой, как и «Ролан Гаррос».